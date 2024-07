Anguilla: o Caribe para quem procura exclusividade (Aos que procuram uma experiência de exclusividade no Caribe, Anguilla precisa ser a próxima parada. (Foto: VisitAnguilla))

Quando se fala em um destino do Caribe, é muito comum vir à mente a idealização de um local colorido, com praias movimentadas e uma boa vida noturna. Mas há quem deseje apreciar as paisagens paradisíacas em um ambiente tranquilo, fugindo do grande público. Aos que procuram uma experiência de exclusividade no Caribe, Anguilla precisa ser a próxima parada.

A pequena ilha britânica, vizinha de Saint-Martin, é um verdadeiro refúgio. Com apenas 15 mil habitantes, Anguilla é um território quase intocado, ideal para quem deseja relaxar em meio a natureza. Seja em uma viagem a dois, em família ou com um ar mais aventureiro, o destino irá proporcionar experiências autênticas e memoráveis. Até durante a alta temporada, que acontece entre novembro e abril, Anguilla não perde seu aspecto exclusivo, pois tem seu foco no quiet luxury.

LEIA TAMBÉM: 5 experiências para se apaixonar por Anguilla

Do descanso a aventura

Anguilla tem uma variedade de atrativos, que exploram tanto sua beleza natural quanto cultural. São aproximadamente 33 praias, que se destacam tanto que algumas já entraram no raking das melhores do mundo algumas vezes. Entre elas está a Shoal Bay, uma parada obrigatória. Além da sua beleza exuberante, do mar azul turquesa e da areia branca, a praia revela uma grande surpresa: uma caverna no coração do Fountain National Park, com conjuntos de artes rupestres e uma piscina subterrânea, que vem de uma fonte de água doce de mais de 1500 anos.

As praias podem ser aproveitadas de diversas maneiras. Seja para pegar um sol, caminhar, nadar e até andar a cavalo. Mas não deixe de aproveitar as águas! As águas de Anguilla são especiais, além de possuírem uma temperatura perfeita para nadar, que varia de 21ºC a 26ºC, sua cor e limpidez a tornam ideal para praticar mergulho, sendo possível apreciar com clareza a vida marinha. Para os que não se sentirem confortáveis com o nado, é possível realizar diversos passeios de barco pela ilha, que podem ser somados com um belo piquenique, um coquetel para apreciar o pôr do sol ou uma visita a ilhas menores. Usufrua das águas caribenhas até a noite, com um emocionante passeio em um caiaque iluminado.

Prickly Pear, vistas panorâmicas do cristalino Mar do Caribe. (Foto: Anguilla Tourist Board)

Aos que desejam adicionar um pouco mais de emoção a sua estadia neste destino de tranquilidade, é possível encontrar na ilha a prática de diversas atividades. É possível participar de trilhas para explorar a fauna e flora em reservas naturais, alugar um quadriciclo para conhcer o território ou participar de um passeio guiado que visita locais históricos da ilha. As atividades aquáticas também são bem variadas, desde snorkeling, mergulho e paddleboarding. Voltando para terra firme, defrute do seu tempo para aprender ou se aperfeiçoar em esportes como golfe e tênis, referências na ilha.

LEIA TAMBÉM: Bahamas: arquipélago caribenho faz da proteção ambiental um estilo de vida

Os viajantes também podem vivênciar uma verdadeira imersão na cultura de Anguilla, visitando locais históricos, participando de oficinas de artesanato, apreciando a gastronomia local e apreciando festividades e eventos locais. A agenda de Anguilla tem opções boa parte do ano:

Festival del Mar, na Páscoa: celebração do mar;

Bankie Banx’s Moonsplash Music Festival, em março: festival de música mais antigo do Caribe, acontece anualmente no bar de seu criador;

Anguilla Regata, em maio: competição entre barcos realizada desde o início do século XX;

Anguilla Culinary Experience, em maio: festival gastronômico com chefs de renome locais e internacionais;

Festival de Verão, em julho e agosto: comemora o fim da escravidão britânica no Caribe (considerado o carnaval da ilha).

