Piracaia (SP) receberá o 4º Festival Gastronômico da Truta e Macadâmia (Truta Defumada na Batata à La Capril (Foto: divulgação))

Os amantes da gastronomia têm mais um motivo para visitar o interior paulista. Entre 27 de agosto e 27 de setembro, a charmosa cidade de Piracaia, declarada oficialmente a “Capital da Truta”, será palco do 4º Festival Gastronômico da Truta e Macadâmia. Com a participação de 12 (doze) estabelecimentos, incluindo restaurantes, bares e confeitarias, o evento promete oferecer uma experiência única aos amantes da boa culinária regional.

4º Festival Gastronômico da Truta e Macadâmia

O 4º Festival Gastronômico da Truta e Macadâmia já é um evento bastante aguardado, pois celebra os sabores únicos e a culinária criativa inspirada nesses ingredientes distintivos. Com início em 27 de agosto até 27 de setembro, o certame promete uma experiência gastronômica sem igual para munícipes e turistas.

“Assim, queremos marcar para os visitantes e moradores a amplitude, variedade, força e atratividade da gastronomia local, mostrando-lhes que o prato degustado é um pequeno pedaço de um mundo de vivências, oportunizando o conhecimento da nossa cultura culinária“, saliente Vanessa Reanho, Diretora de Turismo de Piracaia.

Macadâmia estreia nessa edição

Com a participação de 12 talentosos estabelecimentos locais, o Festival apresenta uma variedade de 19 receitas irresistíveis, todas elaboradas com truta e macadâmias frescas, destacando o melhor da culinária regional e contemporânea.

Inclusive, a Macadâmia é o ingrediente estreante nesta edição. Desde pratos clássicos até criações inovadoras, uma experiência para todos os gostos e paladares. Os pratos do 4º Festival Gastronômico da Truta e Macadâmia são:

Truta Dona Leonor / Canapé de Boteco Chic / Camafeu Magia de Macadâmias (Porta ao Lado Café e Restaurante);

Truta Supreme / Arancini de Truta / Pudim de Macadâmia dos Sonhos (Restaurante 3 Josés);

Bruschetta de Truta Gravlax (Fábio Garage);

Truta do Deck (Deck Bar Entre Amigos);

Truta em Crosta de Macadâmia e Molho Thai / Crème Caramel de Macadâmia (Rede Hakuo de Supermercados);

Entremet de Macadâmia com Limão (Trem de Pouso Café);

Truta Defumada na Batata à La Capril (Capril Santa Edwiges);

Truta Novo Voo (Recanto do Avião);

Cone de Truta do Divino / Cone Banoffee Divino (Divino Pastel);

Tortinhas de Truta (Rolfsen Bier);

Truta da Terra / Tartar Georgina (restaurante Georgina);

Truta à Moda Ristrô (590 Ristrô).

Desenvolvimento econômico e capital da truta

Além de celebrar a riqueza gastronômica de Piracaia, o evento tem um papel fundamental no incentivo ao desenvolvimento econômico regional. Ao atrair turistas e moradores das proximidades, contribui para a geração de renda e o fortalecimento dos negócios locais. Além das deliciosas opções gastronômicas, o festival oferece atividades paralelas, incluindo workshops de culinária e visita técnica aos produtores, além de reunir júris técnicos na avaliação dos pratos. Os participantes terão a oportunidade única de explorar os segredos por trás da preparação de pratos incríveis e descobrir novas maneiras de apreciar a truta e a macadâmia.

O Festival Gastronômico da Truta foi incluído oficialmente no calendário oficial de comemorações do município pela Prefeitura Municipal de Piracaia e aprovado pela Câmara Municipal em 2022. Desta forma, ocorrerá anualmente entre 27 de agosto a 27 de setembro. Além disso, em 2021 foi feita a propositura para declarar o município de Piracaia como a “Capital da Truta” do Estado de São Paulo, tendo o reconhecimento oficializado em outubro de 2023 pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.

O 4º Festival Gastronômico da Truta e Macadâmia de Piracaia é uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Piracaia por meio do Departamento de Turismo, Comércio e Indústria. Conta com o patrocínio da Trutas Norberto, Sicoob, Remax Volare, Fontoura & Kiehl, Codam e Vorraro Negócios Imobiliários. Apoiam institucionalmente: Amitesp, SENAC, COMTUR Piracaia, Isso é Piracaia, Redescobrindo Ideias e Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo.

Quem quiser participar do Festival, deverá visitar aqueles estabelecimentos participantes e degustar as criações exclusivas preparadas especialmente para o evento mediante consumo. Detalhes podem ser acompanhados pelo site oficial e/ou pelas redes sociais (Facebook e Instagram: @capitaldatruta).

