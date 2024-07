Olímpia: Férias de julho em família com atividades dia e noite (Diversão para toda família nos Resorts Enjoy, em Olímpia (Foto: Divulgação))

Julho é o mês perfeito para uma escapada em família e não há lugar melhor para aproveitar do que nos resorts Enjoy Solar das Águas Park Resort e Enjoy Olímpia Park Resort. Localizados estrategicamente na Estância Turística de Olímpia, esses empreendimentos são reconhecidos não apenas por sua infraestrutura, comodidade e custo-benefício, mas também pela animada programação pensada para todas as idades.

Os resorts Enjoy oferecem espaçosos apartamentos de quatro ambientes com varanda, ideais para acomodar famílias de até 7 pessoas. Equipadas com tudo o que é necessário para uma estadia confortável e relaxante, as suítes garantem que todos se sintam em casa. Além disso, os empreendimentos estão próximos as principais atrações da cidade, ficando inclusive coladinhos ao Thermas dos Laranjais, parque aquático mais visitado da América Latina, ao qual ainda disponibiliza a comodidade de transfer cortesia para os hóspedes.

FUNFEST ENJOY

O destaque do mês de julho é o FunFest Enjoy, uma programação especialmente pensada para proporcionar diversão sem fim para toda a família – dia e noite!

Enjoy Family Play : atividades diurnas e noturnas para toda a família.

: atividades diurnas e noturnas para toda a família. Teen Zone Hub: onde a moçada de 11 a 17 anos se reúne para atividades variadas e animadas.

onde a moçada de 11 a 17 anos se reúne para atividades variadas e animadas. Kids Happy Club: brincadeiras para os pequenos de 4 a 10 anos

A programação do FunFest Enjoy inclui oficinas de circo e minichef, hidro dance, jogos eletrônicos, quadras esportivas, brinquedoteca, playground, cineminha, shows ao vivo e muito mais. Os hóspedes do Enjoy Solar das Águas podem ainda desfrutar de atividades como trapézio, minigolfe e beach tennis, enquanto no Enjoy Olímpia Park há desafios entre famílias e parede de escalada.

A programação de entretenimento nos resorts Enjoy oferece uma variedade de eventos e atividades para garantir diversão para todos os gostos ao longo da semana, confira:

Segunda-feira: POP Night – Das 20h às 22h, os hóspedes podem desfrutar de música ao vivo com um mix contagiante de POP e MPB.

Terça-feira: Color Party e Rock ‘n Burger Festival – Das 16h às 17h30, participe da Color Party com DJ, um evento cheio de cores, diversão, e uma seleção especial de menus e drinks. À noite, das 20h às 22h, todos são convidados para o Rock ‘n Burger Festival.

Quarta-feira: Lual Tropical – A partir das 20h, desfrute de um Luau Tropical com música ao vivo, drinks especiais e menus especialmente preparados para a ocasião.

Quinta-feira: Quintaneja – Das 20h às 22h, curta a Quintaneja com música ao vivo de sertanejo raiz e universitário animando a piscina.

Sexta-feira: Sextoou Enjoy – As noites de sexta serão animadas com banda ao vivo das 20h às 22h.

Sábado: Feijuca Enjoy, Tardezinha e Fest Music Enjoy – Dê o start no sabadão com uma saborosa feijoada das 12h às 15h. À tarde, das 16h às 19h30, aproveite a Tardezinha Enjoy com churrasco na piscina e música ao vivo com pagode e samba. Encerre a noite com a Fest Music Enjoy das 20h às 22h, que promete muita animação com uma banda ao vivo na piscina.

Domingo: Pagodeira Sunset e DJ Music Enjoy – Das 17h às 19h, relaxe na Pagodeira Sunset ao som do melhor do pagode. À noite, das 20h às 22h, entre no ritmo da DJ Music Enjoy na piscina.

A programação especial da Enjoy Hotéis & Resorts garante que todos os dias sejam especiais durante a sua estadia nos empreendimentos Enjoy, com momentos de diversão e descontração para todos aproveitarem ao máximo.

FICA A DICA

Quando a viagem incluir a criançada, um dos principais benefícios disponibilizados pela Enjoy Hotéis & Resorts é o Passaporte Diversão Total, um ótimo custo-benefício para quem viaja com a criançada, pois garante gratuidade para até duas crianças de até 12 anos por apartamento tanto na hospedagem quanto um dia de cortesia no Thermas dos Laranjais, Vale dos Dinossauros e o Dreamland Museu de Cera. Os ingressos grátis para as crianças estão inclusos na compra mínima de 2 diárias. Limitado a 2 gratuidades por apartamento. Em ambos os resorts as crianças têm diversão garantida e supervisionada pela equipe de recreação.

Informações e reservas no site oficial e através do telefone/WhatsApp 3030-3301.

