O que fazer caso sua bagagem seja extraviada

Segundo Airbnb, o Brasil é o 8º país que mais reservou hospedagem em Paris durante as Olimpíadas

O extravio de bagagem é uma das situações mais frustrantes e estressantes que um viajante pode enfrentar. A Coris, referência em assistência e seguro viagem, destaca a importância de estar preparado para esses imprevistos, especialmente durante as férias e grandes eventos como as Olimpíadas, que resultam em um aumento significativo na circulação de pessoas pelos aeroportos.

Segundo um levantamento do Airbnb, o Brasil ocupa o oitavo lugar no ranking de países que mais reservaram noites em Paris e nos arredores para acompanhar os jogos das Olimpíadas. Com o aumento do fluxo de turistas, a probabilidade de extravios de bagagem também cresce. Portanto, é essencial saber como proceder e garantir que tenha suporte adequado.

Caso isso aconteça, o primeiro passo é dirigir-se imediatamente ao balcão de informações ou ao setor de bagagens da companhia aérea para relatar o ocorrido e obter um relatório de irregularidade de bagagem (PIR). Em seguida, entrar em contato com a central de atendimento da seguradora, que precisa disponibilizar um canal de emergência 24 horas e, de preferência, em português. A equipe de atendimento fornecerá orientações detalhadas sobre os procedimentos a serem seguidos.

Um bom seguro viagem oferece cobertura para despesas emergenciais com a compra de itens de primeira necessidade, como roupas e produtos de higiene pessoal, até que a bagagem seja localizada e devolvida. Além disso, monitora o status da bagagem extraviada junto à companhia aérea e mantém o cliente informado sobre o andamento do caso, proporcionando maior tranquilidade e segurança durante a viagem. Caso a bagagem não seja localizada, a seguradora deve oferecer compensação financeira conforme os termos contratados, ajudando a minimizar os prejuízos do cliente.

“A tranquilidade dos nossos clientes durante a viagem é primordial. Nossa equipe está sempre pronta para oferecer o suporte necessário pelo WhatsApp, que é um dos meios mais utilizados pelos brasileiros hoje, e resolver qualquer imprevisto com eficiência e agilidade”, afirma Claudia Brito, Diretora Comercial e Marketing da Coris.

