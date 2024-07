Celebre o melhor da gastronomia da Serra do Cipó em agosto (Viva momentos inesquecíveis de sabores e descobertas na deslumbrante Serra do Cipó. (Foto: Divulgação))

O Festival Gastronômico da Raiz ao Prato vem destacar a produção dos chefes de cozinha da Serra do Cipó e de todo Município de Santana do Riacho, que utilizam os produtos dos produtores rurais da região revelando um sabor único a seus pratos e fortalecendo a identidade cultural com a missão de promover a cultura local e consolidar a Serra do

Cipó como destino gastronômico. O tema dessa edição é o milho e/ou mandioca em homenagem ao registro dos sistemas culinários do milho e mandioca como Patrimônio Imaterial da Cozinha Mineira.

Durante o mês de julho os restaurantes inscritos no festival participam de dois desafios: O Desafio da Gellak, em que os candidatos precisam criar uma sobremesa ou drink com os picolés da linha mineirices ou com Sorvete Gellak, e o Desafio de Harmonização da Cerveja Laut, em que os participantes precisam criar uma harmonização, prato ou porção, com a cerveja Laut. Ambos desafios acontecem através das redes sociais, os vencedores serão os que tiverem os posts com a maior quantidade de curtidas até o dia 30 de julho.

A abertura do festival acontece no dia 31 de julho, às 18 horas, no Restaurante Costelão Mineiro, com entrega dos kits para os participantes, Cozinha Show do Prepara Gastronomia Sebrae, premiações dos desafios das redes sociais e show musical de Johnny de Paula e Banda.

Durante todo mês de agosto 38 restaurantes participantes receberão a avaliação dos pratos

concorrentes do público. No dia 31 de agosto acontecerá o encerramento na praça da Serra do Cipó com a premiação dos restaurantes, cozinha drink, cozinha show, barraquinhas dos restaurantes e atrações musicais: Tonny Ribas, Música do Mercadinho Tá Caindo Fulô e Samba de Senzala.

Restaurantes participantes

Restaurante Carro de Boi;

Bistrô Bon Appetit;

Bistrô Lapinha;

Mercado Artesanal;

Madalena Hamburgueria;

Café Jardim;

Nosso Quintal Cipó;

Taberna Carumbé;

Cumbucas da Pitucha;

Quilombos bar;

Feito a Mão Burger;

Bistrô Café da Serra;

Bistrô Mineiro;

Pesque Sorte Escondidinho;

Restaurante Costelão Mineiro;

Bar do Sossego;

Vendinha Cozinha Umbigo de Banana;

CHAPA-RRAL’S Restaurante;

Restaurante Donana;

Brutus Espeteria;

Docipo Café;

Girafa de Sapato Bistrô;

Cipó Gastrô – Pastelão da Jana;

Restaurante Mangiare;

Mercê;

Celeiro Caipira;

SushiNatu Culinária Oriental;

Espeteria Rota MG10;

Filomena Bistrô;

Restaurante Coqueiros;

Venda do Zeca;

Pizzaria & Choperia Tempo;

Pirilampo Cozinha Cultural;

Empório Serra do Cipó;

Casulo Risoteria e Gelateria;

Tapiadas;

Cozinha Novo Ciclo.

Para mais informações acesse o Instagram @festivalgastroraizaoprato.

