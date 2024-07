33ª edição da Expocachaça acontece de 4 a 7 de julho em Belo Horizonte (Mais uma vez, Expocachaça transforma BH na capital mundial da bebida (Foto: Douglas Castro))

De 4 a 7 de julho de 2024, a primeira e mais importante vitrine mundial da cadeia produtiva e de valor da cachaça – a Expocachaça – chega a sua 33ª edição, desta vez, ocupando o novo espaço de eventos de Belo Horizonte: o Centerminas Expo (Av. Pastor Anselmo Silvestre, 1495 – União, BH/MG). O Hotel oficial do evento é o Esuites Transamérica MINASCASA.

Além de Minas Gerais, produtores de mais de 20 estados participam do evento, entre eles Espírito Santo, Rio de Janeiro, Bahia, Ceará, Pernambuco, Paraíba, São Paulo, Paraná, DF, Alagoas, Rio Grande Do Sul, entre outros.

No total, serão 250 expositores de todas as regiões do Brasil apresentando uma variedade de mais de 2000 diferentes produtos entre cachaça, gin, cervejas especiais, queijo, azeite, vinho e doçaria mineira.

Há ainda uma forte participação de empresas fornecedoras de equipamentos e suprimentos para os setores como Moendas, Alambiques, Dornas, Caldeiras, Empresas de Garrafas, Empresas de Serviços, Laboratórios, entre outras.

A iniciativa que movimenta mais de R$ 450 milhões de negócios durante e pós-feira; também transforma a capital mineira em polo de atração turística com visibilidade nacional e internacional. “Somos o primeiro evento do perfil realizado no país e posso dizer que o formato que construímos ao longo dos nossos 31 anos – B2B-Feira e BSC-Festival – é inédito no Brasil e, claro, no mundo. Aqui a cachaça reina absoluta!”, afirma o presidente e promotor da ExpoCachaça e da BrasilBier José Lúcio Mendes idealizador da Expocachaça.

Cultura e entretenimento. Em todos os dias a feira se transforma à noite em um Festival com uma programação cultural que inclui shows. Confira: Na quinta, dia 04/07, se apresentam as bandas Beatles Rock Show e Lurex. Na sexta, 05/07, tem Banda Creedence e Rock Beats. Já no sábado, 06/07, shows da Banda Saidera (Tributo Skank) e o melhor do sertanejo com Welinton Costa e Gabriel. Para terminar, no domingo, 07/07, se apresentam as bandas Putz Grilla e Dib Six.

Os ingressos estão à venda pelo site da Expocachaça (por R$ 50,00 (inteira) e R$ 25,00 (meia entrada). Há também o passaporte para todos os dias vendido por R$ 110,00 e R$ 80,00 (meia entrada).

O evento conta com o patrocínio master da Cemig por intermédio da Lei de Incentivo à Cultura do Governo de Minas e patrocínio do Sicoob Divicred; Apoio da Belotur e da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.

Ingressos:

Individual/Diário: R$50 (inteira) e R$25 (meia) pelo site da Expocachaça

R$50 (inteira) e R$25 (meia) pelo site da Expocachaça Passaporte para todos os dias : R$110,00 e R$80,00 (meia entrada)

: R$110,00 e R$80,00 (meia entrada) A bilheteria encerra 1h antes do horário de fechamento do evento.

Programação musical:

04/07, quinta-feira

19h: Beatles Rock Show

21h30: Lurex

05/07, sexta-feira

19h: Banda Creedence

21h30: Rock Beats

06/07, sábado

19h: Banda Saidera (Tributo Skank)

21h30: Welinton Costa e Gabriel

07/07, domingo

17h: Putz Grilla

19h30: Dib Six

HOTEL OFICIAL PARA RESERVAS

Esuites Transamérica MINASCASA

Av. Cristiano Machado, 3435 – Ipiranga, Belo Horizonte – MG, 31160-380

Tarifa acordada para os Expositores:

Apto superior single: R$ 208,00 + 5%iss

Apto Superior duplo: R$ 236,00 + 5%iss

Reservas podem ser feitas pelo telefone (31) 3517-0210 ou pelo link .

