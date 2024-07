Montanha-russa invertida mais alta e mais longa da América do Norte será inaugurada dia 21 (Na Phoenix Rising, os participantes serão imersos em uma emocionante aventura enquanto sobrevoam a planície Serengeti do parque passando por reviravoltas emocionantes. (Foto: Jesse Adair))

O Busch Gardens Tampa Bay anunciou hoje a data de inauguração da Phoenix Rising, a novidade do parque mais aguardada de 2024. A atração será aberta ao público em 21 de julho, quando todos poderão ter a chance de sobrevoar nas asas da lendária fênix a bordo da montanha-russa invertida mais alta e mais longa da América do Norte. A Phoenix Rising é a décima montanha-russa do parque e a primeira a apresentar iluminação e áudio integrados.

“Estamos animados em apresentar uma novidade como a Phoenix Rising aos nossos visitantes”, disse Stewart Clark, Presidente do Busch Gardens Tampa Bay. “A partir de 21 de julho, as famílias terão mais um motivo para visitar o nosso parque com essa nova atração”.

Na Phoenix Rising, os participantes serão imersos em uma emocionante aventura enquanto sobrevoam a planície Serengeti do parque passando por reviravoltas emocionantes. Inspirada na lenda da fênix, esta montanha-russa suspensa conta com surpresas ao longo do caminho e velocidades que atingem 70 km/h. Com requisito de altura mínima de 1,07 m, os pequenos corajosos também poderão deixar sua imaginação – e sua adrenalina – voarem enquanto sentem a emoção do percurso.

