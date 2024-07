Loja da fábrica: Pomerode aproxima fabricantes e consumidores por meio do turismo gastronômico em Santa Catarina (Bruno e Juliano Mendes da Pomerode Alimentos com o premiado queijo Morro Azul (Foto: Thiago Paes/@paespelomundo))

Um lugar repleto de possibilidades e quilômetros zero. A cidade de Pomerode no Vale do Itajaí, com pouco mais de 34 mil habitantes, reúne pequenos e grandes produtores, marcas premiadas internacionalmente, culinária de imigração e vem atraindo cada vez mais turismo gastronômico para Santa Catarina. As lojas das diversas fábricas se abrem aos consumidores em passeios e degustações que vão de linguiças a chocolates.

Está tudo ali a poucos metros de distância do centro da cidade: restaurantes turísticos, pousadas, cafeterias, lojas de souvenires, fabricantes de linguiça Blumenau, de cristais, barras e caldas de chocolates. Pomerode aproveita o inverno movimentado na cidade para lançar a 18ª edição do Festival Gastronômico, que vai até o dia 21 de julho. Turistas de Belém do Pará, de São Luís do Maranhão, de Pernambuco e da Bahia circulavam numa quinta feira fria pelos corredores do Festival que teve como tema este ano “Raízes Germânicas – Sabores Tropicais”, um encontro da imigração alemã com a cultura brasileira.

Chef Heiko Grabolle no Biergarten Pomerânia (Foto: Thiago Paes/ @paespelomundo)

As ruas da cidade se transformam num grande parque gastronômico. O Biergarten Pomerânia, por exemplo, é daqueles restaurantes que, na rua principal da cidade, prova que Turismo e Gastronomia podem caminhar juntos, sem segredos. Para mim, um dos melhores Einsbein e torresmo dessa viagem. A bebida sem álcool de maçã que leva suco da fruta e água com gás é um sucesso. A competição de levantamento de copo é uma diversão. O strudel com sorvete de speculoos é um espetáculo. O chef Heiko é uma simpatia. Vale cada minuto na cidade passar por aqui.

Torresmo do Biergarten Pomerânia (Foto: Thiago Paes/@paespelomundo)

Fábrica de Pomerode abre para visitas

O encontro do Turismo e da Gastronomia em Pomerode vai além da própria gastronomia. Diversas fábricas se abrem aos visitantes para que possam acompanhar parte do processo de fabricação de produtos bem conhecidos como é o caso dos chocolates Nugali. A marca brasileira e orgulhosamente pomerodense ganhou seu primeiro prêmio internacional em 2016 (em Nova Iorque) no International Chocolate Awards com a barra “Serra do Conduru” – feito que estampa a embalagem do chocolate vencedor junto com dois outros prêmios.

Embalagem do chocolate Nugali exibe prêmios internacionais (Foto: Thiago Paes/ @paespelomundo)

De lá para cá, são dezenas de premiações em diversas categorias, campeonatos, e a Nugali passou a ser o nome do chocolate brasileiro no Brasil e no exterior. O passeio pela fábrica compartilha com o visitante um pouco do trabalho de uma equipe de mais de 60 pessoas para fazer esse chocolate de alto nível e que vem sendo reconhecido pelo mundo. Na entrada, você ganha uma colher para se divertir provando todos os sabores no corredor mais doce da Rota Enxaimel.

Licores, queijos e souvenires na Rota Enxaimel (Foto: Thiago Paes/ @paespelomundo)

À Brasileira

Foi também na Rota Enxaimel – um dos caminhos mais charmosos e gastronômicos da cidade, que fomos conhecer produtores de licores, geleias, queijos, e muitos outros ingredientes típicos da região, além da história de imigração alemã contada e apresentada pelas gerações de descendentes que conhecem, valorizam bem a trajetória de seus antepassados e hoje resgatam memórias afetivas, instrumentos, modos de fazer, reconhecendo também como um ativo econômico.

O restaurante Rancho Lemke (@restauranterancholemke), aberto a pouco mais de um ano, serve uma autêntica culinária alemã à brasileira. Entre Eisbein e chucrutes, bolinhos de aipim e torresmos de porco. Um lugar que vale o desvio, vale a viagem só para provar o Spatzle (típico macarrão alemão feito basicamente de farinha de trigo, ovos e sal) com creme de parmesão e linguiça Blumenau. Espetacular! E a dica é acompanhar com um delicioso torresmo, ou ainda se esbaldar no combinado alemão com direito a salsichas, marreco e eisbein.

Einsbein, salsichas e marreco no Rancho Lempke (Foto: Thiago Paes/ paespelomundo)

Da Mesa para as fábricas, fomos conhecer os produtores dos queijos e também da linguiça que, em junho de 2024, passou a ser reconhecida como patrimônio imaterial do estado, além de sua Indicação Geográfica.

Família Sudbrack

Na Alimentos Pomerode, que produz o creme de parmesão (Kraeuterkaese), além do premiado Morro Azul, um queijo que leva a assinatura da família e, por conseguinte, de uma super chef eleita em 2015 a melhor chef mulher da América Latina pela revista inglesa ‘‘Restaurant’’, Roberta Sudbrack. Os irmãos e sócios Juliano e Bruno Mendes são primos da chef Roberta e produzem um queijo semiduro de casca lavada em homenagem a prima, que pediu um queijo com aquelas características.

Processo de defumação na Olho Alimentos (Foto: Thiago Paes/ @paespelomundo)

Ao lado da Alimentos Pomerode, a Olho Embutidos parece preparar a receita do almoço que tínhamos acabado de provar, o Spatzle. A também Loja da Fábrica, vende os embutidos recém produzidos na indústria que fica a poucos quilômetros dali. Além da linguiça Blumenau, que compõe 70% da produção, a linguiça húngara, o salame italiano entre outros. A receita simples da combinação de toucinho, lombo e paleta transformada em toneladas numa empresa com mais de 90 anos de tradição.

Fomos conhecer a produção da Olho Embutidos, todo o processo de segurança alimentar, técnicas e certificados que a empresa possui. Acompanhamos cada passo que vai da moagem das carnes a adição dos temperos e embalagens. O que mais uma vez me faz reiterar o quão importante é conhecermos a origem do que comemos, quem são os produtores, suas histórias e tradições. Sem dúvidas voltei a comer salsichas, embutidos e linguiças das melhores marcas.

Fábrica da Olho Embutidos em Pomerode (Foto: Thiago Paes/ @paespelomundo)

Em mais uma loja da fábrica em Pomerode. Uma surpresa saber que taças de cristais são feitas de areia, com tanta delicadeza e técnicas, transformadas quase em obras de arte. Do sopro na bola de fogo ao detalhe da lapidação uma mágica que revela o trabalho artesanal e empreendedor da Strauus Cristais.

Juliano Kreitlow lapidando cristais na Strauus (Foto: Thiago Paes/ paespelomundo)

Minha primeira vez em Pomerode foi muito mais que gastronômica. Descobri um lugar que no meu imaginário era apenas uma pequena colônia alemã no Brasil. Mas a pequena colônia é uma gigante, repleta de sabores, de referências, de fontes inimagináveis de inspiração. Do Einsben do Biergarten Pomerânio ao Spatzle do Rancho Rempke, passando pelos chocolates Nugali, pelas ruas da cidade, pela acolhedora recepção. Voltei repleto de conhecimento nesse tour pelas lojas da fábrica. Um turismo gastronômico que vale o desvio, vale a viagem. Bravo!

