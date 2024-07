Memorial Chico Xavier é reinaugurado em Uberaba (Uai Turismo entrevista o Diretor do Memorial Chico Xavier, direto de Uberaba (Foto: Uai Turismo))

Exatamente 22 anos após a morte do médium, o Memorial Chico Xavier é reinaugurado em Uberaba, no Triângulo Mineiro. E para celebrar este importante momento o Uai Turismo entrevistou Carlos Vitor Silveira, Diretor do Memorial Chico Xavier e chefe do Departamento de Museus da Fundação Cultural de Uberaba. Assista a entrevista completa abaixo e confira os detalhes e fotos dos espaços nesta matéria.

Idealizado logo após a morte de Chico Xavier, a construção do memorial começou em 2006 e a inauguração ocorreu 10 anos depois, em 2016. Mas só agora, em 2024, o público recebe um equipamento à altura do que representou o grande líder espírita.

O prédio que abriga o Memorial passou por reformas e a curadoria da exposição permanente cuidou de cada detalhe para apresentar a vida e obra do médium e do homem Chico Xavier. A exposição ocupa três andares e quatro galerias distintas, que são divididas em salas ou nichos expositivos. Já na entrada uma sala imersiva com estrelas, e na sequência uma mesa com textos psicografados em projeção mapeada. O espaço também conta com antigos orelhões, nos quais é possível escolher e escutar mensagens com a voz de Chico Xavier. Afinal, como ele mesmo dizia quando alguém pedia uma mensagem psicografada: “o telefone só toca de lá para cá”.

Tecnologia para contar a vida e experiência de Chico Xavier (Foto: Uai Turismo)

A segunda sala conta com uma linha do tempo minuciosamente pensada, que conta não apenas a vida do líder espírita, mas contextualiza com a história do mundo, do Brasil e também de Uberaba, recentemente reconhecida pela UNESCO como Georparque. Título que reconhece os gigantes do triângulo mineiro: Chico Xavier, os dinossauros e o gado Zebu.

Bem ao centro está um coração que pulsa e conecta os grandes líderes espirituais do mundo contemporâneos de Chico Xavier. A estrutura reforça o respeito entre religiões e convida o visitante a refletir. Além disso, o espaço ainda possui totens interativos com entrevistas e vídeos.

O espaço imersivo garante uma experiência completa para qualquer pessoa (Foto: Uai Turismo)

A última sala apresenta objetos pessoais de Chico Xavier, além da mesa da sopa, tão comum nos centros espíritas. A mesa possui iluminação especial que reforça a importância do alimento e da caridade, rodeada por imagens reais da caridade de Chico e números do espiritismo no Brasil e no mundo.

Acessibilidade no Memorial Chico Xavier

Além do conteúdo imersivo e interativo o Memorial Chico Xavier investiu em um projeto robusto de acessibilidade. Dessa maneira, pessoas com diversos tipos de deficiência podem aproveitar ao máximo o espaço, que conta com rampas, piso podotátil, tradução em libras, braile e peças táteis do coração, de Alan Kardec e de Chico Xavier.

Adaptações táteis, em braile e libras garantem o acesso democrático para todos (Foto: Uai Turismo)

Para Marina Baffini de Castro, artista plástica e especialista em acessibilidade cultural que foi responsável pelo projeto de acessibilidade: “qualquer pessoa que vier ao Memorial Chico Xavier terá uma rica experiência estética, para isso foram utilizados diversos recursos de tecnologias assistidas para garantir esse acesso. A importância de um projeto assim é que ele traz a equidade, e com essa inclusão social as pessoas podem ter uma experiência semelhante e depois podem conversar e debater em nível de igualdade”.

Visitação

A visitação ao Memorial Chico Xavier é gratuita e o ingresso precisa ser retirado pelo Sympla. O funcionamento é de terça-feira a domingo, das 09h30 às 17h30.

