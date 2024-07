Curitiba será palco do 4º Encontro Nacional de Caçadores de Aurora Boreal (Marco Brotto Expeditions (Foto: Marco Brotto))

No dia 20 de julho, o Espaço Aria Verde, localizado a 30 minutos de Curitiba, será o cenário do 4º Encontro Nacional de Caçadores de Aurora Boreal. O evento reunirá aproximadamente 250 pessoas que já participaram de expedições lideradas por Marco Brotto, O Caçador de Aurora Boreal.

Brotto é curitibano e apaixonado pelas luzes do norte, tem mais de uma década de experiência percorrendo o Ártico em busca desse fenômeno natural. Conduziu 149 expedições bem-sucedidas, onde todos os participantes tiveram a oportunidade de contemplar a aurora boreal a olho nu, alcançando um impressionante aproveitamento de 100% em todas as suas caçadas.

Caçadores de Aurora Boreal

Lapônia

O evento contará com a presença de Ludmila Bonelli, de Belo Horizonte. Em 2023 ela fez a sua primeira viagem, o destino escolhido foi a Lapônia, região no norte da Escandinávia.

“Em fevereiro, durante o carnaval, embarquei em uma viagem que mudaria meu jeito de ser. No início do ano, decidi que queria fazer algumas coisas sozinha. Explorando o Instagram, me deparei com imagens da Aurora Boreal e com o perfil de Marco Brotto”, conta ela.

LEIA TAMBÉM: Destinos ‘instagramáveis’ perdem espaço para lugares autênticos na escolha de Millennials e da Geração Z, aponta estudo

A viagem tinha dois objetivos principais para Ludmila: buscar a independência e realizar o sonho de ver neve de verdade, como a do Papai Noel, e a Aurora Boreal. Ela conta que a segurança e o apoio constantes da equipe foram essenciais, especialmente durante o snowmobile sobre um lago congelado e ficar cara a cara com as renas.

“Ver a aurora boreal da janela do meu quarto em uma cabana acolhedora foi um privilégio indescritível. Fiz amizades duradouras e vivi momentos inesquecíveis. A sensação de estar sob aquele céu iluminado por luzes dançantes me encheu de uma energia renovadora”, relembra.

Islândia

Após a inesquecível viagem à Lapônia, Ludmila acreditava que nenhuma outra experiência poderia superá-la. “Sou mergulhadora e já viajei para lugares maravilhosos, mas a Lapônia me encheu de energia por meses. Então, planejei minha segunda viagem com o Marco Brotto, desta vez para a Islândia”.

As paisagens, emoções, aromas, ventos e sabores da Islândia foram muito mais impressionantes do que ela e a sobrinha poderiam imaginar.

“A viagem foi impecável. Seja viajando sozinha ou acompanhada, a expedição oferece orientação, explicações detalhadas e surpresas encantadoras ao longo do percurso. Viajar com o Marco é diferente de qualquer outra experiência que já tive. Há um charme, uma elegância e uma energia que transformam nossa percepção e nos fazem sentir mais corajosos e independentes”, finaliza Ludmila.

Aurora Boreal pelo mundo

O evento também contará com a presença do advogado curitibano Filipe Alves da Mota, que viajou com Brotto para a Islândia em 2022. “A minha experiência de viagem para ver a aurora boreal foi magistral, um verdadeiro momento de alento, especialmente por ser realizada no término da pandemia”, relata ele.

“Ver a aurora boreal pela primeira vez, em um momento tão carregado de emoções e dificuldades, foi um catalisador para transformar essa viagem em algo verdadeiramente especial”, relembra.

LEIA TAMBÉM: Quando falamos de turismo, o que vem em primeiro lugar o lazer ou a segurança?

A Islândia, com suas paisagens que parecem de outro planeta, proporcionou um momento ímpar para ele, que relata jamais esquecer. No ano seguinte, Filipe embarcou em outra aventura, desta vez para o Alasca. Seis meses depois, foi para a Groenlândia, “uma experiência mais magistral que a outra”, diz.

Recentemente, em abril deste ano, a aventura foi no Canadá, onde, além de vivenciar a aurora boreal, teve a oportunidade de presenciar um eclipse lunar e admirar as montanhas rochosas durante o trajeto de Yellowknife para Banff.

“Essas viagens, cada uma ímpar e marcante, transformaram meu estado de espírito e trouxeram uma satisfação pessoal excepcional. Viajar com Marco Brotto tem sido uma experiência maravilhosa, proporcionando um retorno imensurável em termos de realização e bem-estar”, conta ele.

Sobre o Marco Brotto

Marco Brotto é O Caçador de Aurora Boreal com mais de dez anos de experiência em expedições pelo Ártico. Sua empresa, Marco Brotto Expeditions, é conhecida por seu sucesso em proporcionar aos turistas a experiência de ver a aurora boreal a olho nu, tornando cada jornada uma aventura memorável.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo