ACCOR celebra a inauguração de mais um hotel em Minas Gerais

A Accor celebrou a inauguração do Ibis Lavras na última quinta-feira (11/7) em concorrido coquetel realizado nas amplas e modernas instalações do hotel. O novo empreendimento, em operação ‘soft-opening’ desde 10 de junho, é fruto da parceria entre a Accor e a operadora Atrio Hotel Management e que demandou investimentos da ordem de R$ 35 milhões, carrega o conceito de “Design Plaza” se tornando a mais nova opção de hospedagem na 5ª melhor cidade para se viver em Minas Gerais conforme apontam as estatísticas do IBGE.

Lavras que está situada estrategicamente no eixo entre Belo Horizonte (237 km) e São Paulo (380 km) também está relativamente próxima do Rio de Janeiro (425 km) recebe assim seu primeiro hotel de rede e logo de cara já com uma bandeira internacional de grande visibilidade. O hotel é 32º da Rede Accor no Estado e 13º de bandeira Ibis que assim atinge 5.124 Uhs em operação em 20 cidades através de suas, no total, 6 marcas presentes em terras mineiras.

Para Olivier Hick, COO (Diretor de Operações) da divisão Premium, Midscale & Economy da Accor na América do Sul, o novo hotel reflete a essência mais atual da marca Ibis. “Ibis é conhecida por sua simplicidade, eficiência e excelente relação custo-benefício, o Ibis Lavras representa muito bem isso. Essa nova adição ao portfólio da Accor em Minas Gerais, faz parte da dedicação da rede em oferecer acomodações de qualidade para todos os perfis de viajantes”, afirma o executivo.

André Salata, Gerente Geral do Ibis Lavras, responsável pela implantação, celebra a chegada do primeiro hotel de rede na região. “A cidade é muito promissora e está em ascensão, e com a chegada da Accor nossa expectativa é de trazer um novo conceito em experiência de hospedagem para os cidadãos e viajantes de Lavras. O Ibis Lavras é um hotel moderno, elegante e com localização privilegiada em um bairro novo e totalmente planejado, elevando o nível de urbanização na cidade”, finaliza o jovem gestor.

O projeto arquitetônico do hotel, que segue o novíssimo padrão da marca para a América do Sul, foi desenvolvido pela EA + Arquitetos Associados e conta com 110 modernos apartamentos além de estrutura projetada para atender tanto viajantes de negócios quanto de lazer visto que na região estão destinos de turismo de natureza cada vez mais conceituados como Itutinga (40 km) e Carrancas (66 km) de Lavras.

O hotel contará ainda com bar e restaurante abertos ao público, proporcionando uma experiência gastronômica acessível e de qualidade para hóspedes e para os moradores da cidade e região.

Futuro promissor

A pesquisa de mercado mais recente, contratada pela Construtora Pemi, responsável pela obra, foi realizada por mim através da MVS Consultoria. Através dela os investidores puderam vislumbrar as excelentes perspectivas com a expansão da cidade para a região da Cidade da Serra, novo bairro da cidade situado a apenas 3 km do Centro, considerando todos os aspectos macroeconômicos apontados pela pesquisa de mercado em especial o futuro promissor advindo da quantidade de empresas que estão se instalando nas áreas em torno do hotel além do novo Shopping Center em área de 60 mil m2 nas imediações e que estão com obras a pleno vapor.

Lavras possui forte influência nos setores metalúrgico, alimentício, agroindustrial e têxtil. Além disso, o município como polo regional servido por um bem localizado aeroporto, possui um comércio bastante ativo e diversificado, instituições de ensino e pesquisas consagradas como a UFLA e a UniLavras que somam aproximadamente 30 mil alunos além de seus corpos docentes. Essa localização estratégica torna o Ibis Lavras uma excelente escolha para visitantes que buscam conforto e conveniência.

Beto Caputo, CEO da Atrio Hotel Management que administra o empreendimento, reforça a importância da parceria com a Accor e destaca a ampliação da presença da operadora no estado, onde a Atrio já possui três empreendimentos em operação (dois em Poços de Caldas e um em Pouso Alegre). “Para além de comemorar nossa parceria com a Accor e crescimento em Minas Gerais, onde já estudamos uma possível entrada na capital, a abertura do Ibis Lavras é muito importante porque ela nos permite atuar com diferentes perfis de hóspedes, vindos de várias regiões e por interesses múltiplos. Lavras é um hub importante no entorno entre São Paulo e Belo Horizonte, que se conecta por rodovias como a Fernão Dias e, portanto, atende empresas que estão nestas regiões. Nós já iniciamos a operação com performance acima das expectativas, o que diz muito sobre a assertividade deste projeto”, diz ele.

Desenvolvimento econômico

Do ponto de vista econômico, durante a fase de construção, o hotel gerou 35 empregos diretos e indiretos, e na operação empregará inicialmente aproximadamente 22 colaboradores, demonstrando o compromisso da Accor com o desenvolvimento da economia e o aprimoramento profissional local.

Abel Castro CDO (Diretor de Desenvolvimento) para a América do Sul – anuncia outros 4 lançamentos da rede francesa em Minas Gerais até 2025 somando R$ 156 milhões em investimentos no Estado, que conta com um grande número de cidades secundárias em forte crescimento.

Sobre a bandeira Ibis

Desde 1974, o Ibis é uma marca pioneira, aberta e acolhedora para todos. Os hotéis Ibis são amados por viajantes e moradores locais por seu estilo contemporâneo, centros sociais vibrantes, quartos funcionais, bares animados, opções gastronômicas e experiência fácil de check-in mobile. A marca é conhecida por sua paixão por música ao vivo, oferecendo aos hóspedes listas de reprodução selecionadas para cada estado de espírito e acesso a shows exclusivos com músicos promissores. Não importa em que parte do mundo o hóspede viaje, o Ibis sempre parece ser o lugar certo para se estar. Com mais de 1.260 hotéis em mais de 65 países, o Ibis é reconhecido em todo o mundo como a marca líder em hospitalidade econômica. O Ibis faz parte da Accor, um grupo líder mundial em hospitalidade com mais de 5.500 empreendimentos em mais de 110 países, e uma marca participante do ALL – Accor Live Limitless – programa de fidelidade que oferece acesso a uma ampla variedade de prêmios, serviços e experiências.

” A próxima parada da Rede Accor em Minas Gerais será na cidade de Araxá que já se prepara para inaugurar um Hotel Ibis para chamar de seu”

Maarten Van Sluys (Consultor Estratégico em Hotelaria – MVS Consultoria)

Instagram: mvsluys email: mvsluys@gmail.com Whatsapp: (31) 98756-3754

