Embratur tem novo Diretor de Marketing Internacional, Negócios e Sustentabilidade (Jaqueline Gil deixa o cargo de Diretora de Marketing Internacional, Negócios e Sustentabilidade e assume Bruno Reis (Foto: divulgação Embratur))

A Embratur comunicou nesta quarta-feira o desligamento da diretora de Marketing Internacional, Negócios e Sustentabilidade, Jaqueline Gil.

Jaqueline é uma das referências do turismo no Brasil. Como diretora de Marketing

Internacional, Negócios e Sustentabilidade, ela contribuiu de maneira relevante para

os resultados históricos alcançados pela atual gestão, como o recorde de receitas

com o turismo internacional em 2023, quando US$ 6,9 bilhões foram injetados na

economia, e o reposicionamento da imagem do Brasil como destino turístico

internacional competitivo e fundamentado na diversidade e na sustentabilidade.

Quem assume o cargo de diretor de Marketing Internacional, Negócios e

Sustentabilidade é Bruno Reis, que anteriormente liderava a Gerência de Mercados e

Eventos Internacionais. Amplamente reconhecido pelo mercado e com vitoriosas experiências nos cargos executivos que ocupou em sua carreira, Reis tem liderado, em sua atual passagem pela Embratur, o processo de qualificação da participação do Brasil nas feiras e

eventos internacionais e a estratégia de reconexão com os mercados estratégicos.

LEIA TAMBÉM: Ecoturismo estimula conscientização ambiental e favorece economia de comunidades em Pernambuco

“Bruno tem o amplo reconhecimento do mercado do turismo, e tem na capacidade

de diálogo e construção coletiva um de seus grandes predicados. Os resultados que

alcançou na Embratur, nesse um ano e meio de gestão, também são um importante

cartão de visitas de sua capacidade como um gestor executivo eficiente, focado em

buscar resultados. Bruno conhece os desafios do turismo no Brasil, e vai contribuir

para acelerarmos nossos projetos estratégicos”, destacou Marcelo Freixo,

presidente da Embratur.

Entre as prioridades estabelecidas por Reis para sua gestão, está o de ampliar a

aproximação com o trade turístico nacional. “Fui vice-presidente do Fornatur,

entendo a importância de aumentar o envolvimento do trade nacional na

formulação das estratégias. Na reunião do Fornatur no Salão do Turismo, vamos

sentar e nos aproximar com uma estratégia de ter canais de relacionamento mais

diretos com o trade nacional, gerar mais sinergia em nossas estratégias de

promoção no mercado internacional”, afirmou.

LEIA TAMBÉM: Ministério do Turismo de Israel convida viajantes a retornar e explorar suas maravilhas

Bruno também elencou como prioridades realizar a elaboração do novo plano de

marketing internacional – o primeiro foi lançado em 2005, o Plano Aquarela. Ele

também destaca a importância de estabelecer o uso de novas ferramentas

“inovadoras para falar de um Brasil diverso e sustentável que a gente quer para o

futuro”. É o caso das Galerias Visit Brasil, inauguradas em 2023, nova ferramenta de

promoção da Embratur desenvolvida por Bruno e sua equipe.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo