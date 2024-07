Minas Gerais é destaque na Expo Goiás e se antecipa para o Carnaval 2025 (Estande de Minas Gerais na Expo Goiás 2024 (Foto: Uai Turismo))

Minas Gerais, em sua primeira participação na Expo Goiás, não se intimidou. O Estado, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo de Minas Gerais (Secult-MG), em parceria com o Sebrae Minas e Grupo Ânima e patrocínio da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge) não só trouxe um estande próprio como dominou a única entrada da feira com um corredor todo em led, reproduzindo as belezas de Minas e provocando uma primeira impressão marcante. Além disso, fez anúncios importantes visando o Carnaval 2025.

Secretário de Cultura e Turismo de Minas Gerais traz novidades durante Expo Goiás.

Para quem não sabe, as feiras de turismo são excelentes oportunidades para atrair investimentos e tornar o destino mais conhecido. Dessa forma, passa a ser mais comercializado, aumentando o fluxo de visitantes, movimentando toda a cadeia turística e, consequentemente, gerando emprego e renda.

Portanto, participar da Expo Goiás 2024, que acontece nos dias 04 e 05 de julho e reuniu 160 expositores e espera cerca de 4 mil visitantes, se torna uma grande oportunidade para o estado. Então, Minas aproveitou a ocasião e segue fazendo o dever de casa para mostrar que é um dos destinos mais ricos e interessantes do país. E embora mantenha suas tradições, não tem medo de se arriscar, inovando e surpreendendo cada vez mais.

Cozinha Mineira na Expo Goiás

A terra do pão de queijo foi representada pela premiada A Pão de Queijaria (Foto: Secult-MG)

Naturalmente, Minas Gerais se destaca por sua gastronomia, já consolidada como uma das melhores do mundo. Sendo assim, é quase que uma obrigação levar um pouco dos sabores mineiros ao público que passasse pelo estande. E assim foi feito!

A terra do pão de queijo foi representada pela premiada A Pão de Queijaria. Com o cheirinho irresistível da iguaria mineira, atraiu muitos visitantes que aproveitaram para tomar um cafezinho em um ambiente bastante convidativo.

As chefs realizaram a degustação harmonizando com vinhos produzidos em solo mineiro (Foto: Secult-MG)

Além disso, as chefs mineiras Carol Fadel e Maria Clara Magalhães, preparam ao vivo, receitas que unem o clássico e o contemporâneo. Desse modo, provaram que Minas mantém suas tradições, mas não tem medo de ousar. O resultado? Sabores surpreendentes e um gostinho de quero mais.

E por falar em ousar, para acompanhar a degustação das receitas das chefs, vinhos produzidos em solo mineiro que demonstraram que Minas Gerais entrou na rota do enoturismo merecidamente.

Planos para o futuro: Travel Next

O Secretário Leônidas Oliveira e Nathalia Heringer (Sebrae Minas) anunciam “Meu Negócio é Carnaval” (Foto: Secult-MG)

Aproveitando a Expo Goiás, na quinta feira (4), o Secretário de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Leônidas Oliveira fez um anúncio importante. O Estado, além de participar da próxima Travel Next, que acontece em Belo Horizonte, no Expominas, nos dias 16 e 17 de agosto, com um estande próprio, ainda terá outro. A novidade ocupará uma grande área da feira, totalmente dedicado ao carnaval mineiro, em uma parceria com o Sebrae Minas.

Segundo Leônidas, “o maior passo, o mais efetivo, coordenado e inteligente para o posicionamento do nosso Carnaval será nesta feira para vender o produto turístico Carnaval. Blocos e escolas de samba nos procuraram, fizemos uma reunião. Há uma aproximação deles com o Estado. Eles pedem que o Estado assuma o Carnaval como uma política de Estado, que tenha fomento, capacitação e formação no que se refere ao empreendedorismo criativo”

“Meu negócio é Carnaval”

A área temática do Carnaval de Minas Gerais na Travel Next Minas ficará em um espaço chamado “Meu negócio é Carnaval”, que, por sua vez, será uma espécie de feira dentro de outra feira. “É como se fossem duas feiras que se conectam. Para entrar na Travel Next, você terá que passar pelo Carnaval. Será muito interessante”, completou o Secretário que, estrategicamente, utilizou uma abordagem parecida na Expo Góias, e que funcionou muito bem. Haverá, também, um local reservado para programações culturais. A expectativa é que a Travel Next Minas receba mais de 5 mil profissionais de turismo de todo o país.

