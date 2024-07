Concurso Prato Junino homenageia os 95 anos do Mercado Central de Belo Horizonte (Os vencedores do prato junino que estarão no Arraial de Belo Horizonte já foram definidos (Foto: Uai Turismo))

Aconteceu neste final de semana, no Mercado Central de Belo Horizonte, a final do concurso Prato Junino, que está em sua 5ª edição. A temática da disputa foram os ‘95 anos do Mercado Central’, importante ponto turístico da capital mineira e um dos locais mais queridos da cidade pelos visitantes e moradores.

Participaram da competição universitários dos cursos de Gastronomia das faculdades Estácio de Sá, Senac, Promove, Arnaldo e Una, que tiveram como ingrediente principal o queijo. Os pratos serão comercializados na Vila Gastronômica, espaço de alimentação do Arraial de Belo Horizonte.

O espetáculo das quadrilhas e os grandes shows musicais acontecem no local, assim como a montagem da Vila Gastronômica, oferecendo uma “Experiência Junina Completa”. Ao longo dos anos, o Arraial de Belo Horizonte vem se tornando uma celebração cada vez mais democrática, atraindo moradores e turistas de diversos cantos do país. O evento já foi apontado pelo Ministério do Turismo e pela Embratur como um dos cinco maiores destinos turísticos do período, ao lado de Bragança (PA), Campina Grande (PB), Corumbá (MS) e São Luís (MA).

Confira os pratos juninos vencedores para o Arraial de Belo Horizonte

Centro Universitário UNA

Caminho da Roça – Bolinho de canjiquinha acompanhado de chutney mineiro

Faculdade Arnaldo

Sanduíche do Mercadão – Sanduíche de pernil com crosta de queijo

Faculdade Estácio de Sá

Pão de queijo central – Pão de queijo com linguiça de pernil na cachaça, vinagrete de maçã verde, goiabada picante, couve crispy e bastante queijo canastra.

Faculdade Promove

Bombinha de Minas – Bolinho de canjiquinha com costelinha suína recheada de Queijo Minas artesanal, servido com molho de tomates rústico picante

Faculdade Senac em Minas

Brigadeiro Ô Balancê – Brigadeiro de colher de pamonha com queijo Canastra. Acompanha farofa de pipoca caramelizada com canela.

O júri técnico da Grande Final da 5°edição do Concurso Prato Junino que aconteceu no Mercado Central de Belo Horizonte foi formado pelos chefs de cozinha Yves Saliba (Restaurante Per Lui) e Pedro Barbosa (Uaiê Sorvetes) e por Carolina Daher, jornalista, gastrônoma, colunista da Revista Encontro e curadora do Fartura, plataforma digital de produção de conteúdos e experiências gastronômicas. Os influenciadores com foco em gastronomia Dudu Pônzio, proprietário da Dona Torta BH, e Maria Clara Magalhães, apresentadora na Rede 98 FM, também participaram da comissão julgadora.

Para Bárbara Menucci, Diretora Presidente da Belotur, “os festejos juninos já são uma tradição em Belo Horizonte e consolidam 3 eixos: as quadrilhas, a gastronomia e os shows, o que potencializa o turismo em nossa capital a partir da temática junina”.

O Arraial de Belo Horizonte 2024, acontece nos dias 20, 21, 27 e 28 de julho, no Mineirinho, na tradicional região da Pampulha, com entrada gratuita.

