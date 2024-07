Projeto turístico: entregas de valor (A importância das entregas em um projeto turístico (Foto: Freepik))

Todo conteúdo é fundamentado no Guia de Conhecimento em Gerenciamento de Projetos, conhecido como PMBOK. Em sua 7ª edição, o guia continua sendo uma referência internacional amplamente reconhecida no campo do gerenciamento de projetos, oferecendo diretrizes e melhores práticas para profissionais em todo o mundo.

Esteja preparado para uma jornada de aprendizado significativa que alia padrões globais de gerenciamento de projetos à prática no contexto específico do turismo.

No post de hoje, vamos falar sobre o Domínio de Desempenho da Abordagem de Desenvolvimento e do Ciclo de Vida

Pense: Como alcançamos resultados de um Projeto de Turismo de forma eficaz? O primeiro passo é definir claramente o que será entregue em cada fase do projeto. Essas entregas devem ser cuidadosamente planejadas, executadas e monitoradas para atender aos objetivos e expectativas dos interessados, resultando em uma experiência turística de alta qualidade e sucesso do projeto.

Por onde começar? Vamos lá!

Primeiramente, vamos entender o conceito de Entregas. Segundo o PMBOK, uma entrega (ou “deliverable“) é qualquer produto, resultado ou capacidade única e verificável que deve ser produzido para completar um projeto. As entregas são cruciais, pois representam os marcos importantes ao longo do projeto e ajudam a medir o progresso. Os projetos podem ter uma única entrega, várias ou entregas periódicas.

Alguns exemplos de entregas em Projetos Turísticos:

Guia Turístico Impresso:

Entrega: Um guia com informações sobre atrações, restaurantes e mapas.

Permite que os turistas tenham informações detalhadas e acessíveis sobre o destino.

Website de Reserva de Viagens:

Entrega: Um site funcional onde os turistas podem reservar voos, hotéis e pacotes turísticos.

Facilita o planejamento de viagens e melhora a experiência do usuário.

Evento de Lançamento de um Destino Turístico:

Entrega: A realização de um evento com logística, marketing e gestão de participantes.

Promove o destino e atrai visitantes.

Criar e desenvolver entregas em um projeto turístico é uma tarefa complexa que exige planejamento, organização e execução cuidadosa. As entregas são distribuídas ao longo das fases do projeto e são cruciais para manter a cadência, ou seja, o ritmo constante de progresso.

Ciclo de Vida de um Projeto Turístico

Dependendo da natureza do projeto, podemos ter diferentes ciclos de vida. Como exemplo, imagine um projeto de desenvolvimento de um website de reservas de viagens e veja como cada etapa contribui para o seu sucesso.

Iniciação:

É a fase em que o projeto é formalmente autorizado e um escopo de alto nível é desenvolvido. Nesta etapa, são definidos os requisitos de financiamento inicial, a equipe do projeto, um cronograma de marcos e o planejamento da estratégia de aquisição.

Como exemplo, temos:

Reuniões com a equipe de gestão e stakeholders para definir o propósito do website de reservas de viagens.

Análise de viabilidade para determinar se o projeto é viável em termos de custos e benefícios.

Objetivos principais, como fornecer uma plataforma intuitiva e segura para reservas de viagens.

Aprovação inicial e alocação de recursos para iniciar o projeto.

Plano:

Nesta fase, as informações de alto nível são detalhadas (escopo, cronograma, orçamento, gestão de riscos e recursos necessários).

Como exemplo, temos:

Escopo detalhado do website, incluindo funcionalidades como busca de voos, hotéis, pacotes de viagens e pagamentos online.

Cronograma detalhado, especificando as fases de design, desenvolvimento, teste e implantação.

Custos, incluindo desenvolvimento de software, infraestrutura de TI, marketing e manutenção.

Planejamento de arquitetura do site e a escolha das tecnologias a serem utilizadas (por exemplo, linguagens de programação, frameworks, bancos de dados).

Elaboração de um plano de comunicação para garantir que todos os stakeholders estejam informados sobre o progresso do projeto.

Fase de Desenvolvimento:

Colocamos o plano em prática, coordenando a equipe e gerenciando as atividades. Essa fase envolve a criação e o desenvolvimento das funcionalidades e componentes do website, de acordo com o plano estabelecido.

Como exemplo, temos:

Design e desenvolvimento do layout do website, garantindo uma interface amigável e responsiva.

Implementação das funcionalidades principais, como motor de busca de voos e hotéis, sistema de reservas, processamento de pagamentos e integrações.

Desenvolvimento de um sistema de gestão de conteúdo para facilitar a atualização de informações no website.

Configuração da infraestrutura de TI necessária, incluindo servidores, banco de dados e medidas de segurança.

Fase de Teste:

Envolve a verificação e validação do website para garantir que ele funciona conforme o esperado e está livre de erros.

Como exemplo, temos:

Realização de testes unitários para verificar a funcionalidade individual de cada componente do website.

Realização de testes de integração para garantir que todos os componentes funcionem juntos, corretamente.

Execução de testes de desempenho para avaliar a velocidade e a capacidade do website sob diferentes condições de carga.

Realização de testes de usabilidade para garantir que o website seja intuitivo e fácil de usar para os clientes.

Correção de quaisquer erros ou problemas identificados durante os testes.

Fase de Implantação:

Implementar o website em um ambiente de produção, garantindo que todos os componentes estejam funcionando corretamente.

Conceito: Essa fase envolve o lançamento do website para o público-alvo e a transição para a operação regular.

Como exemplo, temos:

Implementação do website em um ambiente de produção, garantindo que todos os componentes estejam funcionando corretamente.

Verificação final de todas as funcionalidades e componentes do website.

Lançamento do website ao público, acompanhando de perto seu desempenho inicial.

Implementação de estratégias de marketing para promover o novo website de reservas de viagens.

Treinamento para a equipe de suporte ao cliente para garantir que eles possam ajudar os usuários com quaisquer problemas ou dúvidas.

Fase de Encerramento:

Essa fase ocorre periodicamente conforme as entregas sejam concluídas. À medida que entregamos os resultado, avaliamos o desempenho.

Como exemplo, temos:

Análise pós-implantação para checar o desempenho do website e identificar quaisquer áreas de melhoria.

Documentação de todas as lições aprendidas durante o projeto, incluindo sucessos e desafios enfrentados.

Entrega da documentação final do projeto aos stakeholders, incluindo relatórios de desempenho e avaliações financeiras.

Desmobilização da equipe do projeto e reatribuição de recursos, conforme necessário.

Planejamento da manutenção contínua e futuras atualizações do website para garantir sua relevância e eficiência.

As fases do ciclo de vida do projeto facilitam a cadência das entregas, que produzem valor ao negócio e às partes interessadas, do início ao fim do projeto.

Estabelecer entregas de valor durante todo o ciclo de vida do projeto é fundamental para o sucesso do projeto!

