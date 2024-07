I Seminário Luso-Brasileiro de Turismo e Literatura acontece na cidade natal de Guimarães Rosa (I Seminário Luso-Brasileiro de Turismo e Literatura (Foto: Divulgação))

O I Seminário Luso-Brasileiro de Turismo e Literatura acontecerá entre os dias 04 e 06 de julho, em Cordisburgo, terra de um legado literário importante, cidade natal de Guimarães Rosa. O evento tem como objetivo o intercâmbio de pesquisas e práticas sobre o entrelaçamento desses dois saberes: turismo e literatura, no Brasil e em Portugal.

Os professores responsáveis pela organização do Seminário, Profa. Diomira Faria e Prof. Sergio Donizete Faria, da UFMG, tem o turismo literário como objeto de projetos de pesquisa e extensão, desde 2016. O evento terá como convidada internacional a Profa. Silvia Quinteiro, da Universidade do Algarve, que além de precursora dos estudos em literatura e turismo, é responsável pela implantação de rotas literárias em Portugal e Espanha.

Além das mesas de debate sobre as potencialidades da literatura na criação de produtos turísticos, haverá um mini curso ofertado pelas Professoras Silvia Quinteiro e Diomira Faria sobre Metodologias para a construção de rotas literárias.

O seminário é gratuito e aberto ao público. A inscrição pode ser feita através do formulário.

O evento acontecerá no Centro de Atendimento ao Turista, em Cordisburgo, centralidade de um potencial percurso literário baseado na obra de Guimarães Rosa. O intercâmbio com especialistas e com a comunidade local fortalece a criatividade ao utilizar a cultura como fonte de ideias e soluções para o fortalecimento do turismo literário regional.

A programação completa, incluindo detalhamento das atividades, temáticas das mesas e palestrantes convidados, será divulgada em breve. Acompanhe as próximas comunicações para mais informações.

Para mais informações acesse o site ou Instagram @slbturismoeliteratura.

