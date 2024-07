Samba raiz é homenageado em evento no próximo final de semana em Belo Horizonte (“Espero que este festival inspire novas gerações a continuarem preservando e inovando no universo do samba." Diz Christiano Rocco, organizador do Samba Belô (Foto: Divulgação Samba Belô))

Uma celebração à autenticidade e à paixão do samba de raiz popular está prestes a tomar conta de Belo Horizonte com a primeira edição do Samba Belô. Nos dias 2 e 3 de agosto, a histórica Praça Duque de Caxias, em Santa Tereza, será o palco dessa festa memorável que promete reunir música, cultura e gastronomia em um só lugar.

Envolvendo-se nesse ambiente único, o Grupo Samba de Raiz Popular assume o papel de destaque como banda oficial do evento. Formado por talentosos músicos de Belo Horizonte, sob a liderança do renomado sambista Laércio Cordeiro, o grupo encantará o público nos dois dias de festival com sua energia contagiante e repertório que celebra raízes profundas. A participação especial de Gustavo Fubba, sambista de grande renome do Rio de Janeiro e integrante do projeto Quintal do Zeca Pagodinho, adiciona um brilho extra a essa festividade, garantindo momentos inesquecíveis para todos os presentes.

Artistas de renome agitam a programação

No dia 2 de agosto, sexta-feira, a festa contará com as apresentações do Grupo Samba de Raiz Popular (Roda de Samba), Mariana Martins, Bira Favela, Selminha BH, Cacá Monclair, Projeto Canta Pai Canta Filho com Walmir Alkimia e Washington Pretinho, Ederson Melão e Ricardo Barrão.

Já no dia 3 de agosto, sábado, o evento continuará com a programação musical que inclui o Grupo Samba de Raiz Popular (Roda de Samba), G.R.E.S. Triunfo Barroco, Bateria Show da Acadêmicos de Venda Nova, Bloco O Leão da Lagoinha, Evair Rabelo, Nonato do Samba, Fabinho do Terreiro, Fabio Nem, Luciene Gomes, Lulu do Império, Paizinho do Cavaco, Raimundo do Pandeiro, Hebert The Best e Henrique Fubba (Convidado especial do projeto Quintal do Zeca no Rio de Janeiro).

Além das apresentações, o sábado contará com uma emocionante homenagem às personalidades do Samba de Minas Gerais. A cerimônia será realizada às 17h e será conduzida pelos apresentadores Aline Caldeira, Rainha do Carnaval de BH 2024, e Rafael Eduardo, Rei Momo de BH em 2012, 2017, 2019 e 2023, acompanhados pelo grande patrono e curador musical do Festival: Wanderley Gomes da TV Vitrine.

Boa música aliada à diversidade gastronômica

Além das apresentações musicais, o Samba Belô oferecerá uma experiência gastronômica completa. A curadoria gastronômica está a cargo do Chef e empreendedor cultural Christiano Rocco, que convidou diversos empreendedores das Feirinhas da Economia Solidária de BH. O menu estará baseado nas culinárias afetiva e ancestral mineira e brasileira, mas também incluirá uma Vila Gastronômica assinada pelo Chef com Fogo de Chão, Cozinha Ao Vivo e Burgers artesanais da sua grife BBQ Show World.

O público poderá desfrutar de uma variedade de opções culinárias, desde quitandas e comidas típicas como quentão e canjica, até pratos da culinária ancestral. Para os apreciadores de churrasco, o BBQ Show oferecerá hambúrgueres artesanais e steaks premium preparados na parrilla. A diversidade de bebidas incluirá chopp artesanal, cervejas geladas e uma seleção de drinks tradicionais e contemporâneos já prontos para o consumo.

De acordo com o empresário e idealizador do evento, Christiano Rocco, o Samba Belô não é apenas um festival; é um marco para a cultura e a valorização do ritmo em Belo Horizonte. “Nosso objetivo é celebrar a rica tradição do samba de raiz, proporcionando um espaço onde músicos talentosos e apaixonados possam compartilhar sua arte com o público. Este evento não só promove a música, mas também fortalece nossa identidade cultural, destacando a importância histórica e contemporânea do samba na vida dos mineiros. ” Ele ressalta ainda a sua honra em contribuir para a cena cultural de BH desta maneira. “Espero que este festival inspire novas gerações a continuarem preservando e inovando no universo do samba.”

Datas e Atrações:

Dia 2 de agosto (sexta-feira)

Grupo Samba de Raiz Popular (Roda de Samba) : Abertura da festa com a tradicional roda de samba.

: Abertura da festa com a tradicional roda de samba. Mariana Martins : Apresentação com o talento e carisma característicos.

: Apresentação com o talento e carisma característicos. Bira Favela : Performance cheia de energia e alegria.

: Performance cheia de energia e alegria. Selminha BH : Ritmos contagiantes e performance vibrante.

: Ritmos contagiantes e performance vibrante. Cacá Monclair : Show com uma mistura única de estilos.

: Show com uma mistura única de estilos. Projeto Canta Pai Canta Filho : Walmir Alkimia e Washington Pretinho em um espetáculo emocionante.

: Walmir Alkimia e Washington Pretinho em um espetáculo emocionante. Ederson Melão : Riqueza musical e performance envolvente.

: Riqueza musical e performance envolvente. Ricardo Barrão: Fechamento da noite com um show imperdível.

Dia 3 de agosto (sábado)

Grupo Samba de Raiz Popular (Roda de Samba) : Retorno com mais uma animada roda de samba.

: Retorno com mais uma animada roda de samba. G.R.E.S. Triunfo Barroco : Apresentação da tradicional escola de samba.

: Apresentação da tradicional escola de samba. Bateria Show da Acadêmicos de Venda Nova : Ritmo e energia da bateria de uma das maiores escolas de samba.

: Ritmo e energia da bateria de uma das maiores escolas de samba. Bloco O Leão da Lagoinha : Performance animada e envolvente.

: Performance animada e envolvente. Evair Rabelo : Show de grande presença e estilo.

: Show de grande presença e estilo. Nonato do Samba : Performance marcante e cheia de ritmo.

: Performance marcante e cheia de ritmo. Fabinho do Terreiro : Apresentação com samba de raiz e charme.

: Apresentação com samba de raiz e charme. Fabio Nem : Show dinâmico e contagiante.

: Show dinâmico e contagiante. Luciene Gomes : Encantadora e cheia de energia.

: Encantadora e cheia de energia. Lulu do Império : Performance vibrante e autêntica.

: Performance vibrante e autêntica. Paizinho do Cavaco : Show de talento e simpatia.

: Show de talento e simpatia. Raimundo do Pandeiro : Ritmo e alma do samba.

: Ritmo e alma do samba. Hebert The Best : Performance enérgica e emocionante.

: Performance enérgica e emocionante. Henrique Fubba: Convidado especial do projeto Quintal do Zeca no Rio de Janeiro.

Homenagem Especial às Personalidades do Samba de Minas Gerais:

17h: Cerimônia conduzida pelos apresentadores Aline Caldeira, Rainha do Carnaval de BH 2024, e Rafael Eduardo, Rei Momo de BH (2012, 2017, 2019, 2023), com o grande patrono e curador musical do Festival, Wanderley Gomes da TV Vitrine.

