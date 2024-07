Saiba como aproveitar o Connection Experience, em Gramado (A Rua Coberta, a mais famosa de Gramado receberá parte da programação do Connection Experience (Foto: divulgação))

Acontecerá em nova data o Connection Experience Terroirs do Brasil, em Gramado, no Rio Grande do Sul. Após as fortes chuvas no estado o evento foi remarcado, e chega ainda mais robusto e contribuindo para a retomada do setor do turismo e claro, dos pequenos e médios produtores. Portanto, para quem trabalha ou quer trabalhar com turismo de experiência o evento traz uma programação intensa que une conhecimento técnico e vivências únicas para exemplificar como o segmento de experiências ganha força e é decisivo na hora de muitos turistas escolherem um destino ou empreendimento.

Entenda a programação do Connection Experience

O evento possui uma programação diversa que une palestras, feira, experiências e passeios em um dos destinos turísticos mais consolidados do Brasil, Gramado. Entendendo ainda o poder da gastronomia como fator cultural como uma jornada de sabores e histórias, os produtos brasileiros com Indicação Geográfica contam a história única de suas origens. E o evento busca justamente transmitir essa tradição e qualidade que podem ser encontradas Brasil afora.

Arena Café Brasil: confira um espaço de degustação de cafés únicos com Indicação Geográfica no Brasil

Exposição de produtos locais brasileiros: a exposição acontece na rua mais charmosa de Gramado, a Rua Coberta. Confira o que será possível ver por lá! Café de Alta Mogiana, Espumante natural de Altos de Pinto Bandeira, Vinhos e espumantes de Altos Montes, Bala de banana de Antonina, Calçado infantil de Birigui, Vinhos de Bituruna, Farinha de mandioca de Bragança, Vinhos e Espumantes de Campanha Gaúcha, Café da Canastra, Queijo da Canastra, Melado batido e melado escorrido de Capanema, Café do Caparaó, Queijo da Colônia Witmarsum, Renda de agulha em lacê de Divina Pastora, Vinho de Farroupilha, Chocolate artesanal de Gramado, Uva niagara rosada de Jundiahy, Arroz do Litoral Norte Gaúcho, Própolis vermelha e extrato de própolis vermelha dos Manguezais de Alagoas, Café de Mantiqueira de Minas, Queijo de Marajó, Café das Matas de Minas, Área da Denominação de Origem Matas de Rondônia, Guaraná de Maués, Café das Montanhas do Espírito Santo, Vinhos e espumantes de Monte Belo, Aguardente de cana e cachaça de Morretes, Café do Norte Pioneiro do Paraná, Mel do Oeste do Paraná, Mel do Pantanal, Doces finos tradicionais e de confeitaria de Pelotas, Vinhos de Pinto Bandeira, Mel de melato de bracatinga do Planalto Sul Brasileiro, Cerâmica artística de Porto Ferreira, Bordado filé da Região das Lagoas Mundaú-Manguaba, Banana da Região de Corupá, Café da Região de Garça, Café da Região de Pinhal, Aguardente de cana tipo cachaça da Região de Salinas, Maçã Fuji da Região de São Joaquim, Café da Região do Cerrado Mineiro, Cacau em amêndoas de Rondônia, Vinhos e espumantes de Santa Catarina, Erva-mate de São Matheus, Queijo do Serro, Café do Sudoeste de Minas, Guaraná nativo e bastão de guaraná da Terra Indígena Andirá-Marau, Cacau de Tomé-Açu, Tambaqui peixe amazônico do Vale do Jamari, Vinho do Vale dos Vinhedos e Vinho dos Vales da Uva Goethe.

Cozinha Show: aulas show com renomados chefs de cozinha gaúchos, como Rafael de Carvalho, Marcos Livi, Nicholas Heckel, Gustavo Bonfiglio, André Bertolucci, Sandra Weiss Barth, Arika Messa, Matheus Troglio e Bruna Gotardo. Os participantes terão o privilégio de desfrutar degustações de pratos diferenciados, revelando uma variedade de harmonizações possíveis com os produtos únicos de Indicação de Origem. Assim, proporcionando aos presentes uma verdadeira imersão sensorial, demonstrando a versatilidade e o diferencial dos produtos em suas diversas combinações culinárias.

