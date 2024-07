Leonardo: vem aí a 3ª edição do ‘Cabaré’ (Foto: Divulgação)

Em parceria com a PromoAção – empresa de cruzeiros temáticos, o cantor Leonardo realiza a terceira edição do “Navio Cabaré”. Com uma programação de tirar o fôlego, os shows acontecerão entre os dias 26 e 29 de novembro, a bordo do MSC Seaview, com partida do Porto de Santos.

Leonardo comandará mais de 72 horas de festa ao lado de nomes como: Simone Mendes, Raça Negra, Matogrosso e Mathias, César Menotti e Fabiano, Cezar e Paulinho e Gino e Geno, a bordo de um luxuoso transatlântico.

O espetáculo desta vez, acontecerá a bordo do Gigante dos Mares, o MSC Seaview, que conta com uma capacidade de até 5.019 passageiros, avançada tecnologia e uma decoração moderna. Os passageiros que estiverem a bordo poderão usufruir de programações como shows musicais e espetáculo de Stand Up, além de contar com uma ampla área de lazer que inclui 19 bares e lounges, teatro com tecnologia de ponta, cassino, discoteca, pista de boliche e muito mais.



