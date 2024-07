Olimpíadas 2024: interesse de brasileiros por turismo em Paris cresce 120% (Foto: vwalakte/ Freepik)

Paris está prestes a sediar as Olimpíadas pela terceira vez em 2024. Com isso, a capital francesa se igualará a Londres como a cidade que mais vezes sediou o evento. Dados da Taboola, empresa de recomendações de conteúdo para a open web, consolidam Paris como um dos destinos mais desejados pelos brasileiros, que buscam vivenciar a magia do maior evento esportivo do mundo de perto. A cidade parisiense, que já é um ícone mundial do turismo, ganha ainda mais destaque com a proximidade do evento.

Os dados da Taboola Newsroom revelam um aumento expressivo de 120% nas visualizações de páginas relacionadas a Paris, totalizando 2,6 milhões de pageviews nos últimos 45 dias. Além disso, o termo “voo” atrelado à cidade francesa também cresceu 88%, com 1,2 milhão de pageviews, evidenciando o interesse do público brasileiro em acompanhar os jogos presencialmente.

Uma das grandes novidades das Olimpíadas de Paris é a cerimônia de abertura, que será realizada em um formato inédito, ao longo de um percurso de 6km pelo rio Sena. Esse trajeto icônico, que corta a cidade e define sua paisagem, tem despertado a curiosidade dos brasileiros, com um aumento de 172% nas visualizações de páginas relacionadas ao rio Sena, totalizando 397 mil visualizações na web.

