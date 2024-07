Bento Gonçalves: maior Brazil Wine Challenge da história começa amanhã (Os degustadores vêm do Brasil, Bolívia, Chile, Espanha, França, Portugal e Uruguai, e estarão divididos em nove mesas, tendo a responsabilidade de avaliar os vinhos às cegas, seguindo normas internacionais. )

Amostras de vinhos e espumantes da África do Sul, Alemanha, Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Espanha, Estados Unidos, França, Geórgia, Itália, Nova Zelândia, Portugal e do Uruguai estão em Bento Gonçalves para participar do 12º Brazil Wine Challenge promovido pela Associação Brasileira de Enologia (ABE). São 1.037 amostras, o maior número registrado na história do evento, 15% mais que na edição anterior, em 2022. Único no Brasil com a chancela da Organização Internacional da Vinha e do Vinho (OIV), o concurso reúne 84 degustadores de sete países, que estarão reunidos de 16 a 19 de julho no Centro Empresarial de Bento Gonçalves, onde acontecem as provas às cegas. O resultado será anunciado na sexta-feira, 19.

LEIA TAMBÉM: Concurso Prato Junino homenageia os 95 anos do Mercado Central de Belo Horizonte

O presidente da ABE, enólogo Ricardo Morari, acredita que os trabalhos seguirão os parâmetros internacionais. “Montamos nove júris experientes, cada um com seu presidente. Todos os avaliadores são profissionais ligados ao mundo do vinho. São enólogos em sua maioria, sommeliers e jornalistas especializados em vinho. Temos certeza que será um grande concurso, expressando o que de melhor há na vitivinicultura mundial”, destaca.

Os degustadores vêm do Brasil, Bolívia, Chile, Espanha, França, Portugal e Uruguai, e estarão divididos em nove mesas, tendo a responsabilidade de avaliar os vinhos às cegas, seguindo normas internacionais. Eles estarão divididos em nove júris. Um dos destaques desta edição é o aumento no número de mulheres entre os avaliadores. Pela primeira vez na trajetória do evento, 20 mulheres compõem o painel. Nos três dias de degustações no Brazil Wine Challenge, serão servidas 5.400 taças, em 12 horas de análise, uma verdadeira maratona técnica que coloca visão, olfato e paladar em ação, além do conhecimento.

LEIA TAMBÉM: Políticas públicas de turismo no Brasil e os conselhos municipais – eficiência ou meta cumprida?

O Brazil Wine Challenge se consolidou como um dos mais importantes e maiores concursos de vinhos da América Latina. Sua representatividade cresce a cada edição, atraindo olhares de vinícolas e importadoras de todo o mundo, que buscam no Brasil uma vitrine para sua produção diante de um mercado em crescimento. Morari comenta, ainda, que o concurso também prevê uma programação paralela para o júri internacional e os jornalistas. Eles visitarão vinícolas e participarão de masterclass de vinhos de quatro Indicações Geográficas de vinhos brasileiros.

O JURI

Presidentes de Júri

Alejandro Cardozo – Uruguai Ângela Rossi Marcon – Brasil Bruno Motter – Brasil Carlos Abarzúa – Chile Dirceu Scottá – Brasil Edegar Scortegagna – Brasil Fernando Pettenuzzo – Uruguai Gilberto Pedrucci – Brasil Mário Lucas Ieggli – Brasil

LEIA TAMBÉM: Loja da fábrica: Pomerode aproxima fabricantes e consumidores por meio do turismo gastronômico em Santa Catarina

Degustadores

Adalberto Bortolini – Brasil Lucindo Copat – Brasil Anderson Schmitz – Brasil André Donatti – Brasil André Larentis – Brasil Antonio Czarnobay – Brasil Antonio Palacios – Espanha Ari De Mari – Portugal Átila Zavarize – Brasil Benoit Mathurin – França Bruna Cristofoli – Brasil Bruno Munhoz – Brasil Caroline Dani – Brasil Celso Masson – Brasil Cláudia A. Stefenon – Brasil Christian Ambrosi – Brasil Daiane Badalotti – Brasil Daniel Dalla Valle – Brasil Daniel Salvador – Brasil Dario Crespi – Brasil Eduardo Milan – Brasil Elder Caldart – Brasil Fabiano Demoliner – Brasil Fábio Greghy – Brasil Felipe Boito – Brasil Felipe Machado – Brasil Fernanda Rodrigues Spinelli – Brasil Fernando Piccardo – Uruguai Flávio Pizzato – Brasil François Hautekeur – França Gabriel Carissimi – Brasil Gilberto Simonaggio – Brasil Gilson Berselli – Brasil Giuliano Pereira – Brasil Graziela Boscato – Brasil Heleno Facchin – Brasil Irineo Dall’Agnol – Brasil João Valduga – Brasil Jorge Cattani – Brasil José Venturini – Brasil Juciane Casagrande Doro – Brasil Juliana Andrade – Brasil Keli Bérgamo – Brasil Leandro Santini – Brasil Letícia Fertenseifer – Brasil Lúcia Porto – Brasil Luciano Manfroi – Brasil Maciel Ampese – Brasil Magnos Basso – Brasil Maicol Zanella – Brasil Maike Oliveira – Brasil Manuela Astaburuaga – Chile Marco Salton – Brasil Marcos Carlesso – Brasil Marcos Gabbardo – Brasil Marcos Vian – Brasil Michael Waller – Brasil Michel Motter – Brasil Moisés Brandelli – Brasil Naira Escobari – Bolívia Nelson Randon – Brasil Neuri Bruschi – Brasil Paula Schenato – Brasil Paulo Giacomini – Brasil Regina Vanderlinde – Brasil Roberto Lazzarini – Brasil Rosana Pasini – Brasil Suzana Barelli – Brasil Sylvia Cava – Chile Talita Nicolini Verzeletti – Brasil Thiago Ramos Mendes – Brasil Tiago Bergonzi – Brasil Tiago Luvison – Brasil Valter Joel Ferrari – Brasil Vanderlei Gazzi – Brasil

Para mais informações acesse o site do Brazil Wine Challenge.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo