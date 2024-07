Começa a montagem para o show da dupla Henrique & Juliano no Mineirão (Foto: Henrique & Juliano/ Divulgação)

A dupla que arrasta multidões se prepara para um show histórico na capital mineira. Neste sábado, 20 de julho, a partir das 16h, o gramado do Mineirão (Av. Antônio Abraão Caram, 1001, Pampulha, Belo Horizonte – MG) vai receber Henrique & Juliano e convidados de peso: Nattan, Rayane & Rafaela, DJ Breno Rocha e DJ Lauro Malloy. A montagem foi iniciada nesta segunda-feira (15), e até a próxima sexta a megaestrutura para a apresentação já estará erguida. Quase todos os ingressos já foram vendidos e há poucas unidades disponíveis de Cadeira Superior e do Camarote naSala que podem ser adquiridos por aqui.

A estrutura para o evento será grandiosa e impressionante, com um palco de 40 metros de frente por 25 metros de altura, garantindo excelente visão para o público. A produção da festa envolve uma equipe de 5.000 pessoas, que trabalham arduamente para garantir que tudo esteja perfeito. O show contará com 300 metros quadrados de LEDs, proporcionando um espetáculo visual deslumbrante. Além disso, o gramado será protegido por um piso especial, o Easy Floor, cobrindo uma área de 9.000 metros quadrados.

LEIA TAMBÉM: Leonardo: vem aí a 3ª edição do ‘Cabaré’

O sucesso de vendas é reflexo da expectativa do público para o único show que Henrique & Juliano confirma para Belo Horizonte neste ano. Além disso, Nattan, que está em um excelente momento de sua carreira, e a dupla Rayane & Rafaela, revelação da música nacional, também ajudam a chamar a atenção dos fãs.

Sobre as atrações

Henrique & Juliano

Henrique & Juliano, irmãos que conquistaram o Brasil, são hoje um dos maiores nomes da música sertaneja. Com mais de 15,9 milhões de inscritos no YouTube e quase 16 bilhões de visualizações, a dupla também brilha no Spotify, onde acumula mais de 12,9 milhões de ouvintes mensais e mais de 560 milhões de plays em apenas três de suas faixas.

Nattan

Natanael Cesário dos Santos, conhecido como Nattan, é o responsável pelo sucesso “Tem cabaré essa noite”. Natural de Tianguá, no sertão cearense, Nattan começou sua carreira tocando violão e cantando em barzinhos locais. Com muito esforço e determinação, ele se tornou um dos grandes nomes da música brasileira, encantando plateias em shows e festivais por todo o país.

Rayane & Rafaela

Rayane & Rafaela, naturais de Minas Gerais e atualmente residentes em Goiânia, se conheceram por acaso enquanto compunham músicas. Em 2017, uniram suas vozes e lançaram o EP “Happy Hour 10 pras 6”. Em 2021, lançaram o álbum audiovisual “Amando e sofrendo”. Apadrinhadas por Henrique & Juliano, elas viram seus números no Spotify crescerem de 40 mil para 3,3 milhões de ouvintes mensais, consolidando-se como exemplos de grandes promessas da música sertaneja.

DJ Breno Rocha

Nascido em Belo Horizonte, DJ Breno Rocha iniciou sua carreira aos 16 anos, tocando em festas locais. Conhecido por sua autenticidade e energia contagiante, Breno rapidamente conquistou o Brasil. Em 2017, lançou o hit “Sede pra te ver” em parceria com KVSH e Breno Miranda, ganhando destaque no cenário eletrônico. Desde então, Breno lançou 15 hits autorais em colaboração com grandes nomes da música brasileira.

LEIA TAMBÉM: Parque do Palácio tem programação Julina para toda a família neste final de semana

DJ Lauro Malloy

Mineiro, apaixonado por música, sempre foi figura super conhecida nas rodas mais badaladas de BH. Produtor dos mais concorridos eventos por aqui desde 2008, foi em 2011, ao fazer parte do disputado staff de marketing da boate naSala – uma das mais premiadas do país -, que Lauro mergulhou de vez no universo. A técnica apurada com muito estudo rendeu bons frutos. Seus sets, cheios de energia, são marcados pela animação velha conhecida de quem acompanha o DJ. Sua irreverência fica evidente também nas batidas que produz: tendo no melhor do house music seu carro-chefe, leva para o som sua marca registrada, a criatividade. O resultado é a mistura explosiva de influências do rock, brincando com o hip hop, passando pelo indie em remixes empolgantes e jogando os clássicos com uma roupagem que quem ouve, de longe, sabe: Lauro’s in the house!

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo