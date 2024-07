Gramado recebe encontro para debater a retomada do turismo no Rio Grande do Sul - (crédito: Uai Turismo)

Gramado recebe encontro para debater a retomada do turismo no Rio Grande do Sul (Retomada! Gramado já se prepara para o Connection Experience e está pronta para receber (Foto: Rossi e Zorzanello))

O trade turístico da Região das Hortênsias se reuniu em Gramado, um dos principais destinos turísticos do Rio Grande do Sul, para um encontro com o Governo do Estado sobre a retomada do turismo regional. A conferência foi organizada pelo Conselho do Plano Rio Grande, que é coordenado pelo vice-governador Gabriel Souza. O secretário estadual de Turismo, Luiz Fernando Rodrigues, os prefeitos de Gramado e São Francisco de Paula, líderes empresariais, entidades, e profissionais ligados à rede hoteleira, gastronômica e dos parques lotaram o auditório do Hotel Buona Vitta.

No encontro, o Trade Turístico entregou para o vice-governador uma pauta de reivindicações que visam à retomada do turismo nas cidades da Região das Hortênsias. Entre as demandas estão: a autorização para que a Infraero assuma os aeroportos regionais de Canela e de Torres; o aumento do número de voos na Base Aérea de Canoas; a recuperação da RS-235, no trecho que liga Gramado e Canela, da RS-115 e da BR-116, entre Caxias do Sul e Nova Petrópolis, e da RS-020, entre Rota do Sol e São Francisco de Paula. A aceleração do processo de concessão das rodovias do Polo Gramado também foi outra solicitação apresentada.

LEIA TAMBÉM: Rio Grande do Sul: Nova Petrópolis já espera turistas

“Todos esses aeroportos vão receber investimentos do governo do Estado. No início da semana que vem, ocorrerá a devolutiva de uma consultoria que contratamos e que vai nos entregar um diagnóstico da situação de cada um deles. Precisamos saber exatamente o que precisa ser feito para executarmos com agilidade”, disse Gabriel.

Luiz Fernando exaltou as ações que a Secretaria de Turismo vem desempenhando e destacou eixos planejados para essa recuperação. Citou a busca pela confiança do RS como destino turístico, o fomento ao turismo doméstico, o fortalecimento dos eventos geradores de fluxo e a valorização da identidade e dos produtos gaúchos.

Destino preparado e seguro para os turistas

Gabriel falou sobre a divulgação de uma campanha para promoção do turismo que está sendo elaborada pela Secretaria de Comunicação. “A campanha deve ser veiculada nas próximas semanas, em rede nacional, na televisão, no rádio, em jornais e na internet, para que possamos mostrar aos brasileiros, e também às pessoas que moram fora do Brasil, o quanto o Rio Grande do Sul está preparado, desde já, para receber turistas, apesar das adversidades registradas em algumas regiões”, detalhou.

LEIA TAMBÉM: Descubra a essência da Flórida, além dos parques temáticos e praias badaladas

Marta Rossi, CEO do Festuris e do Connetcion Experience e membro do Conselho de Turismo do RS, participou do encontro e registrou a importância de investimentos em campanhas para atrair visitantes.

“Quando se fala em turismo, não se fala apenas em lazer, mas em mais de 50 segmentos impactados e em dezenas de cidades que adotaram o turismo como atividade turística para seu desenvolvimento econômico e que hoje sofrem com a redução de turistas, mesmo distante dos estragos das águas. A mídia negativa ultrapassou fronteiras e sofremos com os cancelamentos. E o motivo destes cancelamentos é o medo sobre a situação do RS. Precisamos de conectividade, sim, e o aeroporto é importante para isso, mas precisamos mais do que tudo de uma mídia nacional urgente mostrando que não estamos de joelhos, mostrando o potencial turístico do estado”, disse.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo