Top view of the center of the historic Ouro Preto city in Minas Gerais, Brazil with its famous churches and old buildings with hills in background - (crédito: Getty Images)

Festival de inverno de Ouro Preto 2024: Celebrando cultura, música e gastronomia (Ouro Preto combina a serenidade de suas imponentes igrejas com a energia vibrante de seus estudantes e visitantes, que encontram na cidade um convite constante para celebrações e descobertas. (Foto: Divulgação))

Ouro Preto, cidade colonial situada na majestosa Serra do Espinhaço, é reconhecida como Patrimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO desde 1980. Além de sua arquitetura colonial única, testemunha do Ciclo do Ouro, a cidade é famosa por seu papel na Inconfidência Mineira e pela intensa vida cultural. Rodeada por um ecossistema rico, com cachoeiras, trilhas e vastas áreas de mata nativa, Ouro Preto combina a serenidade de suas imponentes igrejas com a energia vibrante de seus estudantes e visitantes, que encontram na cidade um convite constante para celebrações e descobertas. Entre 28 de junho a 28 de julho, a cidade ganha mais vida com o Festival de Inverno de Ouro Preto.

O evento promete encantar moradores e visitantes com uma celebração vibrante da cultura e da natureza da cidade histórica. O festival será marcado por um cortejo artístico que sairá da Praça Tiradentes em direção ao Largo do Rosário, dando início às festividades dos 313 anos de Ouro Preto.

Este ano, o festival contará com a apresentação de grandes nomes da música nacional. No dia 5 de julho, a Orquestra de Grota, diretamente de Niterói, RJ, apresentará um espetáculo imperdível. Em 6 de julho, será a vez da banda Barão Vermelho e Ana Carolina animarem o público com sua música, seguidos pelo pagode do Sorriso Maroto no dia 7 de julho. No dia 8 de julho, em celebração ao aniversário da cidade, a Orquestra Ouro Preto se une ao talentoso cantor João Bosco em um concerto.

Além dos shows, o Festival de Inverno deste ano integrará os parques e unidades de conservação municipais, oferecendo uma programação diversificada com atividades culturais, artes cênicas e eventos para toda a família.

Em parceria com o trade turístico e os restaurantes locais, a Prefeitura de Ouro Preto lançou o Circuito Gastronômico “Tempero com Memória”. Durante o festival, os restaurantes participantes apresentarão pratos especiais que contam histórias da cidade, convidando turistas e moradores a descobrirem as delícias da culinária ouro-pretana.

Programação completa:

02 de julho – terça-feira

19h – Mini Curso: Registro e Memória – Irmandades de Ouro Preto

Local – Casa de Cultura Negra – Rua Santa Efigênia

Descrição – Roda de Conversa

03 de julho – quarta-feira

15h – Chico Rei: Rei do Congo

Local – Escola Municipal Isaura Mendes

Descrição – Teatro

15h – Dauá Puri contação de Histórias indígenas

Local – Parque das Andorinhas

Descrição – Roda de conversa

04 de julho – quinta-feira

15h – Chico Rei: Rei do Congo

Local – Escola Municipal Juventina Drummond (Escola do Morro Santana)

Descrição – Teatro

20h – Fragmentos: Ballet Studio de Dança

Local – Casa da Ópera

Descrição – Dança

05 de julho – sexta-feira

21h – Orquestra da Grota

Local – Praça Tiradentes

Descrição – Concerto

06 de julho – sábado

10h – Abertura Exposição – Vaso Van Gogh

Local – Casa de Gonzaga

Descrição – Artes Visuais

14h – Corredor Cultural Banda Cravalha

Local – Antônio Dias

17h – Banda Manguacêra

15h – Lançamento do livro: Souza Lima, um brasileiro em Paris

Local – Livraria Outras Palavras

Descrição – Literatura

20h – Vesperata da Sociedade Musical Bom Jesus de Matosinhos

Local – Igreja do Pilar

Descrição – Cultura Popular

20h – Barão Vermelho

Local – Praça Tiradentes

Descrição – Show

23h – Ana Carolina

Local – Praça Tiradentes

Descrição – Show

07 de julho – domingo

23h – Sorriso Maroto

Local – Praça Tiradentes

Descrição – Show

8 de julho – segunda-feira

9h – Caminhada Coletiva Palma Preta: Começando do Começo – partindo das Origens do Arraial do Bom Sucesso ao Arraial do Antônio Dias.

