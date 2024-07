Ecoturismo estimula conscientização ambiental e favorece economia de comunidades em Pernambuco (Considerada uma das praias mais bonitas do país, a baía de Maracaípe, conseguinte a Porto de Galinhas, é também onde está localizada a sede da ONG TPM Todas Para o Mar. (Fotos: Divulgação))

Desvendar opções de trilhas, conhecer matas e reservas ecológicas, praias, sítios históricos e manguezais fazem parte de um roteiro de turismo que demanda responsabilidade por parte dos seus visitantes. O chamado ecoturismo promove a conservação de ecossistemas e oferece oportunidades econômicas para comunidades locais, que precisam ser os guardiãs desses destinos-paraísos.

O ecoturismo possui entre seus princípios a conservação ambiental aliada ao envolvimento das comunidades locais, devendo ser desenvolvido sob os princípios da sustentabilidade, com base em referenciais teóricos e práticos, e no suporte legal. O desenvolvimento sustentável é um conceito que visa harmonizar o crescimento econômico com a promoção da igualdade social e preservação do patrimônio natural.

No mundo, o ecoturismo, por exemplo, representa 20% do mercado global de turismo, gera cerca de US$ 600 bilhões anuais e tem crescido e destacado a importância da preservação ambiental, segundo a Organização Mundial do Turismo (OMT). Áreas protegidas e parques nacionais têm atraído visitantes para atividades sustentáveis como observação de fauna e trilhas ecológicas.

O Brasil, um dos países com maior biodiversidade pela riqueza de seus biomas (Amazônia, Mata Atlântica, Campos Sulinos, Caatinga, Cerrado, Pantanal e Zona Costeira e Marítima) e seus diversos ecossistemas, é um destino rico para esse segmento. O mercado de ecoturismo é estimado em US$ 181 bilhões no país, segundo o Sebrae, o que torna o Brasil o melhor destino de ecoturismo do mundo, ocupando o primeiro lugar entre mais de 150 países, conforme dado de pesquisa realizada pelo Polo Sebrae de Ecoturismo, com o apoio da Associação Brasileira das Empresas de Turismo de Aventura (Abeta), da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) e do Ministério do Turismo.

Conservação ambiental na baía de Maracaípe

O turismo, sobretudo em praias, é um dos maiores atrativos de países tropicais como o Brasil e, com isso, o impacto se estende desde a economia local até o meio ambiente. Um dos principais desafios do setor, além da gestão de impactos e conservação do meio ambiente, é desenvolver ou qualificar a comunidade local em torno da conservação ambiental para promoção dos destinos.

Considerada uma das praias mais bonitas do país, a baía de Maracaípe, conseguinte a Porto de Galinhas, é também onde está localizada a sede da ONG TPM Todas Para o Mar. A região, de acordo com levantamento realizado pela Prefeitura de Ipojuca, registrou um crescimento de 106% no número de passageiros embarcados em julho de 2023 comparados ao mesmo mês do ano anterior. Boa parte desses visitantes estão interessados em aproveitar as belas praias e os manguezais que cercam a região.

Na área, a TPM promove a conscientização ambiental de crianças e adolescentes da comunidade, através de ações como limpeza de praia, rodas de diálogos e oficinas de arteterapia, com materiais reciclados. “Nós temos o surfe como o coração do nosso projeto, então a praia é uma parte muito importante para a TPM. Aqui nós ensinamos não só a usufruir das belezas naturais, mas também a cuidar do nosso ambiente, da nossa casa”, Nuala Costa, idealizadora e fundadora do projeto.

Através da ONG, a ex-surfista profissional e outros professores voluntários promovem a educação sócio-ambiental, o que adequa as atividades em 14 dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), além de provocarem a comunidade sobre a necessidade de conscientização em relação à preservação do litoral sul de Pernambuco, onde as ações de limpeza de praia podem motivar outras pessoas a cuidarem dos ambientes costeiro.

A ONG realiza rodas de conversa e oficinas de Arteterapia com materiais recicláveis, coordenadas por Lígia Levy, Geógrafa e Arteterapeuta em formação. Dentro do projeto Inclua Surf TPM, aos sábados, os alunos também são instruídos a coletarem resíduos encontrados no trajeto da praia onde praticam a oficina. Voluntários que estejam pela região também são bem-vindos, especialmente em ações como o Dia da Limpeza de Praia em setembro.

Além disso, como forma de reconhecimento pelo empenho na conservação ambiental, a ONG recebeu o Prêmio Destaque Turismo Sustentável do governo de Pernambuco em 2023, durante o Encontro de Turismo de Pernambuco, evento que reúne representantes do setor turístico, gestores municipais e entidades ligadas ao setor para discutir os impactos do turismo e também premiar instituições que cooperam com a promoção e preservação de destinos paradisíacos, como Maracaípe.

