Minas Gerais: novas rotas turísticas e incremento na segurança para turistas (Delegado Guilherme Santos anunciando novas ações para incrementar a segurança para turistas (Foto: Uai Turismo))

Durante a Expo Goiás, que terminou hoje (5), Minas Gerais veio cheio de novidades a respeito do carnaval do estado. Mas além do assunto carnaval, o Estado lançou mais duas importantes rotas turísticas adicionadas ao seu portifólio e ainda anunciou novas ações para o incremento da segurança dos turistas de maneira a tornar o destino ainda mais atrativo.

LEIA TAMBÉM: Minas Gerais é destaque na Expo Goiás e se antecipa para o Carnaval 2025

Rota Bahia-Minas

A Rota Bahia-Minas é um roteiro novo de cicloturismo que passa por Araçuaí, Ladainha, Novo Cruzeiro, Poté, Teofilo Otoni e Carlos Chagas. São 350km de uma experiência imersiva nas paisagens e na rica cultura do Vale do Jequitinhonha e do Vale do Mucuri sobre o antigo trecho de ferrovia desativada que ligava Bahia a Minas.

Trecho da antiga ferrovia desativada que ligava Bahia a Minas (Foto: Trilhas, Turismo e Eventos)

A proposta do resgate da ferrovia transforma o trecho desativado em uma atividade turística fantástica. Além de pedalar por estradas onde passava a Maria Fumaça, o ciclista conhecerá comunidades rurais, prédios históricos, irá se refrescar em belas cachoeiras, tomar banho de rio e claro, se deliciar com a gastronomia típica da região. Para completar, um sunset vintage embaixo de muitos cacaueiros.

Para mais informações sobre a Rota Bahia-Minas, acesse Trilhas Turismo e Eventos ou entre em contato pelo telefone (33) 9 9996-9042.

Café do Cerrado Mineiro

A Rota do Café do Cerrado Mineiro é uma imersão no universo do café. A experiência consiste em visitar as fazendas e acompanhar a produção do café desde o plantio até a colheita, passando por todas as etapas da torrefação e moagem de um café até o envase. Mas não para por aí. Em uma cafeteria o visitante conhece todos os métodos de preparo dessa delícia, que são inúmeros. Além disso, experimenta harmonizações e aprende como combinar e potencializar os sabores dos diversos tipos de café.

Nas fazendas, os visitantes acompanham a produção do café desde o plantio até a colheita (Foto reprodução: cerradomineiro.org/rotadocafe)

São quatro fazendas inseridas na rota e cada uma com características singulares capazes de oferecer experiências completamente diferentes.

A Fazenda Agro Nunes oferece a experiencia Tour e Cupping Café, onde é possível aprender como classificar e definir o sensorial do café. Já a Fazenda Bela Vista possui uma agrofloresta e faz o plantio do café 100% livre de agrotóxico e aditivos, o café orgânico, que é degustado com quitandas mineiras. Outra experiência é a degustação que acontece junto à mata nativa e nascente do rio que percorre a Fazenda Santa Cruz da Vargem Grande, onde também é possível participar do plantio de árvores ou colher o café quando está na época da colheita. Na Fazenda Rainha da Paz, a experiência toda é feita ao pôr do sol com um visual incrível.

Para mais informações sobre a Rota Turística Café do Cerrado Mineiro, acesse aqui.

Minas Gerais e o incremento nas ações de segurança

Segurança é um tema importante para a sociedade é um dos critérios na escolha de um destino quando se pensa em viajar. Pensando na importância desse tema, o Governo de Minas Gerais, em parceria com a Polícia Civil, está reestruturando a Delegacia de Eventos e Apoio ao Turista (Deptur).

Segundo o Delegado Guilherme Santos “a Deptur funcionava no Bairro Alípio de Melo, em uma região que não é turística em Belo Horizonte. Mas, não fazia sentido mantê-la deslocada fora do eixo turístico da cidade. Então, a Secult-MG liberou um imóvel na Praça da Liberdade onde a Delegacia será instalada e em breve, inaugurada. O Turista terá o local como referência, não só para questões de segurança, mas também para informações.”

LEIA TAMBÉM: Memorial Chico Xavier é reinaugurado em Uberaba

Além disso, a Delegacia será integrada à Superintendência de Investigação e Polícia Judiciária, ampliando sua atuação para incluir unidades nos aeroportos de Confins e da Pampulha, além da Rodoviária de BH. Com isso, os turistas são acolhidos desde sua chegada ao território mineiro. A Deptur também opera com uma delegacia móvel, um ônibus bem estruturado que estará presente em feiras, festas e eventos por todo o estado de Minas Gerais, aumentando a percepção de segurança.

“O Governo tem apostado muito no turismo em Minas e o turista precisa sentir que está seguro. Antigamente, havia apenas cinco policiais na minha equipe. Hoje, na estrutura da Deptur temos mais de trinta policiais. Estamos muito otimistas, colhendo frutos com a Secult-MG e com o turismo. Podem contar com a Polícia Civil e ter tranquilidade que, de fato, Minas é o estado mais seguro do Brasil” complementa o Delegado Santos.