Com mais de 100 empreendimentos gastronômicos, Anguilla possui uma oferta gastronômica variada, transformando a ilha em um destino culinário de classe mundial. A mistura das cozinhas caribenha, britanica, africana, francesa dá um ar especial a gastronomia local, dividida entre restaurantes 5 estrelas, cafés, bares de praia, foodtrucks e resorts de alto nível, onde chefs locais e de renome internacional preparam uma mistura eclética de pratos.

Exclusividade e tranquilidade

Como Anguilla possui um foco no quiet luxury, opções para aproveitar a ilha com muito conforto e relaxamento não faltam. O destino possui um dos melhores serviços de SPA do mundo, tendo como destaque o Thai House e o Arawak SPA. O Thai House está situado em uma autêntica casa tailandesa de 300 anos, transportada da Tailândia para Anguilla na década de 80 e restaurada no local. Um dos serviços mais solicitados é o banho marroquino, com massagens e banhos com especiarias. O Arawak SPA pertence ao luxuoso hotel Belmond Cap Juluca e possui o tratamento Old World Salt Body Scrub, um banho esfoliante com sal.

Thai House Spa no Zemi Beach House (Foto: Visit Anguilla)

Anguilla é conhecida por seus resorts luxuosos e exclusivos. Alguns dos melhores incluem o Four Seasons Resort and Residences, Cap Juluca, Belmond e o Zemi Beach House. O que os torna especiais é a combinação de serviço impecável, localização deslumbrante à beira-mar e uma gama de comodidades que atendem a todas as necessidades dos nossos visitantes. Além disso, muitos desses resorts oferecem villas privadas, garantindo total privacidade e exclusividade

LEIA TAMBÉM: Belize é parada obrigatória para amantes da natureza e de história

Em meio a tamanha beleza natural e privacidade, Anguilla oferece uma experiência ímpar para casais. As propriedades da ilha oferecem luxo e exclusividade para quem deseja comemorar casamentos, lua de mel, elopement weddings (celebração mais privada e menos formal), bodas ou simplesmente aproveitar um momento a dois. Ainda oferecem pacotes especiais como: fotógrafos, cinegrafistas, floristas e chefs, jantar à luz de velas, café da manhã na praia, passeio de barco para ver o pôr do sol.

A viagem

Do Brasil, a forma mais comum é ir de American Airlines via Miami. A companhia foi a primeira empresa aérea a inaugurar serviço direto para Anguilla a partir dos EUA e possui 3 voos diários para a ilha. Outra possibilidade para quem parte do Brasil é ir pela ilha vizinha de St. Marteen, através da Cidade do Panamá, via Copa Airlines. Chegando na ilha, o viajante pode escolher ir para a Anguilla de duas formas: via aérea ou marítima. De avião, os visitantes podem fazer um voo curto interilhas – que dura aproximadamente 7 minutos, e é considerado o voo internacional mais curto do mundo. Pelo mar, é possível fazer um traslado de ferry de 25 minutos do Anguilla St. Maarten Ferry Terminal (ASMFT), no lado holandês, ou 30 minutos de ferry de Marigot, no lado francês de São Marteen. Ambos os serviços de ferryboat chegam ao terminal Blowing Point, em Anguilla.

Para a viagem é preciso ter um passaporte com validade mínima de 6 meses. Não é necessário visto para entrar na ilha, apenas se o viajante for via Miami, aí precisará de um visto americano. Caso decida ir via Panamá, é necessário a vacina de febre amarela. Na saída do destino é cobrada uma taxa de turismo, no valor de USD 28 para adultos e USD15 para crianças menores de 12 anos.

Uma semana é um período ideal para conhecer este pequeno paraíso caribenho, aproveitando para descansar e desfrutar do melhor que Anguilla tem a oferecer.

Para mais informações acesse o site ou visite o Instagram @visiteanguilla.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo