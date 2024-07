Planeje o Dia dos Pais em Monte Verde (Aproveite do conforto, das belezas naturais e das experiências únicas de Monte Verde no Dia dos Pais (Foto: Marcio Masulino))

Monte Verde é o destino perfeito para quem deseja comemorar o Dia dos Pais em grande estilo. Com clima ameno, arquitetura típica, diversas opções gastronômicas e passeios ao ar livre, o distrito promete agradar a diversas gerações com suas opções de lazer.

As famílias podem passear pela Avenida principal, comprar artesanatos e visitar o Pinheiro Velho através de uma trilha de fácil acesso. Ali no centro também é possível passear de trenzinho turístico ou se aventurar na patinação no gelo.

Outras opções de lazer incluem passeios à cavalo ou de quadriciclo, parques e trilhas, atividades que prometem tornar o fim de semana em família inesquecível.

As opções de hospedagem também não decepcionam. Em agosto o distrito fica menos movimentado devido ao fim das férias, o que garante mais tranquilidade nos passeios e preços mais acessíveis.

Duas excelentes opções para agradar pais de todos os estilos são as pousadas Jardim da Mantiqueira e Pedras e Sonhos. A Pousada Jardim da Mantiqueira é um verdadeiro refúgio para quem busca tranquilidade e contato com a natureza. Situada em um ambiente cercado por belos jardins e vegetação exuberante, esta pousada oferece uma combinação perfeita de conforto e charme rústico.

Café da manhã na Pousada Jardim da Mantiqueira (Foto: Marcio Masulino)

Os chalés são aconchegantes e equipados com sistemas de aquecimento, proporcionando um ambiente acolhedor em qualquer clima. A pousada ainda conta com um delicioso café da manhã, servido em um salão com vista para as árvores, onde os hóspedes podem degustar produtos frescos e regionais. Além disso, a localização privilegiada permite fácil à avenida principal, estando apenas a 5 minutos a pé do local.

Para aqueles que procuram uma experiência ainda mais exclusiva em Monte Verde, a Pousada Pedras e Sonhos é uma excelente opção. Localizada em uma área elevada, esta pousada oferece uma vista espetacular das montanhas, que pode ser apreciada diretamente das janelas dos chalés.

Com uma decoração que combina elementos rústicos e modernos, a Pedras e Sonhos proporciona um ambiente elegante e confortável. Cada chalé é equipado com lareira, hidromassagem e camas king size, garantindo uma estadia relaxante e prazerosa. O café da manhã, preparado com carinho, inclui uma variedade de pães, bolos e frutas frescas, perfeito para começar o dia com energia.

Pousada Pedras e Sonhos (Foto: Marcio Masulino)

Escolher Monte Verde para comemorar o Dia dos Pais é garantir momentos inesquecíveis em família. Com pousadas de alto padrão como Jardim da Mantiqueira e Pedras e Sonhos, a estadia será marcada por conforto, beleza natural e experiências únicas que ficarão na memória de todos.

