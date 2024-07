5 experiências de inverno na Serra Catarinense (Rancho Otto (Foto: Divulgação))

A Serra Catarinense, com suas inúmeras cidades e paisagens deslumbrantes, vem se consolidando como um dos principais destinos turísticos de inverno do Brasil. Dados da Fecomércio e do Governo do Estado registraram um público de 1,1 milhão de turistas na temporada de inverno de 2023 e um crescimento de 15% em relação ao período do ano anterior. As expectativas para esta temporada seguem positivas.

“Tivemos uma ocupação perto de 100% na temporada de inverno do ano passado, o que demonstra que as pessoas vêm descobrindo cada vez mais a região e seus encantos. Por isso decidi investir nessas belas terras e criar o Rancho Otto Chalet Boutique, uma pousada localizada na pequena e bela cidade de Rancho Queimado, distante pouco mais de 100 quilômetros de Urubici. Nosso público é exigente, busca por descanso, contato com a natureza, hospedagem de alto padrão, atendimento personalizado e o melhor da culinária local”, conta o proprietário da pousada Reginaldo Boeira, empreendedor visionário que acreditou no alto potencial de turismo da Serra Catarinense ao adquirir o ‘Rancho’ do antigo proprietário em 2021.

Confira 5 dicas de experiências selecionadas pela equipe do Rancho Otto para fazer na cidade de Rancho Queimado e região serrana.

Descansar na cabana com vista para a serra

Seja para um final de semana romântico ou para férias em família, o Rancho Otto é um verdadeiro refúgio em meio às paisagens montanhosas da serra. As cabanas têm vista para a natureza e para o lago e a pousada boutique oferece um café da manhã farto, tipicamente colonial com produtos da “fazenda”, de pães, cucas e tortas fresquinhas a frutas e embutidos. Conta com áreas para passeios e piqueniques, lounge de inverno e hospedagens com hidro, lareira e varanda.

Registrar as paisagens do mirante da Serra da Boa Vista

Em Rancho Queimado, o Mirante da Serra da Boa Vista é uma ótima pedida para registrar a vista panorâmica das montanhas e dos vales serranos. O mirante é um dos pontos mais altos da região, acessível por uma estrada de terra e oferece áreas para estacionamento e pequenas trilhas.

Experimentar a típica culinária local

A culinária de produtos típicos serranos é um dos pontos altos da região de Rancho Queimado que concentra encantadoras cafeterias, chocolaterias e restaurantes. Entre as inúmeras opções, está a tradicional Käufer Café com Morango (@kaufercafe) que oferece variado buffet com deliciosas tortas e doces, além de passeios pela propriedade e contato com plantas e animais. Já na Doce Rancho Chocolate Artesanal o cliente é atendido dentro de uma fábrica de chocolates deliciosos, em meio à natureza (@docerancho). Para uma refeição tipicamente colonial, entre as alternativas, está o Merio’s Country Bar e Restaurante, uma bela casa temática e ambientes rústicos com comida caseira em fogão à lenha e loja de produtos coloniais (@merioscountrybarerestaurante).

Degustar vinhos e cervejas artesanais e aprender sobre processos de produção

Além das famosas e grandes vinícolas da Serra Catarinense, a região reserva vinícolas boutiques que são verdadeiros tesouros para os amantes da bebida típica de inverno. É o caso da Goyah Vinhos e Vinhedos (@goyahvinhos). Além de conhecer a produção de vinhos, é possível adquirir e realizar degustações com produtos coloniais. Para os amantes de cervejas artesanais, o destaque vai para a Cervejaria Unika (@cervejariaunika) onde é possível aprender sobre o processo de fabricação, realizar degustações e adquirir produtos da marca.

Apreciar as paisagens serranas e conhecer as cidades da região

Para quem tiver mais tempo e disposição, e estiver viajando de carro, pode seguir para o topo da Serra Catarinense apreciando as belas vistas, os municípios vizinhos, até chegar à famosa Urubici, que fica distante em torno de 110 km de Rancho Queimado. A cidade concentra o ponto mais alto habitado do sul do Brasil.

