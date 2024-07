Sonha em conhecer Tóquio? Hospedagem para todos os gostos e bolsos (Foto: Nacása & Partners/Archdaily)

De acordo com o ranking das dez melhores cidades do mundo para viajar, World’s Best Awards, feito pela revista Travel and Leisure, em 2023, Tóquio está no sétimo lugar da lista. A avaliação considerou os pontos turísticos, a cultura, a gastronomia e o custo-benefício como critérios.

Os viajantes podem ter dúvidas sobre onde ficar em Tóquio, mas a boa notícia é que a cidade japonesa é conhecida por ofertar hotéis dos mais variados estilos e valores. Há hospedagens para todos os gostos e bolsos, que vão desde os mais baratos e com melhor custo-benefício até os de luxo, com cinco estrelas. Há, ainda, aqueles que chamam a atenção pelas características exóticas e tecnológicas, como os chamados “hotéis cápsulas”.

Hotéis cápsulas

O modelo de hotel cápsula foi inaugurado como uma alternativa econômica para os japoneses dormirem em um local aconchegante e de fácil acesso quando estavam longe de casa. O estilo de hospedagem desperta a curiosidade e o interesse dos turistas, não só pela estrutura fora do padrão tradicional, como também pelos preços mais em conta e a localização, já que a maioria costuma ficar perto de estações e aeroportos. Os preços da diária variam de R$ 91 a R$ 278, conforme informações divulgadas em portais de turismo.

A cápsula tem, em média, dois metros de comprimento e 1,25 metro de largura, e fica localizada em um corredor com várias outras acomodações. No interior, costuma dispor de cama, tomada e televisão. A estrutura justifica os preços mais baixos do que os hotéis convencionais. Mas há, também, cápsulas luxuosas, que oferecem um espaço maior, com sauna e banheira de hidromassagem, além de café da manhã.

Para dormir no hotel cápsula, como em qualquer outro tipo de hospedagem, é necessário fazer o check-in. Neste momento, bagagens e mochilas, de tamanho pequeno e médio, são guardadas em segurança. Também é provável que o hóspede receba itens como pijamas e chinelos.

O local pode garantir uma boa noite de sono, já que existem várias regras de uso, como o silêncio depois das 21h e a proibição de comer e beber dentro das acomodações para não atrapalhar quem está hospedado ao lado.

Mas antes de optar por esse modelo de hospedagem, é preciso que o turista considere os aspectos que podem ser desafiadores, como espaço reduzido, acomodação para apenas uma pessoa e banheiros compartilhados.

Entre as opções de hotéis cápsulas em Tóquio estão:

The Millennial Shibuya

Do-c Shibuya Ebisu

Super Hotel Shinjuku Kabukicho

First Cabin Haneda Terminal 1.

Acomodações luxuosas equilibram tradição e elegância

Para quem prioriza o luxo na hora de viajar, Tóquio também oferece hospedagens sofisticadas, que aliam tradição e modernidade. Os hotéis disponibilizam serviços de primeira linha e experiências exclusivas, com preços que variam entre R$ 1.700 a R$5.100, a diária, segundo informações do Tripadvisor.

A empresa The Luxury Japan listou os melhores hotéis de luxo em Tóquio. Na lista está o Mandarin Oriental, que oferece spa, restaurantes de alto nível, quartos espaçosos com banheiras de hidromassagem e centro fitness. Outra acomodação em destaque é o The Ritz-Carlton, localizado no edifício mais alto da cidade, com comodidades luxuosas e vista panorâmica que se estende até o Monte Fuji.

Além disso, opções como o Park Hyatt Tokyo, o Bellustar Tokyo e o Hilton Tokyo também são citados, uma vez que representam luxo, conforto e elegância, refletindo a cultura e a inovação tecnológica de Tóquio.

Boa hospedagem pode garantir melhores experiências

A Organização Mundial do Turismo (OMT) explica que ócio, férias, visitas, negócios profissionais e compras são os principais fatores que motivam as viagens. Estudo publicado pela revista Lonely Planet informa que 95% dos turistas as encaram como uma oportunidade única para uma mudança positiva de vida.

Para alcançar a melhor experiência possível durante a viagem, a escolha da hospedagem deve ser feita com atenção, levando em consideração os interesses de cada turista e os critérios para a sua satisfação.

De acordo com informações divulgadas pelo mercado de turismo, a localização do hotel é um ponto importante para se atentar. Antes de escolher, é recomendável analisar os bairros e as áreas do entorno, considerando a proximidade de pontos turísticos e a oferta de transportes públicos e restaurantes. Outro aspecto que deve ser avaliado é o preço. A orientação é definir o orçamento para a sua hospedagem e, a partir disso, escolher a melhor opção.

Os órgãos de defesa do consumidor alertam sobre a importância de checar as avaliações dos hotéis para entender a qualidade do serviço e das instalações. Também é aconselhável obter informações sobre as comodidades do hotel para analisar se irão atender às necessidades específicas do visitante, como wi-fi, café da manhã, ar-condicionado e lavanderia.

Também é necessário ler as políticas de cancelamento da hospedagem. Imprevistos podem acontecer e é preciso saber como o hotel lida com isso a fim de evitar possíveis custos adicionais e ofertas não reembolsáveis.