De acordo com Nathalia Heringer (Sebrae Minas), “’Meu Negócio é Carnaval’ surgiu de uma maneira singela, com a ideia de qualificar a gastronomia e a economia criativa, criando conexões entre os coletivos e os empresários, mostrando que temos carnaval, mas também temos gestão.”

E para mostrar que Minas Gerais não está para brincadeira quando se fala em Carnaval, o Secretário Leônidas adiantou que o Estado também estará presente na Expo Carnaval Bahia, que acontecerá em novembro.

Mais investimentos para o Carnaval de Minas Gerais

A partir do modelo transversal de políticas públicas adotado pelo Governo de Minas, a Secretaria de Comunicação Social atua em parceria com a Secult para atrair grandes eventos para o estado, como é o caso do Carnaval. A Secretária Adjunta de Comunicação Social, Bárbara Botega, explica que, além do edital destinado à pré-produção, haverá ainda outro chamamento, de R$ 2 milhões, voltado à inovação tecnológica na sonorização.

Bárbara Bortega ressalta a importância da descentralização de recursos (Foto: Secult-MG)

“As avenidas sonorizadas em Belo Horizonte, no Carnaval deste ano, foram um sucesso. Queremos expandir essa ação, mas entendemos que cada bloco possui uma identidade própria na forma como apresenta sua música. Com esse chamamento, queremos incentivar projetos que tragam inovações para repercutir melhor o som dos artistas, que possibilitem uma experiência de carnaval mais confortável para os foliões, a partir do que o próprio bloco entende que faz sentido para seu Carnaval”, explica Bárbara Botega.

Bárbara ressalta a necessidade de descentralizar os recursos e a importância de chegar a todos os municípios mineiros: “Antigamente mais de 90% dos recursos estavam na região centro-sul do estado. Atualmente, mais de 60% dos recursos estão distribuídos nas cidades do interior. O objetivo é que chegue em cada cantinho de Minas”.

Por que investir no Carnaval de Minas Gerais?

Em 2024, o Carnaval gerou um fluxo turístico de 12 milhões de pessoas em todo o estado – 6,5 milhões no interior e 5,5 milhões em Belo Horizonte. A folia movimentou cerca de R$ 4,7 bilhões de reais na economia com um investimento aproximado de R$ 50 milhões. Portanto, os números mostram que o Carnaval é um ótimo negócio.

Ao realizar um Carnaval histórico, Minas foi o terceiro estado do país a receber a maior quantidade de visitantes estrangeiros durante a festa: mais de 30 mil turistas internacionais viveram a festa momesca no estado, movimentando R$ 124,5 milhões na economia mineira, segundo levantamento da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur).

No Carnaval da Liberdade 2025, O Estado quer fazer mais e melhor. Por isso, Leônidas insiste: “É importante que os municípios apresentem projetos para aproveitar os recursos que estão sendo destinados.”

Invest Minas Tur

Durante a Expo Goías, foi apresentada a Invest Minas Tur, ferramenta digital que conecta oportunidades de negócios no turismo de Minas Gerais aos investidores e possíveis interessados no setor. Ela funciona como uma vitrine, com a chancela do Estado, na qual proprietários de imóveis e gestores municipais podem cadastrar seus atrativos. Dessa maneira, podem ampliar as chances de viabilização de empreendimentos turísticos. A Invest Minas Tur atraiu R$ 3,7 bilhões em investimentos e gerou mais de 20 mil empregos desde 2022.

“Nossa intenção é que este seja um projeto piloto para que possamos fazer o mesmo com outros setores da economia e, assim, promover o desenvolvimento de uma forma ampla e dinâmica”, destaca o presidente da Invest Minas, João Paulo Braga.