Local – Capela do Padre Faria

Descrição – Caminhada comentada

11h – “TRANSBORDAMENTOS”: Exposição Coletiva de Artistas de Ouro Preto e Mariana

Local – Casa dos Contos

Descrição – Artes visuais

13h – Rua de Lazer

Local – Centro de Artes e Convenções da UFOP

Descrição – Lazer

18h – Orquestra Ouro Preto e João Bosco

Local – Praça Tiradentes

Descrição – Show

09 de julho – terça-feira

19h – Roda de Conversa: Povo de Terreiro

Local – Casa de Cultura Negra

Descrição – Conversa

20h – Lumbriga e Seu Chico – Cia Lamparina – Cantam a revolta de Vila Rica

Local – Casa da Ópera

Descrição – Teatro

10 de julho – quarta-feira

14h – Mostra Grampo: Oficina de Fanzine

Local – Escola Padre Carmélio

Descrição – Roda de Conversa

14h – Caminhada Coletiva Palma Preta: (Re)conhecendo Ouro Preto – Jacubas

Local – Largo de Marília de Dirceu

Descrição – Caminhada comentada

15h – Griô Princesas

Local – Escola Padre Carmélio

Descrição – Teatro

16h – Mostra Grampo: Bate papo “Educação e Fanzine – O Fanzine no processo de memorização escolar” com participação de alunos da UFOP

Local – Museu Boulieu

Descrição – Roda de Conversa

20h – Cômica Cia de Teatro – Cheia de Graça

Local – Casa da Ópera

Descrição – Teatro

11 de julho – quinta-feira

19h – Sarau dos Autores (Encontro de Autores de Ouro Preto)

Local – Casa dos Contos

Descrição – Literatura

20h – O que vem com a maré

Local – Casa da Ópera

Descrição – Teatro

18h – Mostra Grampo: Sessão Drops Festival do Filme Independente – Sessão “Vamos fazer um Zine?”

Local – Cine Vila Rica/Anexo do Museu da Inconfidência

Descrição – Cinema

12 de julho – sexta-feira

9h- Caminhada Coletivo Palma Preta: (Re)conhecendo Ouro Preto – Mocotós

Local – Praça Tiradentes

Descrição – Caminhada Comentada

15h – Griô Princesas

Local – Escola Alfredo Baeta

Descrição – Teatro

14h – Mostra Grampo: Abertura da Mostra 2024

Local – Museu Boulieu

Descrição – Literatura

18h – Lançamento Projeto – Circuito Gastronômico

Local – Casa da Ópera

Descrição – Cerimônia

19h – Festa Majuma

Local – Centro de Artes e Convenções da UFOP

Descrição – Show

20h – Duo Sangue Latino – Tangos, Choros e outras Bossas

Local – Casa da Ópera

Descrição – Música

23h – Hungria

Local – Centro de Artes e Convenções da UFOP

Descrição – Show

13 de julho – sábado

9h – Caminhada Coletiva Palma Preta: Por dentro das Minas – Circuito Expedicionário às galerias subterrâneas abertas a visitação

Local – Mina do Veloso

Descrição – Caminhada Comentada

15h – Caixa Lambe Lambe – Cia Lamparina

Local – Rua Getúlio Vargas

Descrição – Teatro

14h – Mostra Grampo Feira – Feira Livre de publicações e artes independentes + livre oficina de fanzines, pega e montar, como quiser o fanzines

Local – Mina de Chico Rei

Descrição – Literatura

14h – Luiza Doné/Ed Nasq/Primo Fred

Local – Largo da Alegria

Descrição – Apresentação

17h – Caminhada Coletiva Palma Preta: As invenções e reinvenções de Ouro Preto

Local – Igreja Nossa Senhora das Mercês e Misericórdia

Descrição – Caminhada comentada

19h30 – Sociedade Musical Senhor Bom Jesus das Flores/toca Cazuza

Local – Centro de Artes e Convenções da UFOP

Descrição – Concerto

20h – Sinfonia da Alvorada

Local – Casa da Ópera

Descrição – Apresentação

20h30 – Velhas Safadas

Local – Casa Pitanga

Descrição – Apresentação

22h – Renato Teixeira

Local – Centro de Artes e Convenções da UFOP

Descrição – Show

23h – Xande de Pilares canta Caetano Veloso

Local – Centro de Artes e Convenções da UFOP

Descrição – Show

14 de julho – domingo

9h – Caminhada Coletivo Palma Preta: A descoberta do Eldorado: Expedição ao Vale do Ojo

