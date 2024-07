Exemplos de impactos positivos dos cassinos para a atividade hoteleira (Foto: Maarten Van Sluys)

Na 50ª edição desta coluna semanal resolvi tratar de um tema, embora polêmico, bastante atual face o texto aprovado no legislativo brasileiro, semana passada, acerca da possível instalação de cassinos em polos turísticos ou em complexos integrados de lazer. Isto é, abarcando sua adoção em hotéis e resorts de alto padrão com pelo menos 100 apartamentos.

Caso sancionada a nova lei haverá o limite de um cassino em cada estado e no Distrito Federal, com exceção de São Paulo, que poderá ter até três, e de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Amazonas e Pará, que poderão ter até dois, cada um, isso em razão do tamanho das respectivas populações ou seus territórios. O Projeto de Lei preconiza ainda que para funcionar, cada cassino precisará comprovar capital social mínimo integralizado de pelo menos R$ 100 milhões.

O credenciamento valerá por 30 anos, renováveis por igual período. O texto (PL 2.234/2022), foi aprovado pela Câmara dos Deputados e na CCJ do Senado e segue agora para tramitação e votação no Plenário do Senado Federal.

Uma das maiores autoridades em Cassinos, Ciro Batelli

Ciro Batelli, falecido em 2019, foi um dos mais importantes “embaixadores” de Las Vegas para turistas e investidores brasileiros, ele sonhava em ver a volta dos Cassinos ao Brasil, proibidos sumariamente em 1946 através de uma canetada do então presidente Gaspar Dutra. Desde sua chegada a Las Vegas em 1966, quando o Caesars Palace foi inaugurado ele começou a estudar a temática dos cassinos e todo entretenimento que os cercam. Nos anos 1970, em plena ditadura militar foi nomeado presidente de um comitê que estudava a reabertura dos cassinos no País.

Ex CEO do Grupo Caesars e a frente de 11 mil funcionários, Ciro foi uma das maiores autoridades em cassinos em todo o mundo. Em 2011 conversei com ele em Las Vegas, destino que considero obrigatório para todos os amantes da hotelaria. Já na ocasião ele enfatizou seu apoio à legalização dos cassinos no Brasil.

Uma de suas afirmações foi “Cassinos são um negócio muito sério. Uma regulamentação deverá ser adaptada à conjuntura brasileira”. Os futuros hotéis-cassino serão instalados em estâncias turísticas registradas na Embratur. São mais de mil estâncias turísticas existentes no Brasil, incluindo o litoral, estâncias climáticas e minerais.

Impactos positivos dos cassinos

Associações e sindicatos ligados ao turismo, Confederação Nacional de Turismo, a Confederação Nacional de Empregados do Comércio apoiam a medida. Em primeiro lugar, jogadores deixarão de ir somente para Las Vegas, Atlantic City e Punta del Leste. Calcula-se que até 700 mil novos empregos serão gerados e tributos recolhidos aos cofres do país, ao contrário do que acontece hoje com as Bets Online sediadas em paraísos fiscais.

Economicamente, o relevante não é somente o jogo em si, mas as atrações, espetáculos, restaurantes e os eventos esportivos atrelados a ele. Será uma forte injeção no turismo interno, mais palcos para artistas brasileiros. Mais incentivo para estudantes de dança, performistas, artes dramáticas entre outros. Quem vai a um cassino não precisa jogar. Pode ir tomar um drink com amigos, jantar com seu conjugue, assistir uma luta ou um show.

Hotéis-cassino oferecem a oportunidade perfeita para quem busca algo além. Há ótimas opções na América do Sul, além de hotéis nos Estados Unidos, Europa e Ásia se a ideia for uma viagem mais longa.

Com estruturas completas e gastronomia de primeira, as atrações desses hotéis não se resumem a jogatina e vão desde espetáculos até spas de luxo. Ninguém reclamará de monotonia, pode apostar!

Punda del Este

Estive no mês passado no encantador Uruguai. A cerca de 130 km da aprazível capital Montevidéu situa-se Punta del Este, um dos principais balneários para jogos da América do Sul. Lá, visitei o Hotel-Cassino 5 estrelas Enjoy Punta del Este (antigo Conrad), uma ótima opção para quem quer tentar a sorte em um cassino sem precisar sair do hotel.

Ocupando 4 mil m², o cassino conta com 542 caça-níqueis e 75 mesas de jogos. O espaço sedia torneios internacionais de Poker, como o World Poker Tour e o World Series. O Enjoy, no entanto, não se destaca apenas pelo seu amplo cassino. O resort tem 294 apartamentos, dos quais 41 suítes luxo com vista para o mar. A oferta de bares e restaurantes é ampla: sete estão à disposição dos hóspedes e passantes. Há também um spa com salão de beleza, lojas de grifes, academia e área de recreação para crianças. Além dos jogos, praias e museus de Punta del Este estão entre os principais atrativos da cidade.

Conforme me relatou o amigo Plínio de Souza, brasileiro, gerente geral desde dezembro 2021 do excelente After Hotel, dotado de 92 elegantes suítes em localização nobre de Montevidéu. “O Enjoy em Punta é um exemplo vitorioso de comercialização e operação hoteleira bem estruturada nos seus recursos internos, fica à margem da sazonalidade que se abate sobre os demais hotéis da região”.

Ciudad de la Costa

Para quem procura o glamour dos cassinos europeus, o Sofitel Montevideo Casino Carrasco and Spa é a opção ideal. Construído na década de 1920 próximo ao balneário vizinho Ciudad de la Costa. O prédio de arquitetura francesa foi restaurado e hoje dispõe de 93 apartamentos além de 23 suítes. Em frente a praia, o hotel conta com um belo cassino que também visitei. O local tem 380 máquinas de caça-níqueis, roletas eletrônicas, 16 mesas de jogos de cartas e um setor VIP. Dentro do cassino há o El Bar, que serve drinks e refeições informais. Para uma experiência gastronômica mais refinada, vá ao Restaurant 1921, dentro do hotel: culinária francesa com um toque da gastronomia local, oferecendo também um requintado brunch no melhor estilo francês aos fins de semana.

Montevidéu tem uma vasta seleção de museus e passeios, um charmoso e seguro centro histórico, praças e parques diversos além de boas opções noturnas. O Teatro Solís, construído em 1856 e o Estádio Centenário, palco da primeira Copa do Mundo em 1930, são duas das muitas atrações turísticas imperdíveis da capital uruguaia.

“A Hard Rock Hotels projeta 8 novos hotéis no Brasil. Resorts integrados com cassinos sem dúvida alguma atrairão robustos investimentos para o turismo brasileiro”

Maarten Van Sluys (Consultor Estratégico em Hotelaria – MVS Consultoria)

