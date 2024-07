Leonardo se apresenta na última noite da Festança na Cidade Junina, em BH (Leonardo se apresenta na última noite da Festança na Cidade Junina (Foto: Divulgação))

Após cinco finais de semana com muita festa e alegria, a temporada de 2024 da Cidade Junina já prepara a sua despedida em grande estilo. Neste sábado, dia 13 de julho, a partir das 18h, a Festança toma conta do Mirante Beagá (Rua Gabriela de Melo, 460, Olhos D’água, Belo Horizonte) com muita animação embalada pelos shows de Leonardo e Lucas Barros, além de diversas atrações gastronômicas, roda-gigante e cenografias instagramáveis que compõem a Cidade Junina. Os últimos ingressos estão à venda por aqui.

Leonardo, um dos maiores nomes da música sertaneja no Brasil, traz para o palco da Cidade Junina um repertório repleto de sucessos que marcaram sua carreira. Com mais de três décadas de trajetória, o cantor promete emocionar o público com hits como “Pense em Mim”, “Entre Tapas e Beijos” e “Não Aprendi Dizer Adeus”. O show será uma verdadeira celebração da música sertaneja, com momentos de nostalgia e muita interação com os fãs.

LEIA TAMBÉM: Festival de inverno de Ouro Preto 2024: Celebrando cultura, música e gastronomia

Considerado o principal evento privado da temporada dos festejos de São João em Belo Horizonte, a Cidade Junina promove experiências para toda a família. À noite, a Festança agita os adultos no clima de São João, com cenografias instagramáveis e experiências gastronômicas, além dos grandes shows. Já durante o dia, neste sábado, a Cidadezinha promete encantar crianças e adultos, das 10h às 16h, com gincanas juninas e apresentações dos espetáculos do Teatro Cyntilante: “Moana” e “Lampiãozinho e Maria Bonitinha”.

Confira a programação completa da Cidade Junina:

Festança

13/07 (sábado) – 18h às 02h

Leonardo

Lucas Barros

Cidadezinha – 10h às 16h

13/07 (sábado) – Cidadezinha com Teatro Cyntilante com os espetáculos “Moana” e “Lampiãozinho e Maria Bonitinha”

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo