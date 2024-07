Empresas lançam ação de retomada do turismo na Serra Gaúcha (A Serra Gaúcha foi escolhida como o foco desta primeira etapa devido a sua infraestrutura turística robusta e à presença de grandes parceiros regionais. (Foto: Acervo Uai Turismo))

Ajude agora, viva quando quiser! Este é o objetivo de uma articulação de vários parceiros do setor de turismo do Rio Grande do Sul para gerar impacto curto prazo na colaboração com o turismo no estado, bastante afetado em função das fortes chuvas e enchentes.

Uma parceria entre Sebrae RS, Viva o RS, Sicredi, Icatu, Grupo RBS, Wine Locals, Somos RS, Laçador de Ofertas, Brocker e Planne, pela campanha Presente Serra Gaúcha pretende gerar renda para milhares de pessoas e estabelecimentos que vivem do turismo na Serra Gaúcha. Segundo Amanda Bonotto Paim, coordenadora de Turismo do Sebrae RS, a campanha vai ofertar pré-venda de experiências. “Criamos vouchers com desconto em diversas experiências na Serra em que o turista compra agora, ajuda e pode viver sua escolha até dezembro de 2024. Pode ser um presente para si mesmo, para outra pessoa e, também, é um presente para a região, que é um dos destinos turísticos mais desejados do Brasil”.

A campanha, lançada em junho, se estenderá até dezembro de 2024 e será dividida em etapas agregando ao longo dos meses mais ofertas por meio das ferramentas parceiras. “Essa é a primeira etapa de uma campanha que visa colaborar com a retomada do turismo de todo o Rio Grande do Sul, abrangendo outras regiões do estado nas próximas etapas da campanha”, diz Thomas Fontana, CEO da Somos.RS, que atua para o desenvolvimento econômico do estado do RS através da indústria do turismo.

Pelo site presenteserragaucha.com.br o turista vai poder escolher quais experiências quer viver e comprar seus vouchers. Serão ofertadas mais de 100 experiências, trazendo ao consumidor a oportunidade de comprá-las com 20% de desconto e podendo vivenciá-las em cidades como Gramado, Canela, Nova Petrópolis, Bento Gonçalves, Garibaldi entre outras.

A curadoria dos lugares foi feita pelo Viva o RS, uma plataforma que tem por objetivo desbravar e divulgar o turismo do território gaúcho. Os vouchers estarão disponíveis para utilização futura, proporcionando flexibilidade aos turistas na escolha do período de visitação.

A Serra Gaúcha foi escolhida como o foco desta primeira etapa devido a sua infraestrutura turística robusta e à presença de grandes parceiros regionais. Após as enchentes que afetaram outras áreas, a região está preparada para receber turistas e proporcionar experiências memoráveis e com segurança.

