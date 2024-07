LATAM promove em Belo Horizonte capacitação para 70 agentes de viagens parceiros (Evento realizado no Ouro Minas Hotel contou com a participação de agentes de viagens e especialistas da LATAM (Foto: divulgação LATAM))

A LATAM realizou em Belo Horizonte, ontem terça-feira (25/6), seu 4º roadshow para agentes de viagens. Com o objetivo de capacitar e reconhecer o papel estratégico dos agentes como aliados para explorar e desenvolver mais oportunidades no turismo nacional, a companhia escolheu Belo Horizonte para a segunda edição de 2024 do evento. O evento na capital mineira contou com a participação de 70 agentes de viagens da região e da BH Airport.

Aline Mafra, diretora de Vendas e Marketing da LATAM Brasil, reforça a importância da iniciativa para a integração dos milhares de parceiros espalhados pelo país ao ecossistema da LATAM: “Reconhecemos o papel estratégico do agente de viagem para abrir e desenvolver oportunidades pelo Brasil e vamos até ele para promover uma verdadeira integração aos nossos produtos e serviços”, explica.

O evento realizado no Ouro Minas Hotel contou com a participação de agentes de viagens e especialistas da LATAM para capacitação em todos os produtos e serviços da companhia. Houve ainda uma apresentação do time de vendas da LATAM Brasil sobre resultados alcançados e perspectivas, além de momentos de interação no coffee break.

Os próximos roadshows da companhia aérea acontecerão na cidade de Fortaleza, em julho e em Curitiba, em agosto.

Crescimento da LATAM em Belo Horizonte

O roadshow da LATAM em Belo Horizonte acontece após a companhia ter iniciado recentemente as operações da rota internacional Belo Horizonte-Santiago (Chile). Com três operações por semana, a rota diminui de 8 para 5 horas o tempo médio da viagem entre as localidades na comparação com um voo com conexão. A previsão da LATAM é de que mais de 46 mil passageiros sejam transportados anualmente entre Minas Gerais e o Chile. O Uai Turismo já fez a rota e produziu o Especial Chile, contando o que há de melhor em Santiago, Vale do Maipo e Cordileira dos Andes.

Crescimento da LATAM no Brasil

Mais eficiente e competitiva, a LATAM opera atualmente a maior malha aérea da sua história no Brasil, com voos para mais de 50 aeroportos em território nacional. Na prática, lidera a aviação brasileira desde 2021 (em RPK), segundo a ANAC. O índice calculado pela ANAC considera a quantidade de passageiros por quilômetro transportados pela empresa sobre o volume de passageiros por quilômetro transportados por todas as companhias aéreas que operam no País.

Somente em 2023, quando transportou 33 milhões de passageiros domésticos no Brasil, a LATAM viu crescer em 8% a sua operação em todo o território nacional, na comparação com 2022. O avanço tem uma razão: no último ano, 15 dos 17 novos aviões recebidos direto de fábrica pelo grupo LATAM foram direcionados para a sua operação brasileira.

Em 2024, a LATAM prevê a chegada de mais aviões e um novo crescimento de 8% a 10% na sua operação doméstica no Brasil, na comparação com 2023. Na prática, serão adicionados no País mais de 3 milhões de assentos da companhia no ano.

Na operação internacional, a LATAM também liderou o mercado brasileiro em março de 2024, com participação de 24%, segundo a ANAC. Atualmente, é a empresa aérea que mais transporta turistas ao Brasil, com voos próprios a partir de 90 aeroportos no exterior. Em novembro de 2023, vale lembrar, a LATAM e a Embratur assinaram um acordo de cooperação técnica para promover o País internacionalmente.