Palestras: 15 palestrantes irão abordar temas relevantes como sustentabilidade, inovação, produtos de origem e turismo! Passarão por lá nomes como Higor Freitas, Gerente Executivo da Associação dos Produtores de Queijo Canastra; Rogério Ruschel, Publicitário, escritor e especialista em Marketing e Comunicação; Bernardo Cardoso, Diretor do Turismo de Portugal no Brasil; Daniel Panizzi, Presidente da UVIBRA – União Brasileira de Vitivinicultura e Diretor da Vinícola Don Giovanni e muitos outros, direto do lindíssimo Palácio dos Festivais, onde acontece o Festival de Cinema de Gramado.

Networking de negócios: especialmente no dia 29 de agosto, das 14h às 16h30, na Alameda Terroir serão apresentados os produtos com Indicações Geográficas que representam a singularidade e a qualidade dos Terroirs do Brasil. Será uma agenda de negócios, aproximação e relacionamento com a presença de produtores de cafés, vinhos, espumantes, arroz, cachaça, erva-mate, queijos, maçã, melado e guaraná.

Entrada gratuita em parques parceiros do Connection Experience, em Gramado

Vivenciar experiências e empreendimentos de turismo melhoram em muito a percepção de um destino, por isso, os participantes terão entrada gratuita garantida nos seguintes parque de Gramado:

Olivas de Gramado: uma plantação de mais de 12.0000 oliveiras de 6 variedades, em cima de um canyon o Rio Grande do Sul

uma plantação de mais de 12.0000 oliveiras de 6 variedades, em cima de um canyon o Rio Grande do Sul Mini Mundo: um parque ao ar livre formado por réplicas fiéis de obras de várias partes do mundo

um parque ao ar livre formado por réplicas fiéis de obras de várias partes do mundo Mátria Parque: Um parque de flores exuberantes nos Campos de Cima da Serra

Um parque de flores exuberantes nos Campos de Cima da Serra Vila da Mônica: criada para transportar os visitantes para o mundo lúdico de Maurício de Souza, o visitante tem a oportunidade de conhecer de perto o Bairro do Limoeiro com os personagens mais amados! Mônica, Cebolinha, Cascão e Magali

criada para transportar os visitantes para o mundo lúdico de Maurício de Souza, o visitante tem a oportunidade de conhecer de perto o Bairro do Limoeiro com os personagens mais amados! Mônica, Cebolinha, Cascão e Magali Garden Parque: um lugar único de imensa beleza e contato único com a natureza! Jardins, caminhos, alamedas de carvalhos canadenses trilhas e riachos

um lugar único de imensa beleza e contato único com a natureza! Jardins, caminhos, alamedas de carvalhos canadenses trilhas e riachos Geo Museu: uma viagem intrigante pelo mundo da geologia, minerais e fósseis

uma viagem intrigante pelo mundo da geologia, minerais e fósseis Alpen Park: em Canela, pertinho de Gramado, brinquedos emocionantes e o famoso trenó de montanha, uma atração importada da Alemanha

em Canela, pertinho de Gramado, brinquedos emocionantes e o famoso trenó de montanha, uma atração importada da Alemanha Mundo Lugano: o mais novo e divertido parque indoor no coração de Gramado, envolve tecnologia, jogos e atividades interativas com atrações exclusivas

o mais novo e divertido parque indoor no coração de Gramado, envolve tecnologia, jogos e atividades interativas com atrações exclusivas A Mina Museu: uma réplica de minas faz as pessoas se sentirem explorando um novo mundo. A mina conta com o maior geodo de Ametista do mundo

Circuito Gastronômico em Gramado

Durante os dias do Connection Experience Terroirs do Brasil, Gramado se transformará em um local único, repleto de sabores autênticos. Restaurantes parceiros do evento terão em seu menu pratos exclusivos, que receberão o toque dos renomados Produtos Terroirs, certificados com selo de procedência. Será uma verdadeira experiência gastronômica que despertará todos os sentidos!

Ao todo são 14 restaurantes participantes, cada um deles com um prato especial preparado com pelo menos um ingrediente que possua Indicação Geográfica (IG), ou seja, produtos reconhecidos por serem característicos de seu local de origem, agregando valor e imprimindo identidade única. Entre os ingredientes escolhidos pelos chefs estão linguiça Blumenau, queijo Serrano e chocolate de Gramado. Inclusive, o chocolate é o anfitrião do Connection Terroirs do Brasil este ano.

Para desfrutar do Circuito Gastronômico e de Experiências, é só visitar um dos 14 restaurantes participantes e aproveitar a experiência. Os pratos variam entre R$69 e R$139, de acordo com o restaurante.

