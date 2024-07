Portopiccolo: um novo destino de luxo para curtir o verão italiano (Foto: Divulgação)

Portopiccolo é uma pitoresca vila no Golfo de Trieste, no norte da Itália, repleta de casas encantadoras com uma estética tradicional contrastada com uma luxuosa arquitetura moderna com propriedades com grandes terraços, que descem em cascata das colinas de calcário branco até chegar às águas cristalinas da Baía de Sistiana. A pequena comunidade italiana é repleta de vida com vários restaurantes e bares, boutiques, uma pequena praça e uma luxuosa marina que permite o acesso a inúmeras aventuras oceânicas.

Tivoli Portopiccolo Sistiana Wellness Resort & Spa

Dentro deste idílico destino italiano, o novo Tivoli Portopiccolo Sistiana Wellness Resort & Spa, o primeiro hotel da marca Tivoli na Itália, está abraçando o conceito de quiet luxury e criando um novo destino de verão na Itália para viajantes de luxo que buscam relaxamento e bem-estar longe das multidões.

Situado na bela Reserva Natural das falésias de Duino, Tivoli Portopiccolo Sistiana Wellness Resort & Spa conta com 58 quartos luxuosamente mobiliados, incluindo 20 suítes, com um design elegante e uma vista deslumbrante sobre a marina e o mar, juntamente com 30 apartamentos. Construído em torno da marina, o novo hotel de luxo conta com uma praia privada frente às águas azul-turquesa do Golfo de Trieste e diversos espaços de lazer, incluindo seis piscinas, uma só para adultos.

Purobeach Portopiccolo

O resort de luxo dá as boas-vindas aos hóspedes no verão de 2024 na sua deslumbrante localização, com uma grande novidade: o lançamento do Purobeach Portopiccolo que leva o estilo de vida mediterrânico à costa intocada do Norte do Adriático. Abrindo para sua sua primeira temporada na Costa Adriática, o clube de praia personifica um estilo de vida mediterrâneo inconfundível.

No Purobeach Portopiccolo, os hóspedes encontram um oásis de prazer, com uma seleção de áreas lounge à disposição. Uma junto à piscina do porto, perto do restaurante e do bar, com confortáveis espreguiçadeiras e onde se poderá desfrutar de um ambiente único ao som de DJ sets de música Puro.

O Purobeach Portopiccolo possui dois terraços com piscina infinita, espreguiçadeiras brancas e um bar para snacks e cocktails (Foto: divulgação)

Além disso, os hóspedes podem desfrutar de uma praia de pequenas pedras brancas com um cais que se projeta sobre a água; e uma zona verde junto à praia, perfeita para famílias, com piscina e espreguiçadeiras à beira-mar.

Foto: divulgação

Gastronomia

A oferta gastronômica apresenta o inconfundível menu 3M Purobeach (Melbourne, Marraquexe e Miami), um menu de inspiração internacional, onde se destaca o poke de salmão, nachos com guacamole ou a sanduíche Puro Club, onde se encontrará igualmente os sabores locais da região em massas, risotos, peixe fresco e marisco. O restaurante está aberto para almoços e jantares.

O restaurante abre para almoço e jantar (Foto: divulgação)

Para este verão o resort conta com várias novidades gastronômicas. Localizado no edifício principal do hotel, com um terraço com vista para a marina, o restaurante Ocyan oferece uma cozinha gourmet mediterrânea, com peixe fresco e ingredientes locais da estação. Esparguete fumado com amêijoas do Golfo de Trieste; Bottarga di Cabras com manjericão e salmonete do Adriático com queijo Provola defumado, endívias e molho romesco são alguns dos pratos exclusivos da casa. Está também disponível um menu de degustação de 3, 4 ou 5 pratos, acompanhado de vinhos exclusivos.

Ocyan Restaurant (Foto: divulgação)

O Azur Lounge Bar serve snacks e almoços ligeiros como saladas e sanduíches, ceviche, bife tártaro, massas e peixe local. A esplanada do bar é perfeita para degustar um aperitivo ao pôr do sol com vista panorâmica sobre a marina e o mar.

Azur Lounge Bar (Foto: divulgação)

O resort conta também com vários espaços de lazer incluindo a Green Beach, onde os hóspedes podem desfrutar de esplêndidos relvados junto ao mar e à piscina. Possui uma localização absolutamente privilegiada para quem quer admirar um magnífico pôr do sol sobre o mar Adriático.

Localização privilegiada para um pôr do sol sobre o mar Adriático (Foto: divulgação)

As tarifas no Tivoli Portopiccolo Sistiana Wellness Resort & Spa começam a partir dos 300 € para um Quarto Superior com café da manhã incluso para duas pessoas.

Outros atrativos na região

Portopiccolo é um destino único e sem carros, onde a atmosfera tranquila e relaxante inspira os hóspedes a abrandar e a desfrutar da vida, personificando na perfeição a filosofia Tivoli do slow-living. Nas proximidades, os hóspedes podem explorar a cidade de Trieste e descobrir diversas atrações, incluindo o Castelo de Duíno e o Castelo de Miramare. Com uma localização bastante próxima, estão a Eslovénia e a Croácia, ambos facilmente acessíveis de carro. O resort fica a 20 minutos de carro do Aeroporto de Trieste e apenas a 1 hora dos aeroportos de Veneza, Treviso ou Liubliana.

