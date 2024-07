Porks vai distribuir mil chopes de graça em reinauguração de casarão no Lourdes (Casarão do Porks (Foto: Guilherme Silveira))

O Porks Casarão, instalado em um patrimônio histórico de mais de 100 anos retoma as atividades com uma super programação no sábado, dia 6 de julho, a partir das 15h.

A unidade vai brindar esta volta distribuindo mil chopes para o publico. É isso mesmo, mil chopes de graça! Vai funcionar assim: Cada um vai receber um cartão com cinco chopes e poderá consumir um por dia. Vale apenas um cartão por CPF e eles serão distribuídos por ordem de chegada. Então, tem que chegar cedo.

Para animar a noite, essa reabertura vai contar com dois shows: o cantor João Guimarães, com o melhor do rock nacional e internacional e o Caminho do Nunca, um power duo que toca um rock n roll com muita emergia.

Essa unidade do Porks trouxe uma pegada cultural única, alinhando gastronomia de excelência e música ao vivo com a atmosfera histórica do Casarão. O destaque desta unidade é o subsolo especialmente preparado para receber bandas e DJs. A iluminação valoriza os ambientes e a arquitetura da charmosa casa, valorizando a experiência do público.

Semanalmente, o bar tem palco para apresentações de artistas locais e nacionais, trazendo uma variada programação musical sem cobrança de entrada ou couvert artístico. No cardápio, os tradicionais burguers e petiscos já conhecidos e amados pelo público, que levam a carne de porco como protagonista.

O Porks Casarão fica na Avenida Alvares Cabral, 534, Lourdes. Mais informações no perfil oficial da unidade no Instagram @porkscasarão.