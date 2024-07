De desconhecidos a melhores amigos: Curitiba tem Tour de Boteco que reúne turistas e locais pelos bares da cidade (Tour de Boteco pelos bares da cidade reunindo locais e turistas (Foto: @paespelomundo))

Festa boa e gente desconhecida. O Tour de Boteco, idealizado pela publicitária Carol Moreno é sucesso no Tripadvisor e já ficou entre as 25 melhores atrações do mundo no Travelers Choice, na categoria “experiências gastronômicas”. O projeto ganha novos ares e inclui “Raízes de Curitiba” como o Mercado Central e também a tradicional Feira do Largo da Ordem, aos domingos. Tudo para reunir turistas e locais entre os melhores e mais típicos lugares e sabores regionais.

Depois de conhecer 51 países, Carol voltou com uma ideia bem simples e convidativa: juntar uma turma boa e levar para os melhores botecos de Curitiba. Assim nasceu o tour que une turistas e locais pelas noites da cidade. Gente que ao final da noite (e de muitos goles) tornam- se melhores amigos.

Carne de Onça um dos petiscos que não podem faltar no tour (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

Minha experiência no Tour de Boteco

Embarquei no tour de boteco para conhecer mais sobre a cidade que me abrigou tantos anos atrás e que muitas vezes tenho o prazer de me sentir um velho turista que mora ali na esquina. Tão bom quanto aproveitar um destino novo é redescobrir a própria cidade por meio da gastronomia, das novas atrações turísticas e, aos olhos curiosos que passeiam a primeira vez, reafirmar como é bom estar aqui, de novo.

LEIA TAMBÉM: Um piquenique no Planalto Central

Essa é a melhor definição de turismo pelo mundo. Turista não é aquele que vai “explorar uma cidade” e depois ir embora sem qualquer interação com o lugar. O novo turismo enaltece cada vez mais a figura do anfitrião, a importância do local e suas demandas em relação a quem chega na cidade. É um encontro de desejos recíprocos, um querendo conhecer mais sobre o destino, o outro recebendo e apresentando o melhor da sua região. Afinal, ao chegarmos à casa de alguém queremos ser bem recebidos e devemos receber bem.

De petiscos tradicionais a culinária de imigrantes (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

Culinária de Imigrantes

Curitiba com seus parques verdes, exemplo de urbanização e também de cidade inteligente tem a fama de ser séria entre as pessoas. O Tour de Boteco vem na contramão e prova que curitibano gosta e é receptivo. A história da cidade prova isso, uma das que mais recebem imigrantes do país. Até mesmo por ter sido formada por imigrantes suíços, alemães, poloneses, ucranianos, japoneses, italianos.

Na noite que me juntei a um grupo de desconhecidos para conhecer os bares da cidade, confesso que estava meio tímido com a experiência de passar por ruas que eu já conhecia, por bares que já tinha passado na frente. Para minha surpresa eu não era o único local dividindo a mesa. Mas o Tour reúne casais, solteiros, moradores ou não de Curitiba, de passagem ou não pela cidade, a experiência é um convite à amizade, aos sabores, aos encontros. Foi uma noite divertidíssima.

Casal recebe passaporte por fazer mais de um roteiro do tour de boteco em Curitiba (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

Começamos pela região do Centro Cívico onde ficam os bares mais locais da cidade, de certo, um lugar que poucos turistas iriam sozinhos, e um dos mais interessantes na noite curitibana. Entre petiscos tradicionais como a coxinha de galinha e goles de cervejas artesanais, fomos apresentados (no meu caso reapresentado) a “carne de onça de Curitiba” o petisco que recentemente recebeu a chancela de Indicação Geográfica pelo INPI. A carne de onça é uma receita que leva um tartar de carne vermelha (geralmente patinho), em cima de um pão de centeio (broa), coberto com mostarda escura, cebola picada e cheiro verde.

A noite segue por mais dois bares (ao todo foram três), dos mais tranquilos aos mais agitados, com música ao vivo e até bandas de rock, tudo com curadoria da Carol e sua equipe que atende a todos com a melhor simpatia e zelo para que a experiência seja inesquecível. Aliás, tão marcante que muitos no grupo que eu estava já havia feito o Tour por algumas vezes. Ganharam até um passaporte da cidade.

LEIA TAMBÉM: Croquete de barreado, burrata com morangos e uvas: o intenso e saboroso menu do KSA Restaurante em Curitiba

Jantar com desconhecidos ficou mais divertido do que eu imaginava. A ideia simples que faz sucesso há quase uma década é um encontro culinário, musical, afetivo e principalmente de muita felicidade. Como já disse por aqui, bar bom é boteco brasileiro, e se for com desconhecidos do Tour de Boteco fica melhor ainda. Bravo!

Thiago Paes é colunista de turismo e gastronomia. Apresentador em Travel Box Brazil e está nas redes sociais como PaesPeloMundo: contato@paespelomundo.com.br

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo