Lisboa para crianças

Com a proximidade das férias de julho, é chegada a hora de planejar a tão aguardada viagem em família. Para isso, nada melhor que um destino acolhedor e convidativo, com inúmeras e diferenciadas atrações ao ar livre, que agradam invariavelmente dos turistas mais novos aos mais velhos, criando memórias afetivas em toda a família. Assim é Lisboa, uma das capitais mais encantadoras e premiadas da Europa que agrada adultos e crianças.

E como se já não bastassem tantos atributos, a cidade estará em plena estação climática preferida dos brasileiros, ampliando ainda mais o leque de possibilidades de entretenimento do clã. Com temperaturas moderadamente altas e pouquíssima chuva, o verão mediterrâneo é um convite a quem deseja curtir ao máximo a região lisboeta, sobretudo a céu aberto, já que essa época costuma presentear seus visitantes com dias mais longos, com até 15 horas de luz natural.

Para facilitar a organização desse roteiro, a Associação Turismo de Lisboa (ATL) apresenta, a seguir, ótimas dicas de passeios — unânimes no quesito “ganhar a simpatia das crianças”. São elas:

Jardim Zoológico

Jardim Zoológico (Foto: Turismo de Lisboa)

Um dos agentes mais ativos na conservação de animais e habitats, o local é um dos mais aprazíveis e interessantes para visitar.

Inaugurado em 1884, o Zoológico se reinventou e se reposicionou e, além dos esforços despendidos para criar habitats cada vez mais naturais às várias espécies, seus programas de conservação e estudo têm tido tamanho êxito na reprodução das espécies de forma que os descendentes que ali nascem são sempre motivo de celebração nacional.

Envolvido, também, na preservação de espécies vegetais, o parque atrai muitas famílias em busca de diversão, aprendizado, ar puro e tranquilidade numa das zonas mais movimentadas de Lisboa.

Parque Infantil da Serafina

Seja para se aventurar, balançar, fazer um piquenique, jogar futebol, caminhar ou, simplesmente, fazer uma pausa num local arejado e rodeado de densos bosques. Localizado no Parque Florestal de Monsanto, encontra-se esse espaço único, ideal para levar crianças cheias de energia a fim de explorá-lo com liberdade e segurança.

A atração oferece uma zona de aventura, curso de condução, parquinho, entre tantas outras opções destinadas aos pequenos de todas as idades. Enquanto isso, os adultos podem relaxar nos gramados ou nos terraços sentindo o ar puro da vegetação, e ainda, se deliciarem no restaurante ou no café que o local abriga.

Aldeia-Museu José Franco

Na estrada que liga Mafra à Ericeira, no Sobreiro, há uma aldeia camponesa reconstruída em miniatura, que fascina tanto pais quanto filhos. Recuperando os hábitos e objetos da região, é possível observar miniaturas de cenas rurais com bonecos animados, bem como reviver os ambientes de uma antiga sala de aula, do salão de um barbeiro-dentista, da oficina de um albardeiro e da mercearia da “Ti Helena”, entre outros.

Fragata D. Fernando II e Glória

Último navio exclusivamente à vela da Marinha Portuguesa e a última nau da “Carreira da Índia”, que por mais de três séculos fez a ligação entre Portugal e a antiga colônia, a história da fragata ficou marcada por um grande incêndio ocorrido em 1963, deixando-a praticamente submersa no rio Tejo durante quase 30 anos, quando então começou a passar por uma restauração até ser aberta ao público como museu, na Expo 98.

Construída totalmente em madeira, é um exemplar único no mundo, que pode ser visitado em Almada, no qual os visitantes podem subir, viajar pela história e sentir-se como verdadeiros marinheiros, enfrentando o mar destemidamente.

Oceanário de Lisboa

Sucesso absoluto entre viajantes em família, o Oceanário é um dos maiores aquários do mundo, com mais de 8 mil animais marinhos, entre tubarões, raias, lontras, pinguins, águas-vivas, estrelas-do-mar, etc. A exposição permanente abriga um grande aquário central, com 5 milhões de litros de água salgada, simbolizando o Oceano Global. Ao seu redor, quatro habitats marinhos criam a ilusão de haver apenas um único aquário. A visita é realizada em dois níveis, à superfície e subaquático, resultando numa experiência envolvente, na qual a arte, a beleza e a natureza combinam-se de forma perfeita.

Pavilhão do Conhecimento – Ciência Viva

Pavilhão do Conhecimento (Foto: Turismo de Lisboa)

O maior centro de ciência e tecnologia do país oferece grandes exposições temáticas e centenas de módulos interativos que estimulam a exploração do mundo físico e a experimentação. Ciência e conhecimento para todas as idades num espaço com 4 mil m2 onde a interatividade é a palavra de ordem.

Hippotrip – Turismo anfíbio

Diversão, riso e muita aventura numa experiência memorável a bordo de um veículo anfíbio, que permite explorar as diferentes facetas lisboetas, por terra e mar, sem sair do conforto do seu próprio assento. É o que garante o Hippotrip, um circuito turístico com duração de 90 minutos, que aborda diversos mitos, lendas e curiosidades regionais, promovendo brincadeiras, energia positiva e interação.

Piscina Oceânica de Oeiras

Quem gosta do mar, mas não é fã de areia, encontra aqui o seu lugar. Alimentada com água do mar, a atração possui duas enormes piscinas — uma para crianças e outra para adultos, com quatro trampolins —, além de espreguiçadeiras, balneários, guarda-sóis e um bar de apoio para refeições leves.

Com uma vista fantástica para a marina de Oeiras e para a foz do Tejo, essa piscina oceânica é uma das melhores opções para um mergulho refrescante sem precisar “sujar” os pés de areia.

Quake, Museu do Terramoto de Lisboa

A mais nova experiência temática imersiva que combina mapeamento de vídeo, tecnologia interativa, efeitos especiais e simuladores de última geração, levando os visitantes a uma viagem ao ano de 1755 para reviver e sentir, de fato, a descoberta de Lisboa, os acontecimentos sísmicos, como o Grande Terremoto, e o Iluminismo, entre outros. Destinada para turistas de todos os gostos e idades, a atração une história, ciência e aventura num só lugar.

Museu da Marioneta

Museu da Marioneta (Foto: Divulgação)

Situado na Madragoa, no Convento das Bernardas, fundado no século XVII, seu acervo conta com uma incrível e maior coleção de marionetas tradicionais portuguesas, assim como máscaras africanas e asiáticas da coleção de Francisco Capelo. No local, as marionetes em suas diversas formas são documentadas e explicadas, das representações populares em universo de feira, ao teatro erudito contemporâneo.

Vale a pena conhecer melhor esse universo tão particular, onde uma das primeiras formas de arte popular é contada como uma história.

Little Lisbon – Lisbon for Kids

Finalizando esse rol de possibilidades em Lisboa e região, a Little Lisbon reúne um conjunto de serviços turísticos dirigidos às famílias com crianças entre 6 e 12 anos. A empresa propõe diversas experiências sob medidas, com atividades lúdicas e educativas, por meio da linguagem e da seleção de conteúdos focados no público infantil, tornando o passeio mais leve e adaptado aos interesses desse nicho.

Totalmente temática, a programação inclui desde passeios a pé, passando por atividades de desafios, até visitas a museus e monumentos, dinamizando assim uma recreação de turismo cultural e criativo.

Para mais informações, acesse aqui.

