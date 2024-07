3 destinos internacionais para viajar em família nas férias de julho (Esses resorts de luxo são os destinos perfeitos para famílias com acomodações que podem abrigar toda a família e atividades que proporcionam férias em família imersivas. (Foto: Divulgação))

Todos os anos, as crianças e as famílias aguardam ansiosamente as férias de julho. É um dos poucos períodos em que é possível curtir as viagens em família. Da Itália às Maldivas, aqui estão os cinco melhores destinos internacionais para viajar em julho para aproveitar as férias escolares. Esses resorts de luxo são os destinos perfeitos para famílias com acomodações que podem abrigar toda a família e atividades que proporcionam férias em família imersivas.

O Algarve, Portugal – Tivoli Alvor Resort | @tivolihotels

Tivoli Hotels & Resorts acabou de abrir o seu primeiro resort de luxo em regime “all inclusive”, na pitoresca vila de Alvor. Com cinco piscinas exteriores (uma exclusiva para adultos, três familiares e uma para crianças) e uma piscina interior, Kids club – Pluma Júnior, quatro restaurantes, dois bares e um Centro de Bem-Estar, o Tivoli Alvor é o resort perfeito para umas férias em família. O amplo resort conta com 56 quartos de categoria Premium Family com 2 quartos independentes e 4 Suítes Premium, todos eles especialmente pensados para garantir uma estadia confortável em família.

As crianças, entre os 4 e os 12 anos, podem viver momentos inesquecíveis no Pluma Júnior Club, que inclui área de refeições, sala de jogos, uma piscina com escorregadores, parque infantil e minigolfe. O programa de animação diário, recheado de jogos e desafios para os pequenos, promete mantê-los ocupados, com a supervisão de uma equipa de monitores que os acompanha ao longo do dia. A partir dos 13 anos há um programa que convida os adolescentes a juntarem-se aos seus amigos para momentos de diversão enquanto jogam futebol, padel ou tênis, ou enquanto participam em muitas das atividades preparadas pelos animadores. Há ainda uma variedade de parques temáticos para toda a família experimentar como parte do pacote all inclusive.

Tivoli Alvor Resort (Foto: Divulgação)

Sicília, Itália – Verdura Resort | @verduraresortsicily

A série cult, White Lotus trouxe atenção sem precedentes para a Sicília e por bons motivos. Conhecida como a “pérola do Mediterrâneo”, a encantadora combinação de culinária, cultura e arquitetura faz desta charmosa ilha um destino por si só com características únicas.

Localizado na costa sul da Sicília, em 230 hectares de paisagem deslumbrante cheia de oliveiras e laranjeiras, o Verdura Resort foi cuidadosamente projetado como um resort familiar com todos os ingredientes necessários para criar uma experiência dinâmica, repleta de aprendizado e diversão. Neste verão europeu, o Verdura Resort na Sicília oferece uma infinidade de atividades especiais e academias para crianças de 5 a 16 anos, geridas por treinadores qualificados e lendas do esporte, para toda a família curtir. A cada semana uma estrela do esporte estará administrando uma academia.

Verdura Resort (Foto: Divulgação)

As crianças poderão praticar seu backhand, melhorar seu mergulho ou explorar uma habilidade totalmente nova. Também podem experimentar karatê, tênis e rugby, ou praticar seu swing em um dos melhores campos de golfe da Itália. As mais pequenas vão adorar o clube infantil , um espaço animado que oferece programas de culinária, ciência, artesanato, cultura, uma variedade de esportes e muito mais, tudo supervisionado por equipe especializada.

O Verdura Resort conta com 20 vilas independentes, com vista para a baía cintilante do resort. As novas villas de 3 e 4 quartos variam de 200 m² a 300 m² e possuem grandes piscinas privativas situadas em jardins paisagísticos e são perfeitas para estadias multigeracionais e famílias.

A Riviera Maya, México – Palmaïa, The House of Aïa | @thehouseofaia

O Palmaïa, The House of AïA, membro da exclusiva coleção de hotéis independentes da Preferred Hotels & Resorts, é um lugar místico nascido da complexidade efervescente do México mais contemporâneo, onde raízes ancestrais e rituais sagrados interagem em uma confluência internacional de culturas na Riviera Maya. O resort de luxo conta com uma área infantil diferente de tudo que você já experimentou em um resort de luxo.

Palmaïa, The House of Aïa (Foto: Divulgação)

O Awen é um espaço dedicado exclusivamente a nutrir os mais pequenos com um programa de atividades completamente inspirado nos princípios da educação Waldorf, que gira em torno da ideia de que a espiritualidade, a moral e a criatividade das crianças precisam de tanta atenção quanto seu intelecto. Essa visão pedagógica leva em conta as diferentes fases do desenvolvimento infantil, dando tanta atenção ao desenvolvimento psicológico e físico, quanto ao espiritual. O programa, projetado para crianças de 3 a 12 anos, respeita seus ritmos naturais, dando tempo e liberdade para coisas como comer, dormir e brincar, enquanto trabalha no desenvolvimento de sua vontade através da participação, alimentando sua curiosidade pelo mundo natural e sua criatividade e habilidades artísticas através da experimentação, tudo em um ambiente seguro.

O Palmaïa oferece às famílias que viajam com crianças a Secção Familiar, que inclui um total de 90 Suítes Familiares em todo o resort. As Master Suítes Familiares têm habitações separadas para pais e filhos e as Suítes Familiares também têm beliches para 2-3 crianças.