Local – Capela do Padre Faria

Descrição – Caminhada Comentada

11h – Banda Musical Lira Margaridense

Local – Adro da Igreja das Dores

Descrição – Cultura Popular

13h – Circuito Cultural da Piedade – DJ Escobar

Local – Bairro Piedade

Descrição – Show

19h – Estado bruto das coisas – Residência Teatro

Local – Bairro Piedade

Descrição – Teatro

16 de julho – terça-feira

20h – Caminhada Assombrada – Brasêro Produções

Local – Rodoviária

Descrição – Caminhada Comentada

19h – Coletivo Êres

Local – Casa de Cultura Negra – Rua Santa Efigênia

Descrição – Música

17 de julho – quarta-feira

21h – Celso Alves – Caetanos 80 – Participação especial Chico Amaral

Local – Casa da Ópera

Descrição – Música

20h – Caburé – Instituto Cultural Tambor de Raiz

Local – Praça Padre Faria

Descrição – Apresentação

18 de julho – quinta-feira

19h – Cortejo da Guarda de Moçambique

Local – Ladeira de Santa Efigênia

Descrição – Cortejo

20h – Costura da Vida com Silvia Gomes e Sergio Pererê

Local – Igreja de Santa Efigênia

Descrição – Música

19 de julho – sexta-feira

19h30 – Os Aleluia

Local – Teatro Centro de Artes e Convenções da UFOP

Descrição – Música

20h30 – Mambo Jazz

Local – Centro de Artes e Convenções da UFOP

Descrição – Show

21h30 – Baile do Birico

Local – Centro de Artes e Convenções da UFOP

Descrição – Show

20h – Quando a noite chegar

Local – Casa da Ópera

Descrição – Apresentação

20 de julho – sábado

09h30 – Caminhada guiada no Horto dos Contos, artéria cultural de Ouro Preto

Local – Horto dos Contos

Descrição – Caminhada comentada

14h – Caixa lambe lambe – Cia Lamparina

Local – Praça Tiradentes

Descrição – Apresentação

14h – Corredor Cultural – Ezequiel e Genin Beat/Luzmilla/Groove de Vinil/Rafa Marinho e a Nave do Cerrado

Local – Adro das Dores

15h – Bença Valentim

Local – Adro São Francisco de Assis

Descrição – Música

20h – A fábula das três irmãs – Rabisco Brincante

Local – Casa da Ópera

Descrição – Teatro

21 de julho – domingo

9h30 – Caminhada Guiada no Horto dos Contos, artéria cultural de Ouro Preto

Local – Horto dos contos

Descrição – Caminhada comentada

13h – Cortejo de Bolhas – Rabisco Brincante

Local – Arena do Horto

Descrição – Cortejo

14h – Canção de Minervina – Cômica Cia de Teatro

Local – Arena do Horto

Descrição – Teatro

13h – Oficina de Malabares – Circo da Gente

Local – Arena do Horto

Descrição – Oficina

15h – Viva a Comunidade – Dj Lysa

Local – Praça Padre Faria

Descrição – Música

16h – Circo da Gente – Espetáculo Circense

Local – Arena do Horto

Descrição – Apresentação

11h – Coral Cidade dos Profetas

Local – Igreja do Carmo

Descrição – Concerto

17h – Investiga Dança – Dança e banda de Rodrigo Silva

Local – Adro da Igreja do Carmo

Descrição – Música

20h – Show Cênico Musical Interior – Adriana Maciel

Local – Casa da Ópera

Descrição – Show

21h – Lagum

Local – Centro de Artes e Convenções da UFOP

Descrição – Show

22 de julho – segunda-feira

15h – Griô Princesas

Local – Escola Municipal Monsenhor João Castilho Barbosa

Descrição – Teatro

18h – Lançamento: Livro Antologia Poética de Ouro Preto

Local – Casa de Gonzaga

Descrição – Sarau

23 de julho – terça-feira

20h – Morte em Veneza

Local – Casa da Ópera

Descrição – Teatro

20h – Titane – Tulio Mourão

Local – Casa da Ópera

Descrição – Apresentação

25 de julho – quinta-feira

19h – Encontro de Contadores de História de Ouro Preto

Local – Casa de Gonzaga

Descrição – Apresentação

20h – Festival Marte

Local – Casa da Ópera

Descrição – Encontro

20h – Tales of carnilave

Local – Lavras Novas

Descrição – Apresentação

21h – Caminhada Assombrada – Brasêro Produções

Local – Casa de Gonzaga

Descrição – Show

26 de julho – sexta-feira

18h – Caixa lambe lambe – Cia Lamparina

Local – Casa de Gonzaga

Descrição – Apresentação

27 de julho – sábado

11h – Pátios Encantados

Local – Largo da Igreja do Antônio Dias

Descrição – Apresentação

13h – Pátios Encantados

Local – Largo da Igreja de São Francisco

Descrição – Apresentação

13h – 1º Festival da Cachaça de Lavras Novas

Local – Vilarejo

Descrição – Cultura Popular

15h – Pátios Encantados

Local – Largo da Igreja do Carmo

Descrição – Apresentação

15h30 – Banda Galanga

Local – Adro das Dores

Descrição – Apresentação

17h – Orquestra Inconfidentes

Local – Adro das Dores

Descrição – Apresentação

19h – Prêmio Baoba – contadores de História/Griô

Local – Casa da Ópera

Descrição – Cerimônia

28 de julho – domingo

11h – Trupe Sons do Brasil – Brasêro Produções

Local – Praça Tiradentes

Descrição – Apresentação

Para mais informações acesse o site do festival ou o Instagram @festivaldeinvernoop2023.

