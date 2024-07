Aproveite o final das férias de inverno em Caldas Novas (Os últimos dias para as férias de julho ainda podem render bons momentos com os pequenos (Foto: Divulgação Grupo diRoma - Cacau 3 Comunicação))

Com o mês de julho em pleno andamento, quem ainda quer aproveitar os últimos dias para viajar com as crianças nas férias, encontra em destinos nacionais oportunidades de preço justo, hotelaria de qualidade e, claro, lazer para os pequenos e para toda a família. Aproveite para conhecer Caldas Novas!

Achar o que fazer na cidade é simples. Caldas Novas preserva o charme do interior, tem clima ameno, sol na maior parte do ano, muitas ruas planas, comércio pujante, até um parque de diversões no centro da cidade e uma feira popular onde se encontra quase tudo que representa a cultura e culinária local. E, claro, a oferta abundante de atrações criadas para aproveitar as águas termais da cidade, que é a maior estância hidrotermal do mundo.

Para o próximo final de semana e a última semana de julho, a previsão do tempo indica temperaturas médias agradáveis, variando entre 18ºC e 28ºC, tornando o clima ideal para aproveitar as atrações ao ar livre da cidade como o diRoma Acqua Park, o Jardim Japonês, o Monumento das Águas e reservar um tempinho para compras nas lojas de doces caseiros, artesanatos e de cachaças e licores.

Thermas diRoma: Conforto e diversão garantidos

Entre os diversos hotéis disponíveis, o Thermas diRoma se destaca como uma das mais estruturadas opções de hospedagem e lazer em Caldas Novas. São 18 piscinas abastecidas com águas termais, entre elas piscina infantil, com raia, com bares molhados e com toboáguas, quadras para esporte e outros espaços para atividades ao ar livre, saunas, duchas, academia e brinquedoteca. Localizado em frente ao diRoma Acqua Park, o principal parque aquático da cidade, o Thermas diRoma oferece uma infraestrutura completa, estilo clube, para garantir conforto e diversão para toda a família.

O hotel oferece apartamentos duplos (acomoda até quatro pessoas) e nas diárias de férias de julho inclui a hospedagem para casal e duas crianças de até 10 anos no mesmo apartamento. Além disso, os hóspedes recebem cortesias para o diRoma Acqua Park (dois acessos ao dia), garantindo momentos de lazer inesquecíveis.

Aventura e diversão no diRoma Acqua Park

O diRoma Acqua Park figura entre os principais parques temáticos do país, estando presente inclusive em rankings internacionais com votação popular. O parque oferece uma variedade de brinquedos e atrações que prometem agradar a toda a família. Entre as principais atrações estão o Navio do Descobrimento, Rio Lento, o trio de toboáguas Twister, Free Fall e Kamikaze, todos na área Kids, as cápsulas Rocket Slide 1 e 2 que com descidas a uma altura de 22 metros por túneis que variam entre 60 e 104 metros de comprimento, em poucos segundos, fazem sucesso entre os visitantes mais corajosos. A piscina de ondas do parque é a maior da cidade e diverte tantos as crianças menores quanto toda a família, tendo inclusive momentos com aulas de dança bem animadas.

As diárias para férias de julho no Thermas diRoma são a partir de R$ 1.350,00 e incluem hospedagem para casal e duas crianças de até 10 anos em apartamento duplo, meia pensão (café da manhã e almoço ou jantar), duas entradas cortesia por dia para o diRoma Acqua Park, que fica em frente ao hotel, e city tour para compras na cidade.

A temporada de julho vai até 01/08/2024, a reserva mínima é somente em períodos fechados (domingo à quinta, quinta à domingo, domingo à domingo, quinta à quinta). Mais informações e reservas pelos canais: 0800 648 9800, 64-3455-9393 (WhatsApp) ou no site.

