Grande Hotel Termas de Araxá (MG): bem-estar e lazer para adultos e crianças (Uma experiência para fortalecer laços e criar memórias (Foto: Divulgação))

Seja mergulhando em águas termais, aproveitando esportes ao ar livre ou brincando em família, no Grande Hotel Termas de Araxá, em Araxá (MG) é possível se conectar com a natureza, redescobrir o bem-estar e voltar para casa com o corpo e a mente renovados. Uma experiência para fortalecer laços e criar memórias, essa é a proposta do Grande Hotel para as férias de julho.

Com localização privilegiada em relação aos grandes mercados nacionais (São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Goiânia e Belo Horizonte), Araxá é um polo turístico importante e valorizado pelas suas águas medicinais. A cidade conta com aeroporto e o Grande Hotel – localizado a 4,5 quilômetros do centro da cidade, possui dois helipontos.

Cheio de histórias e tradição, em meio às serras de Minas Gerais, o Grande Hotel Termas de Araxá que é um marco arquitetônico, se destaca, há 80 anos, por suas águas termais e atrai turistas e personalidades que buscam saúde e, até mesmo, tratamentos estéticos. Nas termas acontecem uma verdadeira jornada de bem-estar, com banhos diversos, massagens relaxantes e tratamentos faciais.

Além de mergulhar nas águas termais, os hóspedes podem imergir na cultura do local. É possível conhecer, em detalhes, toda a história do hotel com apresentações de textos e áudios em 72 QR Codes espalhados pelos ambientes. O hóspede pode conhecer os segredos dos aposentos do ex-presidente Getúlio Vargas ou do salão onde cantou Carmen Miranda, por exemplo. Tem ainda os tours culturais e históricos pelos diversos ambientes.

Em família, crianças e adultos podem andar de caiaque, fazer um piquenique no lago ou explorar as ruínas do histórico Hotel Rádio. Já para as crianças, tem oficinas de pintura e culinária, trilhas ecológicas e aventuras no acampamento em meio ao jardim projetado por Burle Max, dentre outras atividades em meio à natureza.

Para experimentar a gastronomia marcante, com técnica francesa e um toque de brasilidade, a dica é o restaurante à la carte Chez Beja. Sem esquecer dos coquetéis autorais e o ambiente intimista do Scoth Bar. Uma experiência inédita e exclusiva é o labirinto de velas, um percurso feito em torno da mandala de 8 pontas ao som acústico de mantras.

O Grande Hotel oferece uma campanha de descontos progressivos para as férias de julho, válida para compras até 29/07, considerando hospedagens até 31 de julho. Na aquisição de três diárias, há um desconto de 10% no valor da compra e mais 5% de desconto para quem efetua o pagamento no pix. Sendo quatro diárias, o desconto chega a 15% e mais 5% no pix. E para cinco ou mais diárias, o desconto é de 20% e outros 5% para pagamento no pix. Há pacote com voo saindo do aeroporto de Guarulhos.

Para informações e reservas acesse o site ou através do e-mail reservas.araxa@gharaxa.com.

