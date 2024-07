Parque do Palácio tem programação Julina para toda a família neste final de semana - (crédito: Uai Turismo)

Parque do Palácio tem programação Julina para toda a família neste final de semana (Jardim do Palácio das Mangabeiras é o cenário para as comemorações julinas deste final de semana (Foto: Ranerio Vieira))

Neste final de semana, sábado e domingo, dias 13 e 14 de julho, das 10h às 18h, o Parque do Palácio, no bairro Mangabeiras, realizará a programação julina, um encontro para as famílias curtirem o Parque, oficinas e comidas típicas. Serão dois dias repletos de diversão, oficinas de quadrilha, comidas típicas em um dos lugares mais lindos da cidade.

Contará com a apresentação da Quadrilha Junina Estrela Matutina, criado em 2019, o grupo reúne uma gama de diversidade entre seus membros, ao agregar dançarinos que vão de 11 a 45 anos. O Arraiá da Estrela Matutina apresenta o enredo “O Casamento de Jeca Violeiro e Rosinha na noite de São João”, encenando uma das histórias mais clássicas das festividades juninas.

No Parque também terá oficinas para a diversão da criançada, além de jogos e brincadeiras típicas. E claro, a gastronomia junina não poderia faltar: caldos, espetinhos, cachorro-quente, pipoca, churros, chocolate quente, milho cozido, pamonha, mingau de milho e muitas outras opções estarão à disposição por conta do Botânico.

Você poderá garantir o seu acesso ao Parque através da Bileto Sympla com valores de R$10,00 e R$5,00. Então não perca tempo e garanta o seu!

A programação Julina do Parque do Palácio é para toda a família e será inesquecível. O Parque é o lugar certo para celebrar a tradição junina com muita alegria, oficinas e descontração.

