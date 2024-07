As férias de julho estão batendo à sua porta! (Os cuidados adequados garantem férias tranquilas (Foto: Freepik))

As férias de julho estão chegando, por isso, além das situações rotineiras, é preciso redobrar a atenção e os cuidados necessários para garantir sua diversão, com aquela segurança desejada.

Além das precauções habituais, necessárias para a manutenção de sua higidez, física e mental, outras perspectivas devem ser vislumbradas. Nossos encontros são focados em situações nas quais as pessoas estão envolvidas em atividades de turismo.

Assim, mantendo a nossa linha de conversas, seguiremos nos antecipando e identificando situações que podem comprometer os turistas em seus momentos de diversão, negócios e outros.

Trazer alertas das situações que podem colocar em risco, proporcionar algum mal aos viajantes, ou mesmo, que fujam aos princípios de segurança, nos casos em que cuidados básicos forem inobservados, fazem parte de uma rotina de prevenção e adoção de medidas imediatas.

Os riscos e perigos, numa concepção bastante ampla, podem ser mais latentes numa condição em que as mudanças de cenários são apresentadas. Geralmente, é o que acontece durante as experiências turísticas.

As diversas situações enfrentadas durante os prazeres das viagens merecem ser tratadas com todo o cuidado necessário. Imagine-se numa simples viagem, aquela habitual ou não. Quais são as etapas e cuidados, imprescindíveis, para que essa experiência seja exitosa?

Divirta-se com segurança

Sempre que buscamos dicas efetivas, em quaisquer situações, uma ideia inicial está fortemente ligada à procura de pessoas ou empresas que detêm uma grande expertise referente ao que está sendo explorado.

Uma das questões iniciais a serem percebidas e tratadas está diretamente voltada para o viajante. Antes mesmo de focar em questões externas, mesmo que extremamente essenciais, o pretenso viajante, deve se cuidar física e emocionalmente. Procure um atendimento médico!!!

Os cuidados de saúde física e mental devem ser considerados. Em inúmeras situações as pessoas são acometidas por enfermidades existentes e, por vezes, deixadas de lado. Uma atenção diferenciada deve ser observada durante a preparação para viver experiências, nas viagens nas quais você viaje sozinho ou acompanhado por um grupo heterogêneo.

Cada pessoa deve ser observada na sua particularidade. Idosos, crianças, gestantes, as questões e as necessidades individuais devem ser pensadas previamente para que tudo transcorra dentro da maior normalidade.

As dicas e informações essenciais vão ajudar a proteger a saúde, transformando a viagem num momento só de lazer.

Oficialmente, o Ministério da Saúde apresenta uma série de orientações para a preparação, durante e pós-viagens de toda natureza, em especial àqueles brasileiros que viajam para o exterior. Também, para aqueles estrangeiros que visitam o Brasil.

Seguem algumas considerações apresentadas pelo ministério:

Procurar um médico, entre quatro e oito semanas antes de viajar;

Solicitar ao profissional de saúde cuidados de prevenção de doenças e lesões;

Fazer os exames e tomar as vacinas necessárias.

Esse é apenas um dos pontos da famosa viagem em segurança.

Com o que mais devemos nos preocupar e planejar?

Certamente, essa contextualização apresentada no quesito saúde, é apenas uma das necessidades a serem verificadas para uma viagem tranquila, confortável e segura.

Superada essa fase de cuidados de saúde, outros elementos devem ser pensados para uma viagem minimamente controlada.

Assim, planejar uma viagem, estabelecer roteiros e os demais passos passarão a ser uma tarefa a ser elaborada com base na emoção das experiências e na razão necessária para a realização de todos os passos.

No entanto, utilize a estratégia adequada para o sucesso da experiência. Uma viagem bem planejada, não apenas garante que você aproveite ao máximo sua experiência, mas que curta todo o processo com maior comodidade.

Assim, seguem dicas para o planejamento de uma boa viagem.

Comece pela escolha do destino: é muito importante a decisão para onde se deseja ir, principalmente a adequação de seus interesses, orçamento, clima, atrações, cultura e gastronomia, dentre outras. Naquela primeira visão das questões de saúde, observe as questões práticas como vacinas e outras informações necessárias, muitas vezes inobservadas quando da escolha do destino.

Tenha a certeza da sua disponibilidade de tempo para a Viagem: É muito importante que você saiba o tempo disponível para sua experiência, pois isso estabelecerá o rito de seu planejamento.

Defina seu orçamento: Estabeleça seus limites financeiros, tendo a real situação dos custos envolvidos em todas as fases de sua viagem. Busque opções que se encaixem na sua condição financeira. Com seu destino, disponibilidade temporal e orçamento definidos, está na hora de planejar os detalhes. A segurança financeira é fundamental!

Pesquise os pontos de interesse: Tenha em mente os pontos turísticos, atividades e eventos que possam interessar. Para isso, utilize todas as ferramentas especializadas em turismo, além em das dicas de outros viajantes. Certifique-se de buscar fontes seguras!!!!

Feito isso, adeque sua bagagem, levando utensílios e roupas adequadas ao ambiente e às atividades planejadas.

Programe-se e faça as reservas com antecedência: sempre é fundamental garantir a disponibilidade de passagens, hospedagens e das atrações desejadas com a devida antecedência. Ambientes e serviços seguros tendem a proporcionar uma viagem tranquila. No entanto, esteja aberto às possibilidades do caminho. Os imprevistos podem acontecer, uma flexibilidade pode se tornar necessária.

Contrate um bom seguro: Um bom seguro deve estar contemplado no seu planejamento, pois pode te livrar de momentos inesperados e ajudar em situações indesejadas. Há uma infinidade de ofertas de seguro, dependendo da necessidade e capacidade financeira do viajante.

Esteja preparado para novas experiências, disposto a vivenciar momentos de prazer e criação de memórias inesquecíveis.

Sua segurança, sempre em primeiro lugar!!

No mais busque atividades que transmitam um sentimento de segurança, mesmo nas aventuras mais radicais.

Divirta-se em suas viagens. Caso queira compartilhar suas experiências, de forma que a coluna possa contribuir para a segurança dos demais turistas, envie sua sugestão.

