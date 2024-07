MJ – musical sobre Michael Jackson – na Broadway oferece agora legenda em português (Musical do Rei do Pop na Broadway emociona e impressiona (Foto: divulgação))

O sucesso estrondoso do musical MJ tem o orgulho de celebrar 1.000 apresentações na Broadway. Desde o início das performances em dezembro de 2021, a produção da Broadway atraiu mais de 1 milhão de espectadores de todo o mundo, quebrou o recorde de bilheteria no Neil Simon Theatre por 11 vezes e anunciou 4 produções subsequentes em todo o globo.

O musical transporta o público de volta à Dangerous World Tour de Michael Jackson em 1992, celebrando sua arte única e sem igual, oferecendo um olhar raro sobre a mente criativa e o espírito colaborativo que catapultaram Jackson ao status de lenda. Após ganhar quatro Tony Awards, incluindo Melhor Coreografia, o fenômeno mundial apresenta sucessos amados como “Billie Jean”, “Thriller”, “Beat It”, “Man in the Mirror” e “Smooth Criminal”. O elenco atual da Broadway de MJ conta com Elijah Rhea Johnson como ‘MJ’. O Uai Turismo conferiu de perto essa super produção e vale pena programar em sua próxima viagem à Nova York.

Espetáculo MJ na Broadway legendado em português

O musical oferece traduções para o português (e também espanhol, francês e japonês) pelo inovador aplicativo GalaPro, basta baixar gratuitamente em seu celular e acessar quando estiver no teatro! A transcrição das cenas em tempo real auxilia o espectador com legendas em português no celular – atualmente de forma gratuita! – e também por áudio em inglês, de uma forma discreta e aceita em todos os teatros da Broadway. Confira mais espetáculos da Broadway aqui.

Música, performance e coreografias de Michael Jackson e seus bailarinos e ainda sua vida privada são abordados no musical (Foto: divulgação)

Programe-se: onde mais assistir o musical do Rei do Pop, Michael Jackson

Além de Nova York, o musical se apresenta em Boston, estrelando Roman Banks, e a produção no West End em Londres, estreou em março no Prince Edward Theatre, com Myles Frost, o vencedor do Tony Award. No segundo semestre a produção chega em Hamburgo, na Alemanha e em 2025 estreia em Sydney, na Austrália.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo