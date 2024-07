5 atrativos para conhecer em Santos (Cidade de Santos (erikapellini/Getty Images Signature))

Santos, no litoral paulista, é um destino repleto de atrações turísticas que encantam visitantes de todas as idades. Com fácil acesso pelas rodovias Imigrantes e Anchieta, é o destino ideal para essas férias. Confira abaixo cinco atrativos imperdíveis na cidade:

Praia do Gonzaga

A Praia do Gonzaga é uma das mais famosas de Santos e um local perfeito para relaxar e curtir o sol. Com sua orla bem cuidada, ciclovias e quiosques, é uma opção de lazer para toda a família. A praia também é conhecida pelo movimento constante de turistas e moradores locais, que aproveitam a estrutura disponível para passar o dia com conforto e diversão.

Praia do Gonzaga (Foto: Rogério Cassimiro – MTUR)

Aquário de Santos

O Aquário de Santos, o mais antigo do Brasil, é uma atração que combina educação e entretenimento. Abriga uma vasta variedade de espécies marinhas, proporcionando uma experiência única de aprendizado sobre a vida aquática. O aquário é um destino popular entre famílias, escolas e amantes da natureza, que podem observar de perto tubarões, pinguins, peixes exóticos e muitas outras criaturas fascinantes.

Aquário de Santos (Foto: Rogério Cassimiro – MTUR)

Orquidário Municipal

Um verdadeiro oásis de tranquilidade, o Orquidário Municipal de Santos é um parque que harmoniza beleza natural e biodiversidade. O local abriga uma vasta coleção de orquídeas raras, além de aves e pequenos animais, oferecendo um ambiente agradável para caminhadas e momentos de contemplação.

Orquidário municipal (Foto: Ken Chu – expressão estúdio)

Museu do Café

O Museu do Café, localizado em um edifício histórico no centro de Santos, oferece uma viagem ao passado do ciclo cafeeiro no Brasil. O museu apresenta exposições permanentes sobre a história e a importância do café no desenvolvimento econômico do país. Além disso, os visitantes podem degustar um delicioso café na charmosa cafeteria do museu, tornando a visita uma experiência cultural e sensorial única.

Museu do Café (Foto: Rogério Cassimiro – MTUR)

Jardins da Orla

Os Jardins da Orla de Santos são considerados os maiores jardins de orla do mundo. São um cenário perfeito para caminhadas, passeios de bicicleta e momentos de contemplação à beira-mar. Os jardins são meticulosamente cuidados e oferecem uma variedade de plantas e flores que embelezam a orla, tornando-a ainda mais atraente para moradores e turistas.

Jardins da Orla (Foto: Rogério Cassimiro – MTUR)

Hospedagem

Para complementar a experiência em Santos, o Summit Suítes Hotel Santos é uma excelente opção de hospedagem. Localizado próximo às praias do Boqueirão, do Gonzaga e do Embaré, o hotel oferece diversas comodidades para tornar a sua estadia ainda mais agradável. O empreendimento conta com piscina, fitness center, 9 diferentes salas de eventos e estacionamento com manobrista. Além disso, oferece um delicioso café da manhã, incluso na diária, e aceita pets de até 10kg.

Summit Suítes Hotel Santos (Foto: Divulgação)

