Descubra a essência da Flórida, além dos parques temáticos e praias badaladas

Quando se pensa em Flórida a primeira referência são os parques temáticos de Orlando ou as praias badaladas de Miami, Tampa ou Fort Lauderdale. Mas existem locais ainda pouco explorados, com cara de interior e estrutura de pousadas e restaurantes charmosos que podem ser o destino final ou um descanso após dias intensos na área mais movimentada do estado. Prepare-se para conhecer a cidade com nome latino mas onde é possível sentir o dia a dia da cultura americana litorânea: Punta Gorda.

Conheça Punta Gorda, no sudoeste da Flórida

A pequena e charmosa cidade fica a mais ou menos 2 horas de Miami, no Condado de Charlotte, área do porto que carrega o mesmo nome. Sua história foi construída pela presença de um porto natural, quando no século XIX iniciou-se por lá uma vila de pescadores e um porto para transporte de madeira local e produtos agrícolas. Com o passar o tempo a vila cresceu para uma cidade e passou por um boom imobiliário.

Punta Gorda é, portanto, uma cidade que convive com uma comunidade relativamente pequena, arquitetura encantadora, clima quente o ano todo (inclusive, a alta temporada por lá é de novembro a abril, como por aqui), o Rio Peace e canais onde é possível avistar casas com docas e vida selvagem.

O que fazer em 2 dias pela cidade

Punta Gorda, no sudoeste da Flórida, é uma cidade do dia e do ar livre! Claro que é possível encontrar atividade à noite, mas é fato que as atividades junto à natureza ganham o coração de qualquer viajante. Por isso, um dos passeios imperdíveis é o caiaque ou stand up paddle com a SUP Englewood, um tour que passa por canais e mangues. O incrível é que é possível ver diversas casas lindas (que nem que seja por uma fração de segundos, você vai se imaginar morando em uma delas) e ao mesmo tempo remar ao lado e golfinhos e peixes boi. Ah, eles ficam soltos e você deve ser bem respeitoso ao remar por perto, afinal a casa é deles e você é a visita!

O Fishermen’s Village é outro local que você precisa visitar. Foi um cais da década de 20 e atualmente é um centro comercial cheio de personalidade. No térreo diversas lojinhas com artigos locais, cafés e restaurantes. Na parte de cima uma pousada super charmosa, que na verdade são pequenos apartamentos com 2 quartos, sala e cozinha americana. No entorno está a marina, área de eventos (você pode casar lá com direito a pôr do sol) e bar com cervejas e drinks.

Barcos, cafés, restaurantes, lojas e até uma pousada estão concentrados no Fishermen’s Village (Foto: Uai Turismo)

O Visual Art Center também vale uma parada se você tiver tempo e se interessar pela vida da comunidade. É um local que não é voltado para turistas, mas tem a essência das pessoas que vivem em Punta Gorda e mostra o quanto a arte, além de consumida, pode ser transformadora na vida das pessoas.

O Peace River Botanicals e Sculpture Gardens é uma versão menos glamurosa do Inhotim, em Brumadinho, mas possui um conceito bem similar que une paisagismo e arte. Por isso, vale o passeio! São inúmeras variedades de flores, palmeiras e folhagens, além de um borboletário incrível. As esculturas são contemporâneas e ficam instaladas em harmonia com a natureza do local. São muitas obras, mas o destaque vai para a escultora norte-americana Carole Feuerman, que apresenta por lá esculturas em tamanho real e grandes estátuas que retratam pessoas de maneira hiper-realista.

As obras de Carole Feuerman são hiper realistas e ficam expostas ao ar livre no Peace River Botanicals e Sculpture Gardens (Fotos: Uai Turismo)

Animais em seu habitat natural é o que se vê no Babcock Ranch. Um passeio guiado em um ônibus aberto mostra e narra a vida selvagem por ali, onde podemos ver pássaros, porcos selvagens, veados e até uma lagoa inteira de jacarés.

O passeio no Red Tiki Sunset Cruise vai fechar o seu dia com chave de ouro! Um passeio no barco no estilo “mini catamarã” que cabem até 13 pessoas e você leva seu cooler, dá o tom leve do tour. Como acontece no final do dia, são tantas luzes e cores refletidas na água que fica difícil largar a câmera do celular. Depois que o sol cai é hora do show! O capitão inicia os trabalhos do Karaokê e você pode soltar a voz. E não se preocupe, se não for afinado, pelo menos será muito divertido e renderá ótimos vídeos e gargalhadas!

O passeio é uma das formas de assistir aos belíssimos pores do sol da região e ainda reserva muita diversão (Foto: Uai Turismo)

Onde se hospedar (e comer bem!)

Punta Gorda oferece desde pousadas pequenas e charmosas até um resort enorme e cheio de serviços para ninguém colocar defeito!

O Wyvern é um hotel pequeno em estilo boutique e com funcionários muito atenciosos. Fica localizado em uma área onde é possível fazer muitas coisas caminhando. Os quartos são agradáveis, confortáveis e bem grandes. Além disso, possui um bar no terraço com vista para a cidade, comidas (feitas com fornecedores locais) e drinks refrescantes. Esse é o Perch360.

Já no 88 Keys Florida fica no térreo do Wyvern Hotel e tem um estilo mais contemporâneo. Por lá você vai experimentar pratos mais requintados, tanto para o café da manhã quanto para o jantar, mas sem deixar de lado os produtores locais como principais fornecedores. E claro, os frutos do mar reinam absolutos e deliciosos no cardápio.

Além de quartos confortáveis e espaçosos, o Wyvern Hotel possui um bar mais descontraído no terraço e restaurante contemporâneo no térreo (Fotos: Uai Turismo / divulgação Wyvern Hotel)

Mas se você é daqueles que prefere um resort com mega estrutura, design impecável e muitos serviços precisa conhecer o Sunseeker Resort, e você nem precisa procurar pelo sol! Ele está lá o tempo todo e tem seu ápice na piscina do terraço, que é enorme e ainda possui um bar bem exclusivo . O resort é provavelmente o maior e mais alto prédio de Punta Gorda, por isso proporciona vistas incríveis e um pôr do sol impossível de não ser fotografado. Em um dos restaurantes, o Blue Lime, além da comida mexicana contemporânea deliciosa, você pode dar a sorte de ser atendido pela brasileira Márcia, que vai te preparar uma guacamole inesquecível!

Lindas vistas, conforto e serviços é o que oferece o Sunseeker Resort (Fotos: Uai Turismo)

Uma esticada até Englewood Beach, em uma parte de Punta Gorda na Flórida

É a praia mais popular da região e possui calçadão e alguns restaurantes no entorno. A água é bem morna e praticamente sem ondas, o que é bem legal para as crianças. Mas é profundo, então é bom ter cuidado. Por lá uma boa opção de almoço é o Sandbar Tiki & Grille, com saladas, sanduíches e até carne de jacaré, que vale a pena experimentar!

E o sudoeste da Flórida ainda reserva Fort Myers, nossa próxima matéria para esse Destino Descoberta do Uai Turismo!

