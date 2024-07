Cresce o interesse de brasileiros em seguro viagem (Cresce o número de viagens e da busca por mais segurança e tranquilidade durante os passeios (Foto: Divulgação))

O período de férias escolares está chegando e, com isso, cresce o número de viagens e da busca por mais segurança e tranquilidade durante os passeios. Além disso, o cenário do mercado mostra que, nos últimos três anos, houve um aumento significativo na procura por seguro viagem. Segundo a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), de 2021 a 2023, o crescimento da modalidade foi de 152%.

A Rodobens, empresa que tem um grande portfólio de serviços financeiros e seguros, também observou um crescimento em prêmio de seguros viagem em sua base de clientes, no comparativo com o mesmo período, com um destaque de 208%. “Durante a pandemia, o mercado teve uma queda com a paralisação das viagens, principalmente internacionais. Agora, vemos uma retomada do setor nos últimos anos, que tem avançado cada vez mais, com cautela dos turistas em estar bem segurados em diferentes destinos”, afirma Luis Guilherme Vilela, diretor de seguros da Rodobens.

Os dados da Confederação Nacional das Seguradoras (CNSEG) também apontam para a mesma direção, com um avanço de 9,5% na procura por seguro viagem apenas no primeiro bimestre de 2024, se comparada com o ano anterior. Outro ponto observado pela Rodobens, é a procura majoritariamente de destinos internacionais, sendo uma proporção de 90% das cotações para esses roteiros, segundo a mesa de negócios da empresa.

“Isso reflete essa retomada do setor turismo e da demanda por diferentes coberturas, como as de despesas médico-hospitalares e odontológicas, regresso sanitário, traslado médico, acidentes, assistência em casos de bagagem extraviada, regresso antecipado, cancelamento de viagem, entre outras diversas opções”, afirma o diretor. “Os números evidenciam a mudança de comportamento dos brasileiros nos últimos anos, que estão cada vez mais atentos aos cuidados e eventuais contratempos em viagens para outros países e que pesquisam por opções que os auxiliem em todas as situações”, ressalta.

