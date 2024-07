Air France adiciona três novos voos semanais no Rio de Janeiro (Rota Rio de Janeiro-Paris é realizada pelo Boeing 777-300 (Divulgação/Air France))

Air France aumentará a sua operação no Brasil durante parte do próximo inverno europeu. Entre 9 de dezembro de 2024 e 8 de março de 2025, a companhia aérea francesa passará a ter dez voos semanais no Rio de Janeiro, frente aos sete atuais. Será a primeira vez que a Air France terá o mesmo número de operações do início de 2020 na capital fluminense.

LEIA TAMBÉM: Quando falamos de turismo, o que vem em primeiro lugar o lazer ou a segurança?

“O desempenho do mercado brasileiro nos encoraja a ampliar as operações no Rio na próxima temporada europeia de inverno. Estamos em um momento em que o aeroporto do Galeão volta a oferecer mais conectividade por meio da nossa parceira GOL e a receber mais investimentos, por isso faremos a ampliação de voos entre dezembro e março”, destaca Sylvain Mathias, diretor Comercial do Grupo Air France-KLM na América do Sul.

As novas frequências no Rio de Janeiro serão operadas às segundas, quartas e sábados – nestes dias, portanto, a Air France terá dois voos na capital fluminense. A aeronave será o Boeing 777-300 e o acréscimo aproximado de assentos será de 42%.

Rota Saída (hora local) Chegada (hora local) Frequência Paris-Rio (AF484) 10h50 18h20 Diário Paris-Rio (AF402) 13h10 20h40 Segunda, quarta, sábado Rio-Paris (AF485) 20h40 11h50+1 Diário Rio-Paris (AF409) 23h00 14h10+1 Segunda, quarta, sábado *em negrito, os novos voos

**+1 = chegada no dia seguinte

Chegando em Paris, os clientes que desembarcam provenientes do Rio de Janeiro podem não só visitar a capital francesa, mas também fazer conexões para centenas de destinos na Europa, na África e na Ásia, incluindo a China.

LEIA TAMBÉM: Políticas públicas de turismo no Brasil e os conselhos municipais – eficiência ou meta cumprida?

Em parceria com a GOL, que em 2024 completa dez anos ao lado do Grupo Air France-KLM no Brasil, clientes de outras regiões do país também podem voar para Paris e outros destinos fazendo conexão no Rio. O mesmo vale para passageiros provenientes da capital francesa, que podem acessar dezenas de destinos em outros estados por meio da GOL.

As passagens para os novos voos já podem ser adquiridas em airfrance.com.br ou por meio dos agentes de viagem.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo