Dia do rock: experiências imperdíveis para quem é fã do estilo - (crédito: Uai Turismo)

Dia do rock: experiências imperdíveis para quem é fã do estilo (Foto: divulgação)

Neste sábado (13), é dia de celebrar um dos gêneros musicais mais disruptivos do mundo: o rock and roll. Com origens por volta da década de 1950, o estilo foi fortemente inspirado na cultura negra estadunidense e em seus estilos musicais – blues, gospel, folk, country e jazz. E para conhecer a fundo essa história, nada melhor do que conhecer os lugares onde ela foi feita. O Hurb, empresa de tecnologia que atua no mercado de turismo há 11 anos, possui atividades destinadas especialmente para quem é fã do rock e tem interesse em explorar esse universo.

Europa

Dos Beatles aos Rolling Stones, passando por David Bowie e Queen, a Inglaterra é um dos celeiros dos diversos estilos que popularizaram o rock. Para conhecer alguns dos lugares onde esses artistas começaram suas carreiras em Londres, o passeio guiado pela capital da Inglaterra é a melhor opção.

Ainda na Europa, o Museu Irlandês do Rock ‘n’ Roll, localizado em Dublin, é uma atração dedicada à rica história da música rock e pop na Irlanda. Com estúdios de gravação próprios, o museu costumava ser frequentado para gravações e ensaios de bandas, como a Def Leppard, representante do heavy metal britânico. Os visitantes podem explorar a evolução da música na Irlanda e seu impacto cultural por meio de gravações históricas e memorabilia.

Estados Unidos

Já nos Estados Unidos, outro lugar para conhecer é o Museu Memphis Rock ‘n’ Soul, que celebra a história do rock e do soul com exposições interativas e artefatos de artistas como Elvis Presley e Otis Redding. O museu explora as raízes desses gêneros musicais e seu impacto nas mudanças sociais e culturais.

LEIA TAMBÉM: Quando falamos de turismo, o que vem em primeiro lugar o lazer ou a segurança?

Desempenhando um papel de reconhecimento e identificação para a geração dos anos 50 e 60, o rock and roll tornou-se um símbolo de libertação das estritas normas sociais e expectativas, celebrando a energia, a sexualidade e o individualismo. Até hoje, seus fãs defendem que o gênero representava um afastamento total da música mais sóbria e conservadora das gerações anteriores, assim como dos estilos mais populares e comerciais.

O Dia do Rock é uma homenagem brasileira ao memorável festival beneficente “Live Aid“, de 1985. Realizado em Londres e na Filadélfia, o espetáculo entrou para a história ao levar 150 mil pessoas simultaneamente aos estádios. A performance histórica do Queen no festival é relembrada até os dias de hoje.

Rock no Brasil

Sua popularização no Brasil aconteceu nos anos 1980, com a ascensão de bandas como Barão Vermelho, Legião Urbana, Capital Inicial, Blitz e Titãs. Nesse mesmo contexto, junto ao fim da Ditadura Militar, aconteceu o primeiro Rock in Rio, em 1985. O festival estimulava a expectativa de esperança, principalmente da juventude, graças ao processo de redemocratização vivido naquele momento. O rock repete sua história e, assim como nos Estados Unidos, novamente assumindo um papel de reconhecimento, identificação e ruptura de uma nova geração – agora no Brasil, nos anos 80.

O festival também foi o grande responsável por trazer as grandes estrelas da música internacional para o país, proporcionando ao público a primeira oportunidade de ver ídolos, como AC/DC, Queen, Ozzy Osbourne e Iron Maiden, por exemplo.

LEIA TAMBÉM: Promoção imperdível na Summer Sale da Oceania Cruises

Este ano, o RIR 2024 promete arrastar multidões novamente, reunindo artistas de renome internacional e nacional. Entre as atrações confirmadas, estão Imagine Dragons, Travis Scott, Avenged Sevenfold, Ne-Yo, Capital Inicial, Marcelo D2, Barão Vermelho, Akon, NX-Zero, Filipe Ret, entre outros nomes.

E para facilitar a viagem dos fãs, o Hurb criou uma vitrine de hotéis exclusiva para o evento, reunindo as melhores opções localizadas na Barra da Tijuca, bairro onde o festival acontece.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo