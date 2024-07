Promoção imperdível na Summer Sale da Oceania Cruises (Oceania Cruises oferecere benefícios em 50 viagens ao redor do mundo (Foto: Divulgação))

A Oceania Cruises®, companhia de cruzeiros com foco em culinária e destinos do mundo, está oferecendo até 40% de desconto em 50 viagens globais na sua Summer Sale. A promoção vai até 26 de agosto e oferece aos viajantes o melhor custo-benefício. Além disso, a oportunidade de explorar algumas das partes mais procuradas e idílicas do mundo a bordo dos oito navios aconchegantes ultra-premium da linha, de tamanho perfeito para fazer escala em portos pouco visitados, assim como cidades marcantes em seis continentes.

Quer seu objetivo seja mergulhar sob as quedas de água-marinha no Chile, se perder sob as luzes de néon na movimentada Kyoto ou mergulhar nas ondas cristalinas do Taiti, as viagens da Summer Sale da Oceania Cruises permitem que os hóspedes mergulhem nas culturas locais enquanto aproveitam o renomado luxo residencial da companhia, além de serviço de bordo líder de mercado.

Summer Sale da Oceania Cruises tem coleção diversificada

“Nossa Summer Sale apresenta uma coleção diversificada e verdadeiramente global de viagens, desde travessias de 35 dias no Oceano Pacífico até uma exploração de seis dias da Península da Malásia. Tudo isso a preços convidativos, a partir de pouco mais de US$ 1.000 por pessoa”, comentou Frank A. Del Rio, presidente da Oceania Cruises. “É a maneira ideal de experimentar a experiência ultra-premium da Oceania Cruises com a melhor entrega, portanto, seja sua primeira, décima ou trigésima vez navegando conosco, não há melhor momento para reservar sua próxima viagem na Oceania Cruises.”

A extensa seleção de viagens, com partida entre outubro de 2024 e agosto de 2025, promete despertar o desejo de viajar até mesmo no viajante mais experiente do mundo. Os preços apenas para cruzeiro começam em US$ 1.080 por pessoa, para a viagem ‘Tesouros da Península Malaia’, de ida e volta de 6 dias em Singapura a bordo do Regatta® com partida em 3 de abril de 2025.

LEIA TAMBÉM: Leonardo: vem aí a 3ª edição do ‘Cabaré’

A Oceania Cruises é conhecida por suas excursões em terra imersivas e esses itinerários não são exceção. Os hóspedes irão redescobrir lugares familiares através de uma nova perspectiva ou explorar algum lugar completamente novo com passeios de um dia em pequenos grupos liderados por especialistas. Isso inclui opções com foco gourmet por meio das Culinary Discovery Tours exclusivas da Oceania Cruises; descobrindo os segredos dos edifícios e pontos de referência mais famosos do mundo com sua coleção de passeios liderados por arquitetos Beyond Blueprints; ou sua linha Go Green, que oferece insights sobre como as comunidades conservam, sustentam e elevam seus ambientes.

Destaques selecionados da Summer Sale da Oceania Cruises

Hong Kong a Tóquio: 27 de janeiro de 2025

Foto: divulgação

Este é um itinerário de 18 dias a bordo do Riviera, com capacidade para 1.250 hóspedes. O navio transporta os viajantes para onde a inovação encontra a história em uma aventura incrivelmente rica no Leste Asiático. Visite museus, pagodes e palácios lendários em Taiwan, Japão e China e perca-se na abundante beleza natural das imponentes florestas de bambu, intermináveis cadeias de montanhas e jardins sagrados.

Buenos Aires ao Rio de Janeiro: 24 de março de 2025

Rio de Janeiro (Foto: divulgação)

Opulência e vida animada abundam neste retiro de 12 dias pela costa sul-americana no MarinaTM para 1.250 hóspedes. Desde arco-íris de criaturas tropicais e ar das florestas até vilas e cidades movimentadas, os viajantes são presenteados com a vibração da experiência local nesta viagem única na vida. Passeios culinários liderados por especialistas em pequenas cidades portuárias permitem que os hóspedes absorvam sem esforço a cena gastronômica local. Para completar, excursões em terra exclusivas para cada porto abrem caminho para aventuras imersivas em novas facetas da cultura antiga.

Papeete a Papeete: 26 de agosto de 2025

Bora Bora (Foto: divulgação)

Reconecte-se com a natureza neste passeio luxuoso pela Polinésia Francesa em 10 dias a bordo do Regatta, para 670 convidados. Portos como o Taiti e Bora Bora emulam o máximo relaxamento quando a areia branca e fina encontra a água azul-turquesa, as imponentes cachoeiras caem em enseadas cristalinas e as florestas de palmeiras criam um santuário à sombra do sol de verão o ano todo. Excursões terrestres como mergulho com snorkel, caiaque, caminhadas e muito mais, oferecem a oportunidade perfeita para conhecer uma das regiões mais bonitas do planeta.

Perth a Auckland: 4 de maio de 2025

Descubra a arquitetura surpreendente e as paisagens exuberantes da Austrália e da Nova Zelândia nesta viagem de 24 dias no Insignia® para 670 convidados. Explore tudo o que a região tem a oferecer, desde cidades litorâneas de ritmo lento, cidades movimentadas e a lendária Ópera de Sydney, até cavernas naturais de calcário, praias brilhantes e um observatório subaquático com mais de 300 espécies de vida marinha.

Miami a Bridgetown: 21 de dezembro de 2024

Florestas tropicais, manguezais e recifes florescentes aguardam os hóspedes nesta exótica viagem de 14 dias a bordo do SirenaTM para 670 hóspedes. A viagem começa no esplendor ensolarado de Miami, Flórida. Comemore a temporada de férias com refeições de classe mundial, mime-se com uma massagem e relaxe na piscina deserta ou na banheira de hidromassagem a bordo. Em seguida, mergulhe em dias emocionantes em terra firme com uma aventura de tirolesa na floresta tropical no Panamá. Testemunhe a vida selvagem exótica em Belize e mergulhe em cavernas escondidas em Curaçao para celebrar o ano novo com aventuras luxuosas.

LEIA TAMBÉM: 3 destinos internacionais para viajar em família nas férias de julho

Nova York a Montreal: Insignia, 17 de outubro de 2024

Cidades históricas da Nova Inglaterra, costas canadenses e o ar fresco do outono tornam esta viagem inesquecível, enquanto os hóspedes visitam os destinos do Capitão James Cook por 11 dias, no Insignia, para 670 convidados. Mansões esculturais em Rhode Island, refúgios pitorescos à beira-mar no Maine e uma fabulosa coleção de museus e igrejas da Nova Escócia à Terra Nova garantem que os viajantes ficarão bem entretidos com este sabor maravilhoso da América do Norte.

Para obter informações adicionais sobre os navios aconchegantes e luxuosos, a culinária primorosamente requintada e as experiências de viagem cuidadosamente selecionadas, visite o site da Oceania Cruises, ligue para 0800 400 3130 ou fale com seu agente de viagens.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo