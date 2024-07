Férias de Julho: WOW traz programação recheada (Praça central do WOW é um espetáculo à parte com show de luzes nas paredes do complexo (Foto: World of Wine))

Viajar nas férias é uma oportunidade perfeita para explorar novos destinos e se engajar em atividades variadas e interessantes. Para quem estiver (ou deseja ir) em Portugal nesse recesso do mês de julho, uma visita ao WOW (World of Wine), complexo cultural e gastronômico, localizado em Vila Nova de Gaia, às margens do Rio Douro, de frente para a cidade do Porto, é imperdível. Com opções que agradam tanto adultos quanto crianças, a programação do WOW oferece uma diversidade de experiências culturais, gastronômicas e de entretenimento. Confira:

Artes e cultura

Exposição Universo Dali

Esta exposição temporária do Atkinson Museum, um dos 7 museus do WOW, apresenta uma coleção diversificada de obras do artista, incluindo desenhos, esboços, pinturas, esculturas e trabalhos comerciais. Um dos destaques são as fotos tiradas por Robert Descharnes, fotógrafo francês e amigo de Dali, que capturou momentos íntimos da vida do artista entre 1955 e 1985. Os ingressos custam 15 euros para adultos e 7,50 euros para crianças de 4 a 12 anos.

Exposição Roberto Verino

Para os entusiastas da moda, a exposição Roberto Verino celebra os 40 anos de carreira do estilista espanhol. Com uma retrospectiva fotográfica da marca e materiais audiovisuais, a exposição já passou por várias cidades da Espanha e agora está em Portugal pela primeira vez. Localizada na WOW Gallery, na praça principal do quarteirão cultural, a exposição pode ser visitada até 7 de agosto, com entrada gratuita.

Visite os outros museus do complexo

The Wine Experience: combina vinho, tecnologia, diversão e arte, proporcionando uma jornada sensorial única. Os visitantes exploram diversas regiões vinícolas de Portugal em um museu interativo, destacado pelo objeto gigante em formato de uva que revela as complexidades da fruta, da casca à polpa.

coleção pessoal do CEO do WOW, Adrian Bridge, destaca a presença histórica do vinho na arte e na cultura, exibindo artefatos, como taças, copos recipientes diversos e garrafas, que ilustram sua importância ao longo dos séculos. No total são mais de 2000 peças em exposição, cujos exemplares mais antigos remontam a 7000 a.C. É uma das mais abrangentes coleções privadas desse tipo no mundo, abraçando muitos períodos da história. Planet Cork: explora a história e versatilidade da cortiça, com atrações como criar rolhas personalizadas, saber seu peso em rolhas e interagir com uma réplica de sobreiro.

explora a história e versatilidade da cortiça, com atrações como criar rolhas personalizadas, saber seu peso em rolhas e interagir com uma réplica de sobreiro. Porto Region Across the Ages: oferece uma jornada interativa pela história do Porto, com destaque para projeções cinematográficas e réplicas históricas que transportam os visitantes ao passado da cidade e seus arredores.

oferece uma jornada interativa pela história do Porto, com destaque para projeções cinematográficas e réplicas históricas que transportam os visitantes ao passado da cidade e seus arredores. Chocolate Story: não é apenas um museu de chocolates, mas uma imersão na história cultural do cacau, culminando na visita à fábrica de chocolates do WOW, a Vinte Vinte, que já ganhou vários prêmios internacionais.

não é apenas um museu de chocolates, mas uma imersão na história cultural do cacau, culminando na visita à fábrica de chocolates do WOW, a Vinte Vinte, que já ganhou vários prêmios internacionais. Pink Palace: os visitantes mergulham no mundo do vinho rosé com uma experiência envolvente, desde provas de diferentes marcas de rosé até salas temáticas como uma piscina de bolinhas cor-de-rosa e um Cadillac para fotos, tudo projetado para atrair todos os públicos.

Cursos e Oficinas

Chocolatinhos

Para os pequenos confeiteiros em ascensão, o workshop “Chocolatinhos”, uma atividade permanente do WOW, oferece uma oportunidade única para aprender a arte da chocolataria. Orientados por um profissional, as crianças podem modelar, aplicar coberturas e decorar bolinhos, criando suas próprias delícias. O curso custa 20 euros e crianças com menos de 12 anos precisam estar acompanhadas de um adulto.

Mais que uma prova – desmistificar o vinho

A The Wine School, escola de vinho do WOW, apresenta o projeto “Mais que uma Prova – Desmistificar o Vinho”. Dividido em três cursos, este programa fornece uma experiência completa de degustação. Os participantes podem explorar diferentes estilos da bebida, descobrir os seus segredos e entender as singularidades das diversas regiões vinícolas de Portugal. O curso, que pode ser realizado diariamente das 11h às 19h, tem duração de 45 minutos cada e com preços a partir de 25 euros.

Samba no WOW

Para comer, beber e se divertir, o evento Samba no Porto ocorrerá em 20 de julho, das 19h à meia-noite, em homenagem a Arlindo Cruz. Com 5 horas de festa, o evento contará com buffet de feijoada, barracas de comidas e bebidas, além das atrações musicais com Arlindinho (filho do cantor) e DJ Fabinho BW. Os ingressos variam entre 10 e 35 euros. Veja mais informações aqui.

Restaurantes com a melhor vista para o Porto

PIP : os clientes apreciam a paisagem do Rio Douro e do Porto enquanto desfrutam de um menu diversificado em um ambiente descontraído. O PIP funciona de segunda a sexta-feira das 12h às 15h e das 19h às 23h, e aos sábados e domingos das 12h às 23h.

: os clientes apreciam a paisagem do Rio Douro e do Porto enquanto desfrutam de um menu diversificado em um ambiente descontraído. O PIP funciona de segunda a sexta-feira das 12h às 15h e das 19h às 23h, e aos sábados e domingos das 12h às 23h. Golden Catch : situado na praça principal, oferece frutos do mar com destaque para a Mariscada, aberto todos os dias das 12h às 23h.

: situado na praça principal, oferece frutos do mar com destaque para a Mariscada, aberto todos os dias das 12h às 23h. Angel’s Share: ideal para os amantes de cocktails e vinhos, com uma carta diversificada de drinks e uma bela vista do Porto.

Jogos e entretenimento

Escape Room (Mission: Save the Museum)

Para quem gosta de mistérios, o escape room “Mission: Save the Museum” é uma opção empolgante. Neste jogo interativo, os participantes trabalham em equipe para resolver um enigma em até 60 minutos, com o objetivo de encontrar uma peça especial da coleção do Bridge Collection. O jogo é adequado para todas as idades, com preços de 20 euros por pessoa, 18 euros por pessoa em grupos de 4 ou mais, e 15 euros por pessoa para sessões privadas.

Espetáculo de vídeo mapping

Diariamente, na praça central do WOW, acontece um espetáculo de vídeo mapping que encanta adultos e crianças. Com projeções mágicas nas paredes, o evento é de acesso livre e gratuito, proporcionando uma experiência imperdível para todos.

Quem deseja explorar o complexo e saber de todas as atividades que estão acontecendo por lá, basta visitar o site do WOW.